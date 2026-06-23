Así afectará el nuevo PGOM al futuro de Málaga: vivienda, movilidad y sostenibilidad

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado, a través de la Gerencia de Urbanismo, la contratación de la asistencia técnica que incorporará los criterios ambientales y de salud pública al futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el nuevo instrumento urbanístico llamado a sustituir al PGOU vigente desde 2011.

El contrato sale a licitación por 246.537,43 euros, IVA incluido, y tendrá un plazo máximo de ejecución de 60 meses. Durante ese periodo se desarrollarán los trabajos vinculados a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y a la Evaluación del Impacto en la Salud (EIS), procedimientos exigidos por la legislación vigente para la tramitación del nuevo planeamiento.

Un contrato dividido en cinco fases

El pliego fija un horizonte de cinco años porque el servicio se estructura en cinco fases. Entre ellas habrá periodos condicionados por informes, aprobaciones o trámites de otras administraciones, por lo que el plazo se entiende como un límite administrativo máximo desde el inicio de los trabajos.

La asistencia incluirá la elaboración de la documentación ambiental y sanitaria necesaria en cada fase del PGOM, el seguimiento de la tramitación y la interlocución técnica con los organismos competentes en medio ambiente, salud pública y otras materias sectoriales.

Estudios sobre suelo rústico, aire, ruido o inundabilidad

Entre los trabajos previstos figura un estudio de caracterización del suelo rústico municipal, pensado para integrar desde el inicio los criterios ambientales en la regulación de estos terrenos y servir de base al estudio ambiental estratégico.

El contrato también contempla apoyo técnico al Ayuntamiento en solicitudes, oficios, contestaciones y documentación administrativa; respuesta a requerimientos y subsanaciones; análisis de alegaciones e informes sectoriales; y elaboración de documentos de síntesis y resúmenes no técnicos para facilitar la participación ciudadana.

Además, podrán incorporarse estudios específicos sobre acústica, calidad del aire, inundabilidad, hidrología, suelos contaminados, biodiversidad, paisaje, movilidad y salud, cambio climático u otras materias cuando lo exijan la normativa, el documento de alcance o los informes sectoriales.

El plan que sustituirá al PGOU de 2011

El nuevo PGOM empezó a avanzar el pasado 26 de enero con los trabajos de elaboración del avance o borrador. El Ayuntamiento sostiene que, tras quince años de vigencia del PGOU actual, Málaga necesita reformular su modelo urbano para afrontar retos de vivienda, movilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo.

El documento deberá definir el modelo de ciudad y las directrices estratégicas para integrar Málaga en su marco metropolitano y territorial. Entre sus prioridades figuran la ciudad compacta, las actuaciones sobre la ciudad ya existente y el impulso de la movilidad sostenible.

Vivienda asequible, usos turísticos y participación ciudadana

El futuro plan deberá garantizar suelo suficiente para vivienda asequible, usos culturales y de innovación tecnológica, espacios libres y dotaciones públicas. También deberá ordenar los usos turísticos de forma equilibrada con las necesidades residenciales.

Urbanismo prevé fomentar la participación ciudadana durante la elaboración de los documentos y no solo después de su aprobación. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado un buzón en la web de Urbanismo con el objetivo de recoger aportaciones previas de la ciudadanía.

El PGOM incorporará también criterios de respeto al medio ambiente, gestión eficiente de recursos y residuos, y principios vinculados a la economía circular, en línea con el nuevo marco urbanístico de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y su reglamento.