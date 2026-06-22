El promedio de las hipotecas en Málaga sube un 17% y se instala en los 240.000 euros: "La insuficiente oferta de vivienda sostiene la presión"

El precio de la vivienda en Málaga sigue subiendo en este 2026 y, con ello, también el importe medio de las hipotecas que se conceden para financiar su compra. Los cuatro primeros meses del año (enero-abril) dejan un total de 8.183 hipotecas firmadas en la provincia, un 18,3% más que en el mismo periodo del año anterior y un promedio que se sitúa ya en los 240.885 euros por hipoteca, lo que supone una subida interanual del 17,6% con respecto al importe que se manejaba en el anterior ejercicio (32.000 euros más, en números redondos). El presente ejercicio está dejando las hipotecas más altas siempre en el mercado inmobiliario malagueño, con una espiral de precios que sigue al alza a pesar de la bajada de las ventas que se viene percibiendo.

Los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan también que importe medio concedido para las hipotecas de Málaga sólo es superado por Baleares (305.746 euros, un 13% más) y Madrid (253.514, un 6,7% más) y se sitúa por delante de Barcelona (204.500 euros, con una subida del 8,5%). La hipoteca suele cubrir hasta el 80% del valor de una vivienda. "La insuficiente oferta de vivienda seguirá sosteniendo la presión sobre los precios", opinan en el sector.

Málaga ya cerró el año 2025 con 223.611 euros de promedio anual frente a los 195.600 de 2024 o los 176.470 de 2023, evidenciando una continua escalada ligada, lógicamente, a la subida del precio de la vivienda.

Hace once años, el promedio del importe concedido en las hipotecas en Málaga estaba en unos 112.500 euros. Desde entonces la cuantía ha aumentado un 113%, elevando así enormemente el esfuerzo económico exigido a los hogares.

Según las cifras del INE publicadas también hace unos días, el primer cuatrimestre ha registrado aedmás un descenso en la venta de vivienda en Málaga, lo que según el sector refleja las dificultades de los compradores ante los altos precios del mercado. Los datos arrojan un total de 11.662 compraventas en la provincia, lo que supone una bajada del 6,8% en relación al mismo periodo de 2025.

Vistas aéreas de Málaga, el barrio de La Malagueta. / Álex Zea

La comparativa entre compras e hipotecas permite comprobar que el 70% de las viviendas vendidas en Málaga han sido financiadas, frente al otro 30% de operaciones donde el comprador no tuvo necesidad de recurrir a una hipoteca.

Las hipotecas de Málaga, un 39% por encima de la media en España

En España, el número de hipotecas sobre viviendas constituidas entre enero y abril es de 171.564, un 7,9% más que el mismo periodo de 2025. La firma de hipotecas sobre viviendas suma 22 meses consecutivos de alzas.

El importe medio a nivel nacional se sitúa en 172.650 euros, un 10,8% más. El importe de las hipotecas de Málaga (los citados 239.600 euros) están así un 39% por encima de la media española.

"La insuficiente oferta de vivienda seguirá sosteniendo la presión sobre los precios"

El director de Estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, ha indicado que el mercado hipotecario "mantiene una evolución positiva, aunque empieza a mostrar signos de moderación".

"El crecimiento interanual de las hipotecas se está moderando y comienza a converger con la evolución de las compraventas de vivienda, que ya muestran tasas negativas. Tras el ciclo de rebajas de tipos iniciado por el Banco Central Europeo, el impulso que ha supuesto la mejora de las condiciones de financiación empieza a agotarse y, con el cambio de rumbo del organismo hacia una mayor cautela, es previsible que las hipotecas entren en una fase de mayor estabilidad", ha expuesto.

A partir de ahora, según ha comentado, la evolución del mercado "dependerá mucho menos del coste de la financiación y mucho más de sus desequilibrios estructurales". "La insuficiente oferta de vivienda seguirá sosteniendo la presión sobre los precios y limitando el acceso al mercado, lo que previsiblemente mantendrá contenida la actividad tanto en las compraventas como en la concesión de nuevas hipotecas durante los próximos meses", añade.