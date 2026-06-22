SAN JUAN
Música en directo, fuegos artificiales y la tradicional quema del 'juá': así celebrará Málaga esta Noche de San Juan
La playa de la Misericordia acogerá una hoguera de 1.450 metros cuadrados y un espectáculo piromusical
A apenas unas horas de que llegue una de las festividades más emblemáticas y queridas de Málaga, su tradicional Noche de San Juan, ya son muchos los malagueños y visitantes que buscan cómo celebrar el inicio del solsticio de verano durante la noche de este martes. Para todos ellos, la capital contará con un amplio programa que incluirá música en directo, fuegos artificiales y la tradicional quema del 'juá'.
Las fiestas para la velada de San Juan en la ciudad de Málaga tendrán en la playa de la Misericordia su principal escenario, donde cada año se reúnen centenares de ciudadanos para disfrutar de una de las noches más mágicas del año.
Concierto gratuito y hoguera de San Juan en la Misericordia
Estas actividades que serán completamente gratuitas comenzarán a las 22.30 horas en la playa malagueña con el concierto de la Orquesta Ipop, que se llevará a cabo en la glorieta 1º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas-Playa de la Misericordia.
En este lugar se realizará también la tradicional hoguera de San Juan, que tendrá una superficie total de 1.450 metros cuadrados. En esta hoguera será donde se realice la quema del 'juá' con distintos efectos pirotécnicos, hito que se llevará a cabo a las 00.00 horas.
El significado del 'juá' y su diseño para este año
El 'juá' es un monumento efímero de temática crítica que se quema en la hoguera con la finalidad de eliminar de manera simbólica esta problemática o suceso a través del fuego para erradicarla, siguiendo así los ritos de las ceremonias ancestrales.
Para este año, el 'juá' ha sido diseñado por el creativo y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson con el título 'De un invierno borrascoso a un verano saleroso'.
Una escena marina para despedir las borrascas en Málaga
Así, este monumento simbolizará las continuas borrascas y lluvias que se han producido en la provincia durante el invierno y la primavera. Con su quema, se busca dejar atrás el tiempo inestable y el temporal para dar paso a un cálido verano.
Para ello, esta composición muestra una escena marina en cuya parte superior aparece un sol que asoma detrás de una nube oscura de tormenta, con un bocadillo en el sol que indica "Tormenta, lárgate un tiempecito que ahora toca el veranito", mientras que la nube descarga rayos y lluvia sobre una jábega.
Fuegos artificiales desde el espigón de la Térmica
Tras la quema de este 'juá', el programa de actividades continuará con el espectáculo de pirotecnia y música, que será disparado desde el espigón de la Térmica por Pirotecnia Zaragozana y contará con una duración aproximada de 14 minutos.
Para este espectáculo, se usarán 204 kilos de pirotecnia y 2.915 unidades de disparo.
Al finalizar el espectáculo pirotécnico, se reanudará la actuación de la orquesta hasta la 1.00 horas, aproximadamente, cuando se dará por finalizado el programa de actividades para la Noche de San Juan.
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