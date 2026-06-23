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Así será el tiempo en Málaga durante la noche de San Juan: mínimas altas y bochorno

El calor acumulado durante el día se mantendrá en la costa y el interior de la provincia andaluza durante una de las noches más esperadas del año

El bochorno será el protagonista durante la Noche de San Juan.

El bochorno será el protagonista durante la Noche de San Juan. / GREGORIO MARRERO

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La noche de San Juan en Málaga se vivirá con ambiente plenamente veraniego. La provincia esquiva esta vez lo peor de la primera ola de calor del verano, que sí dejará temperaturas extremas en otros puntos de Andalucía, pero no se librará del calor ni de la sensación de bochorno durante una de las noches más esperadas del año.

En la capital, la jornada estará marcada por temperaturas altas, con máximas en torno a los 33 grados y mínimas cercanas a los 24 grados. Esto dejará una madrugada cálida en las playas y zonas de celebración, donde el calor acumulado durante el día se mantendrá incluso después de la puesta de sol.

El calor será más acusado en el interior de la provincia. En Antequera, el martes se perfila como una de las jornadas más calurosas, con máximas que podrían alcanzar los 37 grados y mínimas de unos 21 grados. En el Valle del Guadalhorce, municipios como Coín también registrarán valores elevados, con máximas próximas a los 35 grados y mínimas en torno a los 22 grados.

La Axarquía tampoco escapará del ambiente caluroso. En Vélez-Málaga, los termómetros podrán alcanzar los 35 grados, con mínimas cercanas a los 24 grados, lo que mantendrá la sensación de bochorno durante la noche. En la Serranía de Ronda, las máximas rondarán los 34 grados, con una madrugada igualmente templada.

Los expertos recuerdan que quienes acudan a playas, hogueras o celebraciones al aire libre deberán tener en cuenta que las temperaturas seguirán siendo elevadas durante la madrugada, por lo que se recomienda hidratarse con frecuencia y evitar esfuerzos innecesarios en las horas de más calor.

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