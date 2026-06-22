Málaga escapa de la primera ola de calor del verano, pero no del bochorno: ¿Cuándo acaba la ola de calor?

España atraviesa la primera ola de calor del verano apenas 24 horas después del inicio oficial de la nueva estación. Las temperaturas sofocantes han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en buena parte del país, con especial incidencia en el interior peninsular y en zonas donde los termómetros pueden superar ampliamente los 40 grados.

En Andalucía, el episodio de calor mantiene activos avisos amarillos y naranjas en varias provincias, especialmente en áreas de Sevilla, Córdoba, Jaén y Almería, donde se esperan los valores más extremos. En algunos puntos del valle del Guadalquivir, las máximas podrían situarse por encima de los 40 grados, en una semana marcada por el calor intenso, la estabilidad atmosférica y las noches tropicales.

Málaga, en esta ocasión, escapa de lo peor de la ola de calor, pero no del bochorno. La provincia no registrará los valores más extremos previstos en otros puntos de Andalucía, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. En la capital, las máximas rondarán los 32 o 33 grados, con mínimas cercanas a los 24, lo que dejará noches cálidas y sensación de calor persistente incluso después de la puesta de sol.

El calor será más acusado en el interior. En el Valle del Guadalhorce, municipios como Coín podrán alcanzar los 35 grados, con mínimas en torno a los 22. En Antequera, los termómetros también se moverán en valores elevados y el martes se perfila como una de las jornadas más calurosas, con máximas que podrían llegar a los 37 grados y mínimas próximas a los 21.

La Axarquía tampoco se librará del calor. En Vélez-Málaga se esperan máximas de hasta 35 grados y mínimas que rondarán los 24, lo que mantendrá la sensación de bochorno durante buena parte de la jornada. En la Serranía de Ronda, las temperaturas también serán altas, con máximas cercanas a los 34 grados y mínimas en torno a los 24 en las zonas más cálidas.

Respecto a la previsión para el resto de la semana, las temperaturas no bajarán, en general, de los 33 o 34 grados en la provincia.

El tiempo en la noche de San Juan

La noche de San Juan se vivirá, por tanto, con ambiente plenamente veraniego en la provincia. En Málaga capital, la madrugada estará marcada por temperaturas suaves pero elevadas, con mínimas que rondarán los 24 grados y máximas durante el día en torno a los 33. Un escenario que permitirá disfrutar de la celebración al aire libre, aunque con calor acumulado y sensación de bochorno en muchos puntos del litoral.

¿Cuándo acaba la ola de calor?

El episodio comenzará a remitir a partir del jueves, cuando se espera el fin de la ola de calor y un descenso notable de las temperaturas, tanto máximas como mínimas. No obstante, la tregua podría ser breve, ya que de cara al fin de semana los termómetros volverán a subir en buena parte del país.

Entre este lunes y el jueves, además, en el interior peninsular se prevé nubosidad de evolución, con chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormenta. Un escenario que no impedirá que el calor siga siendo el gran protagonista de los próximos días, especialmente en las horas centrales de la jornada.

La recomendación para estos días pasa por evitar la exposición al sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, menores y población vulnerable.