Vecinos del Parque Litoral recurren el cambio de uso de una parcela pública que iba destinada a instituto del barrio

10 comunidades de propietarios de Parque Litoral, con el respaldo de la Plataforma Vecinal Finca El Pato, han presentado un segundo recurso contencioso-administrativo, admitido a trámite, contra el cambio de uso de una parcela municipal de 11.050 m2, en la avenida Imperio Argentina. Un primer contencioso ya fue presentado en enero por otra comunidad de propietarios.

Los terrenos, que iban a albergar un instituto de enseñanza -junto con otra parcela vecina- ahora se proyecta que se destinen a la construcción de entre 200 y 220 VPO en alquiler asequible para jóvenes y mayores.

Terrenos en la avenida Imperio Argentina, junto a Parque Litoral. / A.V.

Precisamente, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 16 de junio sacar a concurso la concesión de la parcela, e incluye una cesión por 75 años sin canon económico.

Según informan fuentes vecinales a La Opinión, el segundo recurso se justifica por el cambio a uso residencial «por medio de un plan parcial, sin recabar los informes preceptivos». Además, consideran que el cambio de uso se lleva a cabo «sin considerar los ratios exigidos por el planeamiento para servicios y dotaciones públicas en el barrio».

Polémica por las VPO

Por otra parte, los vecinos discrepan sobre el tipo de vivienda que se va a construir: «La VPO es la fórmula jurídica para posibilitar construir vivienda en suelo de equipamiento; bajo ese amparo van a construir, se supone, minipisos para estudiantes de renta media alta, justo al lado de la Universidad privada Alfonso X, lo que es bastante apropiado», señala Javier Hernández, de la plataforma vecinal.

Cartel de protesta de la plataforma vecinal Finca El Pato, en la avenida Imperio Argentina. / A.V.

Como argumenta, «si eso de verdad fueran VPO, un bloque de viviendas de tres o cuatro habitaciones para familias malagueñas de verdad, y a precio asequible, la plataforma no tendría absolutamente nada que decir». A este respecto, aprovecha para subrayar que los vecinos no se oponen a construir VPO en el barrio, como sostiene el Ayuntamiento.

El malestar de los vecinos se debe también a la pérdida de otras parcelas públicas del barrio y a la perspectiva de perder más. Así, como enumeran, Parque Litoral ha ido perdiendo sucesivamente terrenos destinados a servicios y dotaciones públicas que han dejado sitio a proyectos como Inacua, el Centro Raqueta, la Guardería Cinco Chupetes y la Universidad privada Alfonso X «bajo el paraguas de la colaboración público-privada», detallan.

La parcela de Imperio Argentina, destinada originalmente a centro de salud. / A.V.

Además, critican que una segunda parcela en Imperio Argentina, destinada a centro de salud, dejará sitio a una residencia privada de deportistas de alto nivel, ligada al extenista Rafa Nadal.

Como recuerda Ana Arroyo, también de la plataforma, el centro de salud de Puerta Blanca, como los institutos que dan cobertura al barrio, «están sobrepasados», por lo que la necesidad de equipamientos «es imperiosa».

La tercera parcela

La plataforma vecinal tiene serias dudas del «compromiso oficioso» del Ayuntamiento, según el cual tanto el centro de salud como el instituto se emplazarán en una tercera parcela de 14.000 m2, junto al solar motivo del recurso, entre el Camino de la Térmica y la avenida Manuel Alvar. «Ni siquiera cabrían los dos equipamientos en la misma parcela», asegura Javier Hernández.

Por otro lado, la plataforma también sostiene que esa tercera parcela también albergaría un futuro espacio escénico de Antonio Banderas, por lo que el encaje de los tres equipamientos lo ve imposible.

Ayuntamiento y plataforma vecinal discrepan sobre si cabrán o no el instituto y el centro de salud en el tercer solar. / La Opinión

Salud y Educación "se comprometieron", recalca Francisco Pomares

El concejal de Vivienda y de la Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, negó a La Opinión que la tercera parcela tenga relación con Antonio Banderas, algo que calificó de «fake news».

Además, recordó que la Asociación de Vecinos de Parque Litoral ha sido testigo de sus gestiones para que, en esos 14.000 m2 -un emplazamiento elegido por el propio colectivo vecinal, remarcó- se instalen un instituto y un centro de salud, algo a lo que «se comprometieron», tanto la Delegación de Salud como la de Educación, informó.

En el pleno ordinario del pasado mes de marzo, Francisco Pomares defendió que los dos equipamientos tendrían cabida en el solar previsto, y puso el ejemplo del futuro centro de salud de El Palo, de tres plantas, que se está construyendo en 1.200 m2.