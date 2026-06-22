La Málaga tecnológica eleva su demanda laboral y roza las 4.500 ofertas de empleo

El sector tecnológico malagueño alcanza el ecuador del año 2026 con una oferta viva acumulada de cerca de 4.500 plazas vacantes, un nivel que casi triplica al de ejercicios precedentes, según los datos más recientes recogidos en el Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica, que analiza las ofertas de empleo publicadas en los últimos meses en los portales Infojobs, Tecnoempleo, Buscojobs y Ticjob, aplicando en el análisis tanto la tecnología Big Data como mecanismos de Inteligencia Artificial (IA). Este volumen es reflejo de la gran pujanza que vive Málaga, donde la llegada y crecimiento de empresas y de empleo tech es constante, aunque también puede ser indicativo de las dificultades que vienen encontrando las empresas tecnológicas para cubrir todas sus necesidades, en una dinámica que no afecta solo a la provincia malagueña sino que se extiende a todo el ámbito nacional.

Fuentes económicas que trabajan el mercado laboral comentan a este periódico que el sector tecnológico viene protagonizando, en general, una demanda creciente de trabajadores en Málaga, aunque lógicamente esta tendencia también coexista, en un segmento que es amplio, con empresas del sector que puedan estar aplicando recortes.

«En Málaga notamos un demanda importante y creciente de trabajadores en el sector tecnológico, lo que podríamos denominar un pico, aunque también hay casos de empresas que están haciendo ajustes. Están llegando muchas compañías y se ven continuamente anuncios de nuevos proyectos. Hay una actividad fuerte, más intensa incluso que la de hace un par de años», señalan.

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) es, según indican las fuentes consultadas, uno de los grandes epicentros de esta actividad, con nuevas realidades que ya empiezan a ser palpables como el efecto arrastre que está generando la futura llegada del centro de semiconductores del IMEC.

Una vista panorámica del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga. / L. O.

El último periodo analizado por la Fundación Telefónica (marzo-junio) revela así un total de 4.498 ofertas de trabajo en Málaga, un volumen únicamente superado por Madrid (21.556) y Barcelona (10.107). En esta ocasión, la provincia malagueña queda muy por delante otras plazas tecnológicas como Orense (3.467), Valencia (1.536), Sevilla (1.105), Zaragoza (880) o Vizcaya (805).

¿Qué perfiles se están demandando más en la Málaga Tecnológica?

Los perfiles más demandados están encabezados de forma clara, en este periodo, por consultores TIC (917), seguido de los desarrolladores de software (394), digital project manager (334), digital product manager (314), científico de datos/IA (288), especialista en cloud computing (239), desarrollador/backend (201), profesional técnico TIC (192), ingenieros de datos (170) y analista de datos/BI (167), por citar los diez primeros puestos del ranking.

En cuanto a las habilidades digitales más buscadas por las empresas aparecen, en este orden, Cloud Computing, dominio de Java, Inteligencia Artificial (una aptitud que escala muchas posiciones respecto a anteriores oleadas), Git, Angular, Amazon Web Services, Spring Framework, Microsoft Azure, Microservicios y Docker.

Preocupación de los empresarios malagueños por las vacantes

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) recordaba hace unas semanas que el alto número de vacantes sin cubrir que hay en el mercado de trabajo es uno de los principales desafíos económicos de la provincia, con más de 20.000 puestos en determinados momentos del año. El turismo, la construcción, el sector ‘agro’ o el segmento de las nuevas tecnologías son algunos de los ámbitos con dificultades de incorporar trabajadores de acuerdo a la demanda de sus necesidades.

La gran cantidad de vacantes en el sector tecnológico es un factor que preocupa a los empresarios. De hecho, la CEM incluye este factor entre los «retos y limitaciones» que pueden «comprometer seriamente» el futuro desarrollo de la provincia y que el precio de la vivienda se ha convertido ya «en un reto económico y social de primer orden, con impacto directo, entre otras muchas cuestiones de carácter económico y social, sobre la atracción de talento y la movilidad.

En España, este mapa del empleo de Telefónica contabiliza casi 67.000 ofertas vivas de trabajo para profesiones digitales a mitad de 2026 (también muy por encima de las 43.400 que se solían manejar de media el año pasado). De ellas, 21.556 (es decir, casi un tercio) son de la categoría de remoto, por lo que no aparecen adscritas a ninguna provincia en concreto.

Estudiantes del campus de programación 42 Málaga, en Tabacalera. / Ález Zea

Para 2030, el 40% de los habilidades del empleo actual quedarán obsoletas

La Fundación Telefónica viene destacando que el mundo del trabajo vive un momento clave «por la acelerada transformación tecnológica a la que han tenido que adaptarse todas las empresas y que requiere, más que nunca, de profesionales en tecnología.

«Tendencias como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el Blockchain propician el crecimiento, desarrollo e innovación que facilita la evolución de la sociedad y los sectores productivos, esta explosión tecnológica también ha puesto de manifiesto la falta de profesionales especializados en estos ámbitos», recuerda.

Según el informe ‘El futuro del trabajo 2025’ del Foro Económico Mundial, se prevé que para 2030 el 22% de los empleos actuales experimenten disrupciones significativas lo que tendrá como resultado la creación de 170 millones de nuevos puestos. Big Data, Fintech, IA y Machine Learning, así como el desarrollo de software serán los ámbitos de actividad que experimenten mayor crecimiento de perfiles, según el mencionado informe. Alrededor del 40% de las habilidades requeridas en los empleos actuales cambiarán o quedarán obsoletas para 2030, lo que subraya la necesidad urgente de la adquisición, la recualificación y actualización de competencias.