SAN JUAN
Estos son los pueblos de Málaga en los que será festivo este 24 de junio por la celebración de San Juan
La celebración de las fiestas de San Juan Bautista en distintas localidades malagueñas hace que este miércoles sea no lectivo en estos territorios
La capital malagueña y gran parte de la provincia, sobre todo las localidades costeras, se encuentran de lleno ultimando los preparativos para la celebración de la ansiada Noche de San Juan durante la madrugada del martes al miércoles. Una fiesta que llenará de conciertos, fiestas e, incluso, la quema de 'juá' en distintas playas de la Costa del Sol, pero en la que, a la mañana siguiente, los vecinos de Málaga ciudad y la mayoría de localidades tendrán que volver al trabajo y las clases por no ser festivo en la provincia.
Pero a pesar de que en gran parte de los pueblos malagueños el 24 de junio es una jornada corriente en la que los centros comerciales, negocios y empresas retoman la actividad con normalidad, existen cinco municipios de Málaga en los que sus habitantes sí que podrán disfrutar con calma de la Noche de San Juan al ser festivo el miércoles.
San Juan Bautista, patrón y festivo local en estos pueblos de Málaga
Estos municipios en los que será festivo el próximo miércoles son dos de la Costa del Sol y otros tres del interior.
En concreto, se trata de las localidades costeras de Nerja y Benalmádena, y de los pueblos de Alhaurín de la Torre, en la comarca del Valle del Guadalhorce, Cuevas Bajas, en la comarca nororiental de Málaga, y Humilladero, en la Vega de Antequera.
Por qué es festivo en estos cinco pueblos de Málaga durante San Juan
El hecho de que en estos cinco pueblos sea festivo el miércoles se debe a que cada uno de ellos escogió el 24 de junio como uno de sus festivos locales para celebrar el día de San Juan Bautista, patrón de estas localidades, y eje central no solo de las tradicionales fiestas y hogueras de San Juan, sino también de sus ferias y fiestas patronales.
Así lo ha confirmado la propia Junta de Andalucía en su calendario de días inhábiles en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que muestra todos los festivos locales de cada pueblo en el que no hay jornada lectiva, y que destaca a cinco municipios malagueños con festivo "inhábil" en el día de San Juan Bautista: Nerja, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Humilladero y Cuevas Bajas.
Los cinco pueblos de Málaga en los que será festivo San Juan
Los vecinos de estos cinco pueblos podrán disfrutar con calma y sin horarios de la mítica Noche de San Juan y sus fiestas patronales al descansar de sus obligaciones laborales y educativas durante la jornada del miércoles por la efeméride de su patrón.
En el resto de la provincia, esta jornada sí será lectiva y los supermercados, tiendas, negocios y demás servicios funcionarán con total normalidad durante el 24 de junio.
- El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
- El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
- El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
- La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
- Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
- El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
- Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
- Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII