La UTE que construirá el IMEC en el PTA de Málaga prevé que las obras duren hasta 2028: "Permitirán la puesta en marcha de un complejo plenamente funcional"

La UTE formada por OHLA, Sando e Itercon, que ha resultado adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras del nuevo centro del Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, tiene previsto que las obras se prolonguen hasta 2028, con un prespuesto de 168 millones de euros, según han explicado este lunes las propias compañías. La elección de estas empresas se conoce desde el pasado mes de abril, cuando su oferta fue la inicialmente elegida por la mesa de contratación de Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Este pasado mes de mayo, fuentes de este organismo confirmaron la adjudicacción.

El contrato contempla el desarrollo integral de un complejo industrial de alta especialización en la zona de la ampliación del PTA, con una superficie construida de aproximadamente 45.000 metros cuadrados, que integrará espacios de investigación, producción piloto y servicios técnicos orientados a la fabricación de obleas de 300 milímetros.

"La actuación contribuirá a consolidar a Málaga y al Málaga Tech Park como un enclave de referencia dentro del ecosistema tecnológico europeo", han comentado las empresas adjudicatarias.

Una sala blanca de casi 2.000 metros cuadrados y una urbanización completa del entorno

Entre las principales actuaciones destaca la construcción de una sala blanca de última generación de cerca de 2.000 metros cuadrados, concebida como el núcleo del complejo, junto con edificios técnicos de soporte, áreas de I+D, espacios de control y servicios generales necesarios para garantizar la operativa del centro. Asimismo, el proyecto incluye la urbanización completa del entorno, con la ejecución de viales internos, accesos, zonas peatonales, aparcamientos y áreas ajardinadas, que permitirán la puesta en marcha de "un complejo plenamente funcional".

"Se trata de una infraestructura estratégica de última generación, destinada a la investigación y desarrollo de semiconductores avanzados, impulsada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que constituye una de las mayores iniciativas tecnológicas actualmente en marcha en España y refuerza el posicionamiento del país como actor clave en la Unión Europea en un sector esencial para la autonomía tecnológica", han recordado las adjudicatarias.

El futuro edificio que albergará la sala blanca del centro del IMEC en el PTA de Málaga. / L .O.

El futuro centro que se construirá en el PTA ha sido concebido bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar la certificación LEED Gold, incorporando soluciones orientadas a optimizar la coordinación técnica, reducir el impacto ambiental y garantizar elevados estándares de calidad en todo el proceso constructivo.

La malagueña Sando, una de las compañías que conforma la UTE que construirá el IMEC

El grupo de origen malagueño Sando, con más de 50 años de trayectoria, es uno de las compañías españoles de referencia en el sector de la construcción y en servicios. Fundada en 1974, ha evolucionado desde sus orígenes como empresa constructora hasta convertirse en un grupo diversificado.

Sando Infraestructuras y Proyectos constituye el núcleo histórico de la compañía, dedicada a la construcción de obra civil y edificación, tanto en el ámbito público como privado. Esta empresa está especializada en la ejecución sostenible de infraestructuras del transporte, industriales, marítimas o portuarias, design&building y gestión de concesiones.

El presidente ejecutivo de Sando, Luis Sánchez Manzano, en el acto de los 50 años de la empresa en 2024. / Álex Zea

Asimismo, en edificación ejecuta infraestructuras sanitarias, docentes, retail, hospitality, deportivas, logísticas, y residenciales. Destaca por su capacidad técnica, innovación y su solvencia en la gestión de proyectos complejos. Sando Infraestructuras y Proyectos ha obtenido la Medalla de Plata en el estándar mundial de sostenibilidad de EcoVadis, situándola dentro del 8% de las empresas mejor valoradas en términos de desempeño Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG).

OHLA e Itercon, compañías globales

OHLA es un grupo global de infraestructuras con más de 112 años de historia. Forma parte de los 50 mayores grupos de construcción a nivel internacional y de los diez mejores constructores en Estados Unidos, según ENR. La compañía, con una cartera superior a 10.000 millones de euros y más de 25.000 empleados, está especializada en diseño, construcción y desarrollo de infraestructuras y concesiones, referente en ingeniería civil, infraestructuras ferroviarias, edificación singular y hospitalaria.

Por su parte, Itercon es un operador global de referencia en diseño y construcción para el sector industrial, especializado en el desarrollo de proyectos integrales. Actúa en industrias como la manufactura, los centros de datos, la logística y la obra civil, ofreciendo un servicio completo que incluye consultoría técnica en todas las fases del proyecto.

Con más de 65 años de experiencia tanto en el ámbito público como en el privado, Itercon inició su actividad en la Comunidad Valenciana y ha extendido su presencia por todo el territorio nacional. En 2009, la compañía inició su expansión internacional, consolidando su presencia en países como Alemania, Colombia, Portugal y Rumanía, además de España.

Itercon forma parte de Grupo Cyclus, holding de alcance internacional especializado en el ciclo integral de la construcción, desde la gestión de suelos, diseño y construcción, hasta el mantenimiento y soluciones en energías renovables.