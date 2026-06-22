El PP pide al Gobierno eliminar los límites para contratar funcionarios en el Ayuntamiento de Málaga

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga pedirá en el próximo pleno que el Gobierno de España elimine los límites que condicionan la contratación de empleados públicos en las entidades locales. La moción registrada por el PP se centra en la Tasa de Reposición de Efectivos (TRE), el mecanismo que limita el número de plazas que pueden incorporarse a las Ofertas de Empleo Público en función de las bajas producidas en la administración.

La propuesta reclama que el Ejecutivo central promueva los cambios normativos necesarios para suprimir esta tasa en aquellos ayuntamientos que acrediten estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y cumplimiento de las reglas fiscales. El argumento de los populares es que el Consistorio malagueño mantiene unas cuentas saneadas y ha reducido de forma notable su deuda, por lo que considera que debe contar con más margen para ampliar su plantilla y adaptar los servicios municipales al crecimiento de la ciudad.

El PP reclama más margen para contratar personal municipal

En la moción, el PP plantea que el Ayuntamiento de Málaga inste al Gobierno a eliminar la TRE en las entidades locales que cumplan con los requisitos económicos exigidos. Hasta que esa supresión llegue, los populares solicitan que no computen dentro de la tasa aquellas plazas que estén dotadas presupuestariamente y sean necesarias para garantizar la prestación de los servicios municipales esenciales.

El texto también pide un marco normativo que permita a los ayuntamientos actualizar y reforzar sus plantillas conforme al crecimiento poblacional, el aumento de competencias y la evolución de las necesidades ciudadanas. La formación defiende que la administración local es el nivel más cercano a los vecinos y el primero al que acuden para cuestiones relacionadas con servicios sociales, seguridad, movilidad, urbanismo, limpieza, mantenimiento urbano, cultura, deporte, empleo, vivienda o emergencias.

La Tasa de Reposición de Efectivos, en el centro del debate

La Tasa de Reposición de Efectivos nació en un contexto económico marcado por la necesidad de controlar el gasto público y contener el crecimiento estructural del empleo público. Sin embargo, el PP sostiene que la realidad actual es distinta y que muchos ayuntamientos, entre ellos el de Málaga, presentan cuentas saneadas, cumplen con los objetivos de estabilidad y mantienen una gestión económica responsable.

Pese a ello, advierten de que las entidades locales siguen sometidas a limitaciones que dificultan la adaptación de sus plantillas a las necesidades reales de los servicios públicos. Según el Grupo Popular, esta situación provoca dificultades para modernizar la administración municipal, envejecimiento de determinados servicios, sobrecarga de trabajo en empleados públicos y menor capacidad de respuesta ante nuevas demandas ciudadanas.

Málaga defiende que necesita reforzar servicios públicos

La moción subraya que esta cuestión tiene especial relevancia en ciudades "dinámicas y en crecimiento como Málaga", donde la demanda de servicios públicos aumenta de forma constante. El PP sostiene que eliminar o flexibilizar la tasa no supondría un incremento descontrolado del gasto, sino permitir que los ayuntamientos con capacidad financiera puedan dimensionar sus recursos humanos con responsabilidad y autonomía local.

Los populares también vinculan esta reclamación con los avances recogidos en el Acuerdo Marco de Función Pública. Consideran que esas mejoras solo serán efectivas si se da una respuesta real a las dificultades de los ayuntamientos, que, según remarcan, no pueden asumir cada vez más responsabilidades sin contar con los recursos humanos y económicos necesarios.

Las ofertas de empleo público en Málaga desde 2018

El PP recuerda que, desde 2018, las Ofertas de Empleo Público del Ayuntamiento de Málaga han incluido el máximo de plazas permitido por los límites establecidos en la Tasa de Reposición de Efectivos en las leyes generales de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

En concreto, la formación señala que la TRE ha sido del 115% para la Policía Local y, desde 2022, del 125%. En el caso del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, la tasa evolucionó del 100% al 120% a partir de 2023, con la posibilidad de superar ese límite en plazas dotadas presupuestariamente que resulten necesarias para cumplir previsiones legales o reglamentarias sobre la prestación del servicio. Para Servicios Sociales y Atención al Público, la TRE ha sido del 120% desde 2022, mientras que el resto de plazas se ha situado desde ese año en el 110%.

Más de 800 plazas de nuevo ingreso en las OEP municipales

Según los datos recogidos en la moción, el número total de plazas de nuevo ingreso incluidas en las OEP del Ayuntamiento de Málaga desde 2018 asciende a 842 plazas, entre ellas 267 de Policía Local y 141 para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

En el caso del Real Cuerpo de Bomberos, la plantilla actual está integrada por 256 efectivos. En diciembre de 2023 se incorporaron 40 nuevos bomberos y este pasado mes de mayo tomaron posesión cuatro oficiales técnicos. Además, otros 50 bomberos completan su periodo de formación y su toma de posesión está prevista para mediados de julio.

Bomberos y Policía Local, dos áreas clave para ampliar plantilla

El Grupo Popular añade que las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, ya aprobadas, contemplan otras 45 plazas para Bomberos. De cara a la OEP de 2026, el Ayuntamiento trabaja en una propuesta para incorporar 40 plazas más.

Aun así, el PP sostiene que es necesario eliminar la Tasa de Reposición de Efectivos para que el Consistorio pueda incrementar la plantilla municipal "tal y como es su voluntad", tanto en Bomberos como en la Policía Local y en otros servicios municipales. La formación considera urgente avanzar hacia una función pública local "moderna, profesional y adaptada a la realidad actual".

La moción concluye reclamando al Gobierno de España que suprima la tasa o, al menos, apruebe fórmulas que permitan a las entidades locales planificar sus plantillas de forma plurianual y reforzar efectivos en función de sus necesidades reales.