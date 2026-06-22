Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena a ÁbalosLa Málaga tecnológica demanda empleoPolémica vecinal en Parque LitoralRúa del Málaga CFTestimonio de una malagueña masectomizadaHomenaje a Chiquito de la CalzadaCartas Pokemon para enseñar literatura en MálagaNoche de San Juan en Málaga
instagramlinkedin

SAN JUAN

Estos son los pueblos de Málaga en los que será festivo este 24 de junio por la celebración de San Juan

La celebración de las fiestas de San Juan Bautista en distintas localidades malagueñas hace que este miércoles sea no lectivo en estos territorios

Imagen de archivo de la Noche de San Juan en La Misericordia

Imagen de archivo de la Noche de San Juan en La Misericordia / GREGORIO MARRERO / LMA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La capital malagueña y gran parte de la provincia, sobre todo las localidades costeras, se encuentran de lleno ultimando los preparativos para la celebración de la ansiada Noche de San Juan durante la madrugada del martes al miércoles. Una fiesta que llenará de conciertos, fiestas e, incluso, la quema de 'juá' en distintas playas de la Costa del Sol, pero en la que, a la mañana siguiente, los vecinos de Málaga ciudad y la mayoría de localidades tendrán que volver al trabajo y las clases por no ser festivo en la provincia.

Pero a pesar de que en gran parte de los pueblos malagueños el 24 de junio es una jornada corriente en la que los centros comerciales, negocios y empresas retoman la actividad con normalidad, existen cinco municipios de Málaga en los que sus habitantes sí que podrán disfrutar con calma de la Noche de San Juan al ser festivo el miércoles.

San Juan Bautista, patrón y festivo local en estos pueblos de Málaga

Estos municipios en los que será festivo el próximo miércoles son dos de la Costa del Sol y otros tres del interior.

En concreto, se trata de las localidades costeras de Nerja y Benalmádena, y de los pueblos de Alhaurín de la Torre, en la comarca del Valle del Guadalhorce, Cuevas Bajas, en la comarca nororiental de Málaga, y Humilladero, en la Vega de Antequera.

Por qué es festivo en estos cinco pueblos de Málaga durante San Juan

El hecho de que en estos cinco pueblos sea festivo el miércoles se debe a que cada uno de ellos escogió el 24 de junio como uno de sus festivos locales para celebrar el día de San Juan Bautista, patrón de estas localidades, y eje central no solo de las tradicionales fiestas y hogueras de San Juan, sino también de sus ferias y fiestas patronales.

Rincón de la Victoria celebrará de una forma especial la Noche de San Juan.Saint John bonfires in Coruna, Galicia, feast of international Tourist Interest

Imagen de archivo de la celebración de San Juan en la provincia de Málaga / Shutterstock

Así lo ha confirmado la propia Junta de Andalucía en su calendario de días inhábiles en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que muestra todos los festivos locales de cada pueblo en el que no hay jornada lectiva, y que destaca a cinco municipios malagueños con festivo "inhábil" en el día de San Juan Bautista: Nerja, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Humilladero y Cuevas Bajas.

Los cinco pueblos de Málaga en los que será festivo San Juan

Los vecinos de estos cinco pueblos podrán disfrutar con calma y sin horarios de la mítica Noche de San Juan y sus fiestas patronales al descansar de sus obligaciones laborales y educativas durante la jornada del miércoles por la efeméride de su patrón.

Noticias relacionadas y más

La playa de La Malagueta, como la mayoría de la capital y la provincia, se llenó para disfrutar la noche de San Juan con no demasiadas hogueras pero sí muchas ganas de fiesta.

Imagen de archivo de la Noche de San Juan en Málaga / G. TORRES

En el resto de la provincia, esta jornada sí será lectiva y los supermercados, tiendas, negocios y demás servicios funcionarán con total normalidad durante el 24 de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
  2. El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
  3. El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
  4. La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
  5. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  6. El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
  7. Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
  8. Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII

Cae una organización china que explotaba sexualmente a mujeres en la Costa del Sol

Cae una organización china que explotaba sexualmente a mujeres en la Costa del Sol

Alertan de la pérdida de médicos en la prisión de Alhaurín de la Torre

Alertan de la pérdida de médicos en la prisión de Alhaurín de la Torre

Estos son los pueblos de Málaga en los que será festivo este 24 de junio por la celebración de San Juan

Estos son los pueblos de Málaga en los que será festivo este 24 de junio por la celebración de San Juan

La UTE que construirá el IMEC en el PTA de Málaga prevé que las obras duren hasta 2028: "Permitirán la puesta en marcha de un complejo plenamente funcional"

La UTE que construirá el IMEC en el PTA de Málaga prevé que las obras duren hasta 2028: "Permitirán la puesta en marcha de un complejo plenamente funcional"

El Ayuntamiento de Málaga y la AECC llevan la prevención solar a playas y piscinas: 600 casos de melanoma al año en la provincia

El Ayuntamiento de Málaga y la AECC llevan la prevención solar a playas y piscinas: 600 casos de melanoma al año en la provincia

Nueva protesta contra los “precios abusivos” del nuevo aparcamiento del Hospital Civil de Málaga: de 0,8 euros al día a 1,36 la hora

Nueva protesta contra los “precios abusivos” del nuevo aparcamiento del Hospital Civil de Málaga: de 0,8 euros al día a 1,36 la hora

La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre que robaba en obras excavadoras, andamios y casetas

Coches que hablan entre sí o con semáforos, la UMA estudia la tecnología de red del futuro

Coches que hablan entre sí o con semáforos, la UMA estudia la tecnología de red del futuro
Tracking Pixel Contents