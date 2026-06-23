Tiempo
Así será el tiempo en Málaga durante la noche de San Juan: mínimas altas y bochorno
El calor acumulado durante el día se mantendrá en la costa y el interior de la provincia andaluza durante una de las noches más esperadas del año
La noche de San Juan en Málaga se vivirá con ambiente plenamente veraniego. La provincia esquiva esta vez lo peor de la primera ola de calor del verano, que sí dejará temperaturas extremas en otros puntos de Andalucía, pero no se librará del calor ni de la sensación de bochorno durante una de las noches más esperadas del año.
En la capital, la jornada estará marcada por temperaturas altas, con máximas en torno a los 33 grados y mínimas cercanas a los 24 grados. Esto dejará una madrugada cálida en las playas y zonas de celebración, donde el calor acumulado durante el día se mantendrá incluso después de la puesta de sol.
El calor será más acusado en el interior de la provincia. En Antequera, el martes se perfila como una de las jornadas más calurosas, con máximas que podrían alcanzar los 37 grados y mínimas de unos 21 grados. En el Valle del Guadalhorce, municipios como Coín también registrarán valores elevados, con máximas próximas a los 35 grados y mínimas en torno a los 22 grados.
La Axarquía tampoco escapará del ambiente caluroso. En Vélez-Málaga, los termómetros podrán alcanzar los 35 grados, con mínimas cercanas a los 24 grados, lo que mantendrá la sensación de bochorno durante la noche. En la Serranía de Ronda, las máximas rondarán los 34 grados, con una madrugada igualmente templada.
Los expertos recuerdan que quienes acudan a playas, hogueras o celebraciones al aire libre deberán tener en cuenta que las temperaturas seguirán siendo elevadas durante la madrugada, por lo que se recomienda hidratarse con frecuencia y evitar esfuerzos innecesarios en las horas de más calor.
¿Cuándo acaba la ola de calor?
El episodio comenzará a remitir a partir del jueves, cuando se espera el fin de la ola de calor y un descenso notable de las temperaturas, tanto máximas como mínimas. No obstante, la tregua podría ser breve, ya que de cara al fin de semana los termómetros volverán a subir en buena parte del país.
- El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
- El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
- El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
- La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
- El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
- Cientos de personas en la Marcha Cobarde de Málaga: así ha sido el homenaje a Chiquito de la Calzada
- Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
- Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII