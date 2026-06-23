Bañarse en el mar, lavarse la cara o quemar los malos hábitos: los rituales de Málaga más famosos de la Noche de San Juan para atraer la buena suerte

En tan solo unas horas, las playas de toda la provincia malagueña se verán abarrotadas de ciudadanos dispuestos a disfrutar de una de las fiestas más mágicas y esperadas del calendario: la Noche de San Juan. Una festividad que se celebra la noche de este 23 de junio y que busca celebrar el inicio del solsticio de verano, además de aprovechar esta fiesta mística para realizar todo tipo de rituales y tradiciones para atraer la buena suerte.

Así, cada año, malagueños y visitantes acuden a los litorales de Málaga para llevar a cabo todo tipo de costumbres que, según la creencia popular, pueden ayudarles a dejar los malos momentos atrás y llamar la buena fortuna en terrenos como el dinero, la belleza, la salud o el amor.

El agua y el fuego, claves en los rituales de San Juan

Son muchos los rituales que, de forma tradicional, se han hecho en la provincia, con distintas variantes según el territorio o las creencias personales, aunque todos ellos tienen el mismo nexo común: el agua y el fuego son los elementos necesarios para conseguir que se cumplan sus deseos.

Entre los rituales más extendidos se encuentra mojarse los pies en el mar, las manos o, directamente, bañarse por completo después de las 00.00 horas, lo que permite a quien lo haga obtener buena salud y cumplir sus deseos.

Saltar las olas para atraer la suerte en Málaga

Esto se debe a la creencia de que, al llegar la medianoche, San Juan bendice el agua, lo que hace que quien se introduzca en el mar tenga felicidad y fortuna.

Además, para quien quiera ir un paso más allá, existe la creencia de que quienes salten las olas de espaldas al mar podrán eliminar las energías negativas, incentivar la suerte e, incluso, incrementar su fertilidad.

Deseos, belleza y el ritual de lavarse la cara

En el caso de querer cumplir los deseos saltando olas, la creencia popular asegura que es necesario visualizar lo que se quiere conseguir antes de cada salto, y repetir este proceso con cada deseo que se quiera cumplir.

Otro de los rituales realizados con agua se centra en lavarse la cara después de la medianoche para conseguir una gran belleza, aunque, para ello, no debe mirarse al espejo durante el ritual.

La quema del 'juá' en la playa de la Misericordia

El fuego es otro de los grandes protagonistas de la jornada, con gran importancia en la tradición malagueña. Durante la jornada, en la capital se instalará una gran fogata de 1.450 metros cuadrados en la playa de la Misericordia en la que a las 00.00 horas se celebrará, como cada año, la quema del 'juá'.

La quema del «júa» constituye un elemento ancestral dentro de las celebraciones que dan paso a la temporada de baños. | L. O. / .

Se trata de monumento efímero de temática crítica que se quema en la hoguera con la finalidad de eliminar de manera simbólica esta problemática o suceso a través del fuego para erradicarla, siguiendo así los ritos de las ceremonias ancestrales.

En esta ocasión, el 'juá' de la capital malagueña simbolizará las continuas borrascas y lluvias que se han producido en la provincia durante el invierno y la primavera. Con su quema, se busca dejar atrás el tiempo inestable y el temporal para dar paso a un cálido verano.

Quemar lo negativo y guardar los deseos positivos

Otro de los rituales que los ciudadanos suelen hacer con fuego durante la Noche de San Juan es escribir en un papel las cosas negativas de las que se quieren desprender en esta nueva era y quemarlas para deshacerse de ellas de forma definitiva.

Los malagueños disfrutan de su Noche de San Juan / Álex Zea

Además, la tradición asegura que también se deben escribir las cosas positivas que se desean conseguir pero, en esta ocasión, no habrá que quemarlas, sino guardarlas hasta el San Juan del año próximo.