Nueva protesta en el Hospital Civil de Málaga contra los “precios abusivos” del nuevo aparcamiento: de 0,8 euros al día a 1,36 la hora

‘Soy tu paciente, no tu cliente’, ‘Basta ya, queremos aparcar’ y ‘Manos arriba, esto es un atraco’, han sido algunas de las consignas coreadas por los trabajadores del Hospital Civil y el Hospital Materno Infantil de Málaga, que este lunes por la mañana se han vuelto a concentrar a las puertas del Civil para denunciar los “precios abusivos” del nuevo aparcamiento provisional.

Juan Ignacio Anguita, delegado del sindicato de enfermería Satse y presidente de la Junta de Personal del Hospital Regional, ha denunciado que las nuevas tarifas son “abusivas” y “parecidas a los precios de un parking del centro”, que obligarán tanto a los profesionales como los usuarios a hacer un “desembolso importante”.

Anguita ha recordado que el anterior aparcamiento estaba gestionado por una entidad de personas con discapacidad y ofrecía unos precios “casi anecdóticos”, de 0,80 euros al día para los profesionales y 1,50 euros para los usuarios. Con las nuevas tarifas, ha señalado, los sanitarios que acudan a trabajar de lunes a viernes tendrán que afrontar un gasto cercano a los cien euros mensuales.

Casi cien euros al mes para poder ir a trabajar: los nuevos precios para aparcar

Las nuevas tarifas, impuestas por la empresa que posee los derechos de explotación de los terrenos del parking, elevan las cifras a 1,36 euros la hora. En el caso de los trabajadores bonificados, el precio será de 0,61 euros la hora. Sin embargo, como denuncia la Junta de personal, esta tarifa solo se aplicará a 163 plazas y estará limitada a las primeras 1.000 solicitudes.

Concentración frente al Hospital Civil contra los nuevos precios del aparcamiento provisional. / A.T.

“Un usuario que en verano se vea durante horas esperando para que le atienda un médico, porque habrá mucho colapso de las Urgencias, encima ese retraso le está repercutiendo en el bolsillo”, ha puesto a modo de ejemplo el representante de los trabajadores.

Más de 3.000 profesionales afectados

En cuanto a los profesionales, ha advertido que muchos no podrán asumir ese nuevo gasto mensual en aparcamiento. “Eso va a hacer que haya gente que no se pueda permitir gastarse esos cien euros al mes y que se vea obligado a aparcar en la zona circundante. Eso es un problemón tremendo”, ha afirmado.

Anguita ha asegurado que las dificultades para aparcar ya están incidiendo en la atención a los pacientes por las “enormes dificultades” de los profesionales para llegar al puesto de trabajo y poder dar un relevo al personal saliente. “La tardanza en el trabajo de los sanitarios implica que incide sobre la funcionalidad de un centro hospitalario”, ha subrayado.

Concentración frente al Hospital Civil contra los nuevos precios del aparcamiento provisional. / A.T.

Asimismo, ha denunciado que las obras del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza no solo no han ampliado la oferta de aparcamientos, sino que la han reducido. “Si se está haciendo un parking nuevo, lo normal es que mejore el número de plazas, cosa que no se ha hecho porque encima se ha disminuido”, ha criticado.

Segunda concentración en menos de dos semanas

Esta es la segunda concentración convocada en menos de dos semanas por la Junta de Personal del Hospital Regional de Málaga, que ha recordado que son más de 3.000 profesionales los trabajan entre el Hospital Civil y el Materno Infantil y que, por tanto, se ven afectados por las nuevas tarifas.

En la protesta ha estado también presente el portavoz socialista, Mariano Ruiz, que ha anunciado que los socialistas llevarán una moción al pleno ordinario de este jueves para frenar una "privatización encubierta" que supone “un hachazo a los bolsillos del personal y de los usuarios de la sanidad pública”.

El PSOE llevará el "tarifazo" al pleno del Ayuntamiento

El portavoz socialista ha exigido a la Junta de Andalucía que paralice y suspenda “el hachazo a los bolsillos” de profesionales sanitarios y usuarios de la sanidad pública que, tras el "tarifazo" impuesto en el aparcamiento del Hospital Civil y el Materno Infantil.

Concentración frente al Hospital Civil contra los nuevos precios del aparcamiento provisional. / A.T.

Ruiz ha tildado la situación de "atraco" y "timo de la estampita", recordando a la Consejería que “quien acude a un hospital no lo hace por ocio ni turismo, sino porque está enfermo, acompaña a un allegado o va a su puesto de trabajo”.

En este sentido, ha censurado esta forma de cuidar al personal, aplicándoles unas tarifas “que pueden suponer casi un incremento de 100 euros al mes para poder aparcar”, lo que considera un verdadero “peaje al trabajo y un impuesto a la enfermedad que castiga aún más una situación de sufrimiento”.

Falta de plazas bonificadas para los profesionales

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal socialista y responsable de asuntos sanitarios, Carmen Martín, ha calificado de "manifiestamente injusta y arbitraria" la decisión de que únicamente los primeros 163 trabajadores que accedan cada día al estacionamiento puedan acogerse a una tarifa reducida de 0,61 euros por hora.

La concejala ha denunciado que, “una vez cubiertas esas plazas, el resto del personal debe abonar la tarifa ordinaria de 1,33 euros por hora, un coste que puede acercarse a los 16 euros por jornada para quienes desarrollan turnos de doce horas". Por ello, ha exigido a la administración autonómica la implantación de “una tarifa plana para los profesionales sin limitaciones derivadas del número de plazas disponibles” ni del orden de llegada al centro de trabajo.