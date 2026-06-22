El pequeño pueblo costero de Málaga que tiene uno de los mejores mercadillos de segunda mano de la provincia: se pueden comprar cámaras, joyas y juegos desde 0,50 euros

La pequeña pedanía de San Luis de Sabinillas, de apenas 6.000 habitantes y perteneciente al municipio costero de Manilva, acoge uno de los mejores rastros de segunda mano y antigüedades, convertido en un punto de encuentro de coleccionistas y curiosos: el mercadillo de antigüedades de los domingos de Sabinillas.

Este mercadillo se ha posicionado como una de las citas más esperadas para los amantes de las piezas únicas y de colección gracias a la amplia variedad de objetos y artículos que alberga en el centenar de puestos que se instalan cada domingo en el recinto ferial de Sabinillas.

Ropa vintage, joyas y objetos desde 0,50 euros en Sabinillas

Los visitantes pueden encontrar en este lugar desde prendas de ropa tanto 'vintage' como nuevas, hasta joyas, complementos, calzado y bolsos desde tan solo 0,50 euros.

Pero este rastro no es solo el paraíso de los amantes de la moda a bajos precios, sino que entre sus puestos también se pueden adquirir cámaras antiguas, videojuegos, discos de vinilo, juguetes antiguos, muebles, menaje del hogar, decoración y cerámica, entre otros.

Artesanía, antigüedades y choripanes argentinos en la Costa del Sol

Pero en este mercadillo no solo se pueden conseguir toda clase de artículos de segunda mano que buscan una nueva vida, sino que también se presenta como un mercadillo de artesanía con decenas de puestos con cuadros, esculturas y diversas creaciones artísticas por parte de artesanos locales.

Y para reponer fuerzas mientras se pasea por este emblemático mercadillo, los visitantes también disponen de distintos puestos con frutos secos, encurtidos y demás alimentos, así como una caseta de comida en la que disfrutar de bebida fría y los ya míticos 'choripanes argentinos' que se sirven en el lugar.

Todo ello se puede encontrar en este mercadillo de la Costa del Sol occidental, en el recinto ferial de Sabinillas, todos los domingos de 9.00 a 14.00 horas.