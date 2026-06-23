Noche de San Juan
Autobuses y metro para la Noche de San Juan en Málaga: líneas reforzadas y horarios
La celebración principal será en la playa de la Misericordia, con la hoguera municipal, la actuación de la Orquesta Ipop y un refuerzo del transporte público urbano
San Juan es una de las celebraciones con las que Málaga inaugura oficialmente el verano. La ciudad tiene todo listo para vivir una de las noches más esperadas del año, una cita marcada por las hogueras, la música y la tradición, en la que miles de personas se desplazan hasta las playas para disfrutar de esta noche mágica.
Y precisamente por este motivo, el Ayuntamiento de Málaga reforzará el transporte público urbano para facilitar los desplazamientos y mejorar la movilidad durante la tarde-noche. La Empresa Malagueña de Transportes, EMT, duplicará la capacidad de las líneas nocturnas 1, 2 y 4, con el objetivo de dar respuesta al aumento de usuarios previsto durante la celebración.
Además, se reforzarán las líneas 1, 3, 7, 8, 11, 15 y 20, que mantendrán los horarios habituales de sus últimas salidas, aunque contarán con una mayor frecuencia durante la tarde y la noche. El dispositivo busca facilitar la llegada y la salida de las zonas con mayor afluencia, especialmente en el entorno del paseo marítimo Antonio Banderas y la playa de la Misericordia.
El Metro amplia su horario
El Metro de Málaga ampliará su horario con motivo de la Noche de San Juan. El próximo 23 de junio, el servicio funcionará desde las 6:30 hasta la 1:30 horas, frente al horario habitual de los días laborables, que finaliza a las 23:00 horas.
También se ha detallado la frecuencia de paso de los trenes durante la jornada. Entre las 6:30 y las 7:45 horas, circularán cada 9 minutos y 30 segundos. A partir de las 7:45 y hasta la 1:30 horas, la frecuencia será de 7 minutos, aunque volverá a ampliarse a 9 minutos y 30 segundos desde las 20:30 horas y durante las últimas horas del servicio.
Quema del «júa» en la playa de la Misericordia
La playa de la Misericordia volverá a concentrar la celebración principal de la Noche de San Juan en Málaga, con la instalación de la hoguera municipal y la quema del tradicional «júa» a medianoche. La velada comenzará a las 22:30 horas en la glorieta 1º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas, junto a la playa de la Misericordia.
Allí actuará la Orquesta Ipop y se instalará también la hoguera municipal, que ocupará una superficie total de 1.450 metros cuadrados. El momento central de la noche llegará a las 00:00 horas, con la quema del «júa», uno de los actos más simbólicos de San Juan y una de las imágenes más esperadas del inicio del verano en Málaga.
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