MERCADILLO
El pequeño pueblo costero de Málaga que tiene uno de los mejores mercadillos de segunda mano de la provincia: se pueden comprar cámaras, joyas y juegos desde 0,50 euros
La cita semanal en el recinto ferial de la localidad se ha consolidado como un punto de encuentro para coleccionistas y curiosos en la Costa del Sol occidental
La pequeña pedanía de San Luis de Sabinillas, de apenas 6.000 habitantes y perteneciente al municipio costero de Manilva, acoge uno de los mejores rastros de segunda mano y antigüedades, convertido en un punto de encuentro de coleccionistas y curiosos: el mercadillo de antigüedades de los domingos de Sabinillas.
Este mercadillo se ha posicionado como una de las citas más esperadas para los amantes de las piezas únicas y de colección gracias a la amplia variedad de objetos y artículos que alberga en el centenar de puestos que se instalan cada domingo en el recinto ferial de Sabinillas.
Ropa vintage, joyas y objetos desde 0,50 euros en Sabinillas
Los visitantes pueden encontrar en este lugar desde prendas de ropa tanto 'vintage' como nuevas, hasta joyas, complementos, calzado y bolsos desde tan solo 0,50 euros.
Pero este rastro no es solo el paraíso de los amantes de la moda a bajos precios, sino que entre sus puestos también se pueden adquirir cámaras antiguas, videojuegos, discos de vinilo, juguetes antiguos, muebles, menaje del hogar, decoración y cerámica, entre otros.
Artesanía, antigüedades y choripanes argentinos en la Costa del Sol
Pero en este mercadillo no solo se pueden conseguir toda clase de artículos de segunda mano que buscan una nueva vida, sino que también se presenta como un mercadillo de artesanía con decenas de puestos con cuadros, esculturas y diversas creaciones artísticas por parte de artesanos locales.
Y para reponer fuerzas mientras se pasea por este emblemático mercadillo, los visitantes también disponen de distintos puestos con frutos secos, encurtidos y demás alimentos, así como una caseta de comida en la que disfrutar de bebida fría y los ya míticos 'choripanes argentinos' que se sirven en el lugar.
Todo ello se puede encontrar en este mercadillo de la Costa del Sol occidental, en el recinto ferial de Sabinillas, todos los domingos de 9.00 a 14.00 horas.
- El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
- El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
- El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
- La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
- Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
- El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
- Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
- Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII