Estos son los pueblos de Málaga en los que será festivo este 24 de junio por la celebración de San Juan

La capital malagueña y gran parte de la provincia, sobre todo las localidades costeras, se encuentran de lleno ultimando los preparativos para la celebración de la ansiada Noche de San Juan durante la madrugada del martes al miércoles. Una fiesta que llenará de conciertos, fiestas e, incluso, la quema de 'juá' en distintas playas de la Costa del Sol, pero en la que, a la mañana siguiente, los vecinos de Málaga ciudad y la mayoría de localidades tendrán que volver al trabajo y las clases por no ser festivo en la provincia.

Pero a pesar de que en gran parte de los pueblos malagueños el 24 de junio es una jornada corriente en la que los centros comerciales, negocios y empresas retoman la actividad con normalidad, existen cinco municipios de Málaga en los que sus habitantes sí que podrán disfrutar con calma de la Noche de San Juan al ser festivo el miércoles.

San Juan Bautista, patrón y festivo local en estos pueblos de Málaga

Estos municipios en los que será festivo el próximo miércoles son dos de la Costa del Sol y otros tres del interior.

En concreto, se trata de las localidades costeras de Nerja y Benalmádena, y de los pueblos de Alhaurín de la Torre, en la comarca del Valle del Guadalhorce, Cuevas Bajas, en la comarca nororiental de Málaga, y Humilladero, en la Vega de Antequera.

Por qué es festivo en estos cinco pueblos de Málaga durante San Juan

El hecho de que en estos cinco pueblos sea festivo el miércoles se debe a que cada uno de ellos escogió el 24 de junio como uno de sus festivos locales para celebrar el día de San Juan Bautista, patrón de estas localidades, y eje central no solo de las tradicionales fiestas y hogueras de San Juan, sino también de sus ferias y fiestas patronales.

Imagen de archivo de la celebración de San Juan en la provincia de Málaga / Shutterstock

Así lo ha confirmado la propia Junta de Andalucía en su calendario de días inhábiles en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que muestra todos los festivos locales de cada pueblo en el que no hay jornada lectiva, y que destaca a cinco municipios malagueños con festivo "inhábil" en el día de San Juan Bautista: Nerja, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Humilladero y Cuevas Bajas.

Los cinco pueblos de Málaga en los que será festivo San Juan

Los vecinos de estos cinco pueblos podrán disfrutar con calma y sin horarios de la mítica Noche de San Juan y sus fiestas patronales al descansar de sus obligaciones laborales y educativas durante la jornada del miércoles por la efeméride de su patrón.

Imagen de archivo de la Noche de San Juan en Málaga / G. TORRES

En el resto de la provincia, esta jornada sí será lectiva y los supermercados, tiendas, negocios y demás servicios funcionarán con total normalidad durante el 24 de junio.