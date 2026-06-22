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Incendio

Declarado un incendio forestal en el paraje de Los Portales en Casabermeja

El Plan Infoca moviliza medios terrestres y aéreos para sofocar un incendio declarado en el paraje Los Portales de la localidad malagueña

Declarado un incendio en un paraje de Casabermeja.

Declarado un incendio en un paraje de Casabermeja. / infoca

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EP

Málaga

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja con efectivos por tierra y aire en un fuego declarado este lunes en un paraje en el municipio malagueño de Casabermeja.

El fuego se ha declarado en la tarde de este lunes y afecta al paraje Los Portales, según han señalado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

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En un primer momento, hasta el lugar se han desplazado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, una autobomba y un helicóptero ligero, y, además, se han sumado a las tareas de extinción dos aviones anfibios ligeros.

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