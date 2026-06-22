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Medio Ambiente

Málaga arranca hoy las actuaciones de regeneración del frente marino y la playa a poniente de los Baños del Carmen

Las actuaciones comienzan tras recibir la autorización de la Junta y tienen un plazo de ejecución de nueve meses

Vista de los Baños del Carmen, cuyas obras de regeneración comienzan este lunes. | ÁLEX ZEA

Vista de los Baños del Carmen, cuyas obras de regeneración comienzan este lunes. | ÁLEX ZEA

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EP

Málaga

Las actuaciones de regeneración del frente marino y la playa a poniente de los Baños del Carmen, en Málaga capital, que cuentan con una inversión de cinco millones de euros, arrancarán este lunes, 22 de junio.

Así lo informó el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que precisó que las actuaciones comienzan una vez que la Junta de Andalucía ha emitido su autorización para iniciar los trabajos de forma inmediata, que tienen un plazo de ejecución de nueve meses.

En concreto, en el caso de los Baños del Carmen, «era necesario analizar la presencia de especies protegidas en la zona porque se habían detectado varias decenas de una especie protegida, la patella ferrugínea, una lapa endémica del Mediterráneo».

Al respecto, Salas señaló que «ha sido necesario que una empresa medioambiental especializada realizara un estudio para buscar soluciones».

«Este estudio ha concluido que la mejor opción es la traslocación de los ejemplares hallados, algo que ya se ha hecho en anteriores ocasiones», explicó.

«Toda la documentación y oficio se remitió a la Junta de Andalucía, que es la competente para autorizar esta traslocación, y esta autorización acaba de llegar a Costas, con lo cual, este mismo lunes comenzarán los trabajos para la recuperación de la playa de los Baños del Carmen con un plazo de ejecución de nueve meses y por un importe que ejecuta el Gobierno de España por unos cinco millones de euros», precisó el subdelegado, que valoró que se trata de «una muy buena noticia para la ciudad de Málaga».

Salas incidió en que «es una actuación que se lleva reclamando muchísimos años y que por fin se va a ejecutar con las primeras actuaciones que serían los trabajos para poder traslocar esa lapa», precisó.

Cabe recordar, por otro lado, que el subdelegado del Gobierno en Málaga detalló que el Ejecutivo ha invertido más de 2,3 millones de euros en mejorar 34 playas de 14 municipios de la provincia de Málaga.

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Así, Salas recordó «una vez más el compromiso de este Gobierno con el litoral malagueño invirtiendo las cantidades necesarias para mejorar las playas y las costas malagueñas y dejando el litoral en un estado óptimo para su disfrute gracias también a una ejecución de los trabajos realizada con rigor técnico desde la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo».

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