Cae una organización china que explotaba sexualmente a mujeres en la Costa del Sol

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de mujeres de nacionalidad china con fines de explotación sexual que operaba en distintos puntos de las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. La investigación ha revelado que las víctimas eran captadas en su país mediante engaño y trasladadas posteriormente a España, donde eran ubicadas en viviendas y centros de masajes para ejercer la prostitución.

La operación, realizada a mediados de la semana pasada, se cerró con la detención de ocho personas, la mayoría originaria del país asiático y entre las que estaba la madame. Más de cincuenta agentes fueron movilizados para ejecutar ocho registros en las localidades malagueñas de Marbella y Estepona, así como en Los Barrios (Cádiz) y Dos Hermanas (Sevilla), que supusieron la liberación de once mujeres que se encontraban en situación de explotación sexual.

Los investigadores intervinieron cerca de 100.000 euros en efectivo que atribuyen a los beneficios de la actividad ilícita. Además, se procedió al bloqueo de 22 cuentas bancarias, una de las cuales contenía aproximadamente 120.000 euros, así como al embargo de bienes muebles e inmuebles valorados en unos 70.000 euros. El patrimonio total intervenido asciende a una cifra cercana a los 900.000 euros.

Deudas del viaje

La investigación ha determinado que las víctimas eran trasladadas directamente desde China hasta España. Para ello, la organización financiaba los billetes de avión, servicio que «generaba una deuda que posteriormente las mujeres debían saldar mediante el ejercicio de la prostitución». Una vez en España eran distribuidas entre diferentes viviendas ubicadas en localidades de la Costa del Sol, Campo de Gibraltar y la provincia de Sevilla. Con el objetivo de aumentar la demanda de clientes, las víctimas eran trasladadas y ofrecidas en los locales de las distintas provincias. Por su parte, los propios integrantes de la red criminal se encargaban de publicar anuncios en páginas especializadas, gestionar las citas y controlar los lugares donde las mujeres eran explotadas sexualmente.

Condicions de semiesclavitud

La Policía ha añadido que las víctimas vivían en condiciones insalubres, permanecían prácticamente aisladas del exterior y únicamente podían desplazarse acompañadas por miembros de la organización. «Estaban sometidas a vigilancia permanente mediante un sistema de cámaras de seguridad al que tenía acceso directo la líder de la trama», añadieron. La organización también explotaba diversos centros de masaje que aparentaban desarrollar una actividad comercial legal. En estos establecimientos las mujeres eran igualmente explotadas sexualmente, llegando incluso a pernoctar en los propios locales y permaneciendo en condiciones de semiesclavitud.