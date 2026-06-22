La movilidad eléctrica ya es una realidad en Málaga: Descubre la gama EV de Kia Ruedatur

La transición hacia la movilidad eléctrica avanza a un ritmo imparable y cada vez son más los conductores que apuestan por una conducción más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades del día a día. En este contexto, Kia Ruedatur se ha consolidado como una de las marcas de referencia en electrificación en Málaga gracias a una gama de vehículos eléctricos que combina tecnología, autonomía, diseño y accesibilidad.

En Ruedatur, concesionario oficial Kia, estamos viendo cómo el interés por los vehículos eléctricos ha crecido notablemente durante los últimos años. Lo que antes parecía una opción reservada para unos pocos, hoy se ha convertido en una alternativa real y accesible para familias, profesionales y conductores que buscan reducir costes de uso sin renunciar a prestaciones ni comodidad.

Una gama eléctrica para cada estilo de vida

La familia EV de Kia representa la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca. Diseñados sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, ofrecen una experiencia de conducción diferente: más silenciosa, más eficiente y con una respuesta inmediata gracias al par instantáneo de sus motores eléctricos.

Dentro de esta gama encontramos modelos como el Kia EV6, reconocido internacionalmente por su diseño y tecnología; el Kia EV9, un SUV de gran tamaño con 7 plazas pensado para quienes necesitan espacio y versatilidad; y los nuevos EV3 y EV2, que están llamados a convertirse en protagonistas del mercado gracias a su equilibrio entre precio, autonomía y equipamiento.

Kia EV3: el eléctrico que está cambiando las reglas del juego

El Kia EV3 se ha convertido en uno de los modelos más demandados de la marca y no es casualidad. Hereda gran parte de la tecnología, diseño y filosofía de modelos superiores como el EV9, pero en un formato más compacto y accesible.

Kia EV3: el eléctrico que está cambiando las reglas del juego / La Opinión

Su diseño moderno y futurista llama la atención desde el primer momento, con una silueta más cuadrada y una imagen diferenciadora que refleja la nueva identidad eléctrica de Kia. Sin embargo, donde realmente destaca es en su equilibrio general.

El EV3 ofrece una autonomía de hasta 605 kilómetros en ciclo combinado y hasta 773 kilómetros en ciudad, lo que permite afrontar con tranquilidad tanto los desplazamientos diarios como viajes de larga distancia, eliminando una de las principales preocupaciones que todavía tienen algunos usuarios respecto a la movilidad eléctrica.

Además, incorpora un completo equipamiento tecnológico con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad de última generación y un interior amplio y versátil que aprovecha al máximo el espacio disponible.

Para muchos conductores el EV3 representa el punto de partida perfecto al mundo eléctrico: un vehículo práctico para el día a día, eficiente, con costes de mantenimiento reducidos y preparado para las necesidades de movilidad actuales.

Kia EV2: la democratización del vehículo eléctrico

Si hay un modelo que está generando una enorme expectación ese es el Kia EV2.

Kia EV2: la democratización del vehículo eléctrico / La Opinión

Concebido para acercar la movilidad eléctrica a un público todavía más amplio, el EV2 nace con una filosofía clara: ofrecer todas las ventajas de un vehículo eléctrico en un formato urbano, práctico y asequible.

Su llegada supondrá un paso importante en la democratización de la movilidad eléctrica, permitiendo que más conductores puedan acceder a esta tecnología sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Pensado especialmente para entornos urbanos y periurbanos, el EV2 destaca por su facilidad de uso y un diseño moderno y compacto que mantiene el ADN innovador de la gama EV.

Este modelo responde a una demanda creciente del mercado: vehículos eléctricos accesibles, con autonomía suficiente para el uso diario con hasta 453 kilómetros y equipados con la misma tecnología de otro de los modelos superiores.

¿Por qué cada vez más conductores eligen un eléctrico?

Más allá de la sostenibilidad, existen razones muy prácticas que están impulsando el crecimiento de los vehículos eléctricos.

¿Por qué cada vez más conductores eligen un eléctrico? / La Opinión

Uno de los principales motivos es el ahorro en costes de uso. La electricidad resulta considerablemente más económica que los combustibles tradicionales y los vehículos eléctricos requieren menos mantenimiento al contar con menos elementos mecánicos sujetos a desgaste.

A ello se suma la comodidad de poder recargar el vehículo en casa, la suavidad de conducción, la ausencia de ruido y el acceso a ventajas como la etiqueta CERO emisiones para la zona de bajas emisiones de Málaga y cada vez más ciudades.

Además, la mejora continua de las infraestructuras de recarga y el incremento de las autonomías están eliminando progresivamente las barreras que existían hace apenas unos años.

El futuro ya está en marcha

La movilidad eléctrica ya no es una tendencia de futuro, sino una realidad presente. Kia ha demostrado su compromiso con esta transformación mediante una estrategia ambiciosa en la que ha triplicado su familia EV durante los últimos años.

El futuro ya está en marcha / La Opinión

Modelos como el EV3 y el esperado EV2 representan perfectamente esta nueva etapa: vehículos diseñados para hacer la movilidad eléctrica más accesible, práctica y atractiva para todo tipo de conductores.

En Ruedatur siguen acompañando a sus clientes en este cambio, asesorándolos para encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades y ayudándoles a descubrir todas las ventajas que ofrece la conducción eléctrica.

Porque el futuro de la movilidad ya ha llegado, y en Kia Ruedatur está más cerca que nunca.

Para más información

Ruedatur: De lunes a viernes, de 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h. Sábados, de 10.00h a 14.00h.

De lunes a viernes, de 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h. Sábados, de 10.00h a 14.00h. Venta de entradas: https://kiamalaga.es/

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