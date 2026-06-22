El Ayuntamiento de Málaga y la AECC llevan la prevención solar a playas y piscinas: 600 casos de melanoma al año en la provincia

El Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han presentado este lunes, en el Patio de Banderas, la campaña conjunta de prevención solar que ambas instituciones desarrollarán durante los meses de verano para concienciar a la población sobre los riesgos de la exposición solar sin protección.

Según los datos facilitados por la AECC, cada año se diagnostican en España cerca de 21.000 nuevos casos de cáncer de piel, una cifra que ha aumentado en torno a un 40% en los últimos cuatro años. En concreto, se estiman que más de 7.000 casos son de melanoma, el cáncer de piel más agresivo.

En el caso de Andalucía, la incidencia del melanoma se sitúa entre 10 y 12,3 casos por cada 100.000 habitantes, a los que se suman más de 2.300 casos de otros tumores cutáneos. En la provincia de Málaga, se registran en torno a 600 casos de melanoma al año, lo que para la AECC evidencia la magnitud del problema.

La prevención solar llega este verano a las playas de Málaga

Ante este contexto, el Ayuntamiento y la Asociación Española Contra el Cáncer han lanzado esta nueva campaña conjunta que se llevará a cabo entre junio y agosto y que contempla un amplio programa de actividades en playas y piscinas, tanto de la capital como de la provincia.

El objetivo, según han explicado, es fomentar hábitos saludables frente al sol, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Para ello, y bajo el formato de un “tour de playas y piscinas”, la campaña recorrerá distintos municipios del litoral y del interior, con presencia destacada en Málaga en enclaves de alta afluencia como La Malagueta, La Misericordia, El Palo o Guadalmar, así como en localidades como Nerja, Fuengirola, Mijas, Estepona o Rincón de la Victoria, entre otras.

Juegos, charlas y megafonía para prevenir el cáncer de piel

En estos espacios, según han detallado, se desarrollarán acciones de sensibilización, dinámicas participativas y actividades educativas dirigidas a toda la ciudadanía. Entre las acciones previstas destacan propuestas lúdicas y divulgativas como juegos temáticos sobre fotoprotección, actividades para público infantil y juvenil, y la difusión de mensajes de prevención a través de iniciativas creativas adaptadas a diferentes públicos.

“Quiero agradecer a la Asociación Contra el Cáncer su compromiso permanente con la prevención y la educación para la salud. Entre todos podemos conseguir que este verano esté lleno de buenos momentos, pero también de buenos hábitos. Disfrutemos del sol, sí, pero hagámoslo con responsabilidad. Porque la mejor protección para nuestra salud comienza con la prevención", ha señalado la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras.

El cáncer de piel, uno de los tumores más prevenibles

Por su parte, la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Carmen Litrán, ha destacado que “el cáncer de piel es el más frecuente, pero también uno de los más prevenibles. Con esta campaña queremos acercar la prevención a la ciudadanía, estar presentes en los espacios donde más exposición solar se produce y fomentar hábitos saludables que pueden salvar vidas. La colaboración con el Ayuntamiento de Málaga es clave para amplificar este mensaje y llegar a un mayor número de personas”.

Ambas instituciones han resaltado que esta campaña cobra especial relevancia en una ciudad como Málaga, donde la exposición al sol es especialmente elevada. Tal y como refleja la evidencia científica, la radiación ultravioleta alcanza niveles extremos durante los meses de verano, lo que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Cómo protegerse del sol para reducir el riesgo de cáncer de piel

“Por eso, un año más, en las playas de Málaga se volverán a escuchar por megafonía los consejos de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer y la canción del verano ‘Al sol con crema’”, han resaltado en un comunicado.

La Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que la mayoría de los cánceres de piel se pueden prevenir con medidas adecuadas de protección solar. Entre las principales recomendaciones, insiste en evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, buscar la sombra siempre que sea posible, utilizar protector solar SPF 50+ de amplio espectro y aplicarlo con frecuencia. También aconseja usar ropa protectora, sombrero y gafas de sol homologadas, así como evitar el uso de cabinas de bronceado.