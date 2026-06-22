‘Yo puedo’: las herramientas cotidianas para conquistar la autonomía real de las personas con síndrome de Down

Madurar no es simplemente cumplir años. Es la conquista silenciosa de todas esas pequeñas rutinas diarias que dejamos de delegar en los demás. Para una persona con síndrome de Down, el verdadero paso a la vida adulta y la inclusión plena no se miden en grandes hitos extraordinarios, sino en la libertad cotidiana de subirse a un autobús, gestionar su propio tiempo o preparar la cena sin necesidad de que nadie sostenga las riendas por ellos. De esa premisa parte el programa ‘Yo puedo’, iniciativa que Down Málaga desarrolla con la colaboración de Fundación Unicaja y que va dirigida al desarrollo y fomento de habilidades orientadas a favorecer una vida autónoma e independiente, la adquisición de hábitos de vida saludable y una participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual o importante retraso madurativo.

El programa ‘Yo puedo’, en su tercera edición, vuelve por segunda vez a Down Málaga para continuar favoreciendo la futura independencia de este colectivo. Este año, para aumentar su impacto, el proyecto de Fundación Unicaja se ha extendido a las ocho provincias de Andalucía a través de diez entidades diferentes: Down Málaga y Sevilla, CASIAC Antequera, ASPAPROS de Almería, Asociación Pro Inteligencia Límite de Granada, AFANAS de Cádiz, Aspapronias de Huelva, APROMPSI de Jaén, ASIDOSER de Ronda y Futuro Singular de Córdoba.

Alcanzar la autonomía con ‘Yo puedo’

El proyecto ‘Yo puedo’ forma a los usuarios de estas entidades para la transición a la vida adulta, dotándolos de herramientas que favorecen su gestión del día a día sin necesidad de tutorización de sus familiares u otras personas. El programa contempla una intervención en varios ámbitos clave, alineados con los servicios y actuaciones que se desarrollan de manera integral en Down Málaga, asociación que lleva más de 30 años acompañando a las personas con síndrome de Down en este viaje hacia su autonomía.

Los usuarios de las viviendas de aprendizaje se organizan para hacer las tareas del hogar y las comidas a través de pizarras. / Nacho Agote

Las personas con síndrome de Down que participan en el programa reciben formación en bienestar y autocuidado, autonomía en el hogar, desplazamiento, transporte y comunicación, participación en la vida comunitaria y capacitación y orientación laboral. Cinco ámbitos clave fundamentales para lograr su autonomía, como explica José Manuel Blanco, coordinador de Down Málaga.

Para que los usuarios de Down Málaga puedan trabajar estos cinco ámbitos, la entidad cuenta en sus instalaciones con viviendas de aprendizaje, hogares pensados para que estas personas aprendan a realizar múltiples tareas de casa de forma cada vez más autónoma: "Se trata de unas estancias semanales para personas con síndrome de Down en las que conviven con nuestro personal y con otros participantes durante dos noches y tres días. Durante este tiempo, se turnan en diferentes tareas y conviven juntos. En estas viviendas, se trabaja la autonomía doméstica, la autonomía personal, y el cuidado y bienestar de uno mismo", explica Blanco.

Jorge, de 26 años, y Alicia, de 31 años, son dos personas con síndrome de Down que participan en el programa 'Yo puedo'. Entre ellos, y los demás usuarios de la vivienda de aprendizaje Gael, Carmen, Miguel y Carlos Daniel (que, en su caso, tiene autismo), se organizan para cocinar, recoger el lavaplatos, limpiar, ir al supermercado a comprar y realizar otras tareas del hogar.

Todos los usuarios de esta vivienda de aprendizaje se encuentran trabajando, salvo Carlos Daniel, que estudia marroquinería en la universidad. Jorge, que se siente muy feliz de estar en la vivienda de aprendizaje, trabaja en un restaurante KFC, mientras que Alicia, por su parte, realiza su jornada laboral en Juanito Baker, disfrutando mucho de ello. Los días que no tienen que acudir al trabajo, Jorge, Alicia y todos sus compañeros realizan múltiples actividades relacionadas con el autocuidado y la autonomía en el hogar a través de la estimulación cognitiva, que ayuda a prevenir su posible deterioro cognitivo.

Jorge y Alicia conviven en la vivienda de aprendizaje juntos para reforzar su autonomía / Nacho Agote

Acceso al mundo laboral

Más de 40 usuarios de Down Málaga se encuentran trabajando en empresas, y otros 15 se hallan formándose en el ámbito laboral. La entidad, a través de su servicio integral de transición a la vida adulta, acompaña a las personas con síndrome de Down durante este proceso de capacitación y orientación laboral, para que, cada vez más, puedan cumplir sus objetivos profesionales con más autonomía: "Trabajamos a través del empleo con apoyo. Cuando una persona con síndrome de Down es insertada en una empresa, nosotros hacemos de puente entre la persona y la empresa, estando con ellos y mediando con su familia. Conforme se desarrollan las habilidades de estas personas, nos vamos retirando, manteniendo un seguimiento", explica uno de los monitores de Down Málaga, Juan Miguel Guerrero.

Para adquirir algunas de las habilidades necesarias del mundo laboral, los usuarios de Down Málaga realizan diferentes actividades en las instalaciones de la asociación. En el caso de la hostelería, las personas con síndrome de Down llevan a cabo el funcionamiento del servicio de desayunos de la cafetería de la entidad durante tres días a la semana, preparando y transportando pedidos. "Ahí es donde se trabaja 'in situ'. Cuando una persona con síndrome de Down sale de nuestra cafetería a realizar una formación en un restaurante o en un hotel, ya lleva una serie de habilidades y conocimientos del sector adquiridos", indica José Manuel Blanco.

Más de 40 usuarios de Down Málaga trabajan en múltiples empresas / Nacho Agote

Con el objetivo de que sus usuarios alcancen, poco a poco, su autonomía en el ámbito laboral, la entidad (con la ayuda de la familia, los profesionales y el voluntariado) ofrece un acompañamiento crucial en el desplazamiento y transporte de estas personas, desde montar en el autobús hasta llegar a su destino. Después, para avanzar en la independencia de los usuarios de la entidad, sus acompañantes dan un paso atrás y les permiten desenvolverse solos.

A través de su servicio de ocio, la entidad también facilita a las personas con síndrome de Down su desarrollo social, ofreciendo a sus usuarios diferentes actividades, tanto dentro como fuera de las instalaciones: "Cada persona elige una serie de salidas para realizarlas en grupos de aproximadamente siete personas, en compañía de un monitor. El objetivo es que creen vínculos y que haya personas que, de manera independiente, quieran salir solas", concluye José Manuel Blanco.

'Yo puedo', en sus ediciones anteriores, ya ha impulsando la vida independiente de más de 250 personas con discapacidad en Andalucía a través de entidades y asociaciones como Down Málaga. Este programa defiende una apuesta firme que demuestra que, con el apoyo y las herramientas adecuadas, la independencia total deja de verse como una meta y se puede convertir en una realidad.