La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre que robaba en obras excavadoras, andamios y casetas

La Policía Nacional ha detenido en Málaga al presunto autor de varios robos de material de obra y maquinaria cuyo valor superaba los 43.000 euros.

Hasta cinco denuncias de personas vinculadas al sector de la construcción movilizó a los agentes del Distrito Oeste, que comprobaron que entre los elementos sustraídos había andamios, una caseta y hasta maquinaria pesada. Las pesquisas en cada uno los casos revelaron muchos puntos en común. Los hechos se producían en puntos con cierta proximidad geográfica, tres de ellos en una misma obra y el resto en distintos polígonos de la capital. Además, las víctimas coincidían en que los asaltos los sufrían en horario nocturno y en recintos que no contaban con sistemas de seguridad como cámaras, alarmas o vigilantes.

Detalle de la excavadora. / L.O.

La pista de un camión

Los agentes también comprobaron que el objetivo de los robos eran objetos de gran tamaño, como una caseta de obra valorada en 3.000 euros, una máquina excavadora de unos 15.000 euros, andamios de obra (5.720 euros), 166 mallazos (3.835 euros), dos tubos de acero y sus codos (16.000 euros). El volumen de todo este material evidenciaba que el autor o autores contaban con vehículo de gran tamaño para cargarlo y transportarlo.

Los agentes encargados de la investigación establecieron numerosas vigilancias que culminaron con la localización del camión utilizado para cometer los robos y algunos de los efectos sustraídos como la excavadora, una bomba engrasadora y un cazo de dientes y de limpieza. Finalmente, el presunto autor, de 39 años, fue arrestado y puesto a disposición judicial.