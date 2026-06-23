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La cafetería de Málaga con Solete de la Guía Repsol que se ha convertido en la favorita de Pepón Nieto: "Tiene los mejores churros del mundo"

El chef Dani García también ha mostrado su admiración por esta churrería que hace bocados "de alta cocina"

La cafetería de Málaga con Solete de la Guía Repsol que se ha convertido en una favorita de Pepón Nieto

La cafetería de Málaga con Solete de la Guía Repsol que se ha convertido en una favorita de Pepón Nieto

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La cafetería en la que comer los "mejores churros del mundo" se encuentra en la ciudad malagueña de Marbella. Así lo ha asegurado el actor marbellí Pepón Nieto en su recomendación a la Guía Repsol para la elección de los Soletes de la Guía Repsol, que para esta edición ha permitido que sean los propios famosos los que elijan a los nuevos integrantes de este ránking a través de sus valoraciones.

Y uno de los más de 60 famosos que han compartido con la Guía Repsol sus sitios favoritos de todo el país para dar la bienvenida al verano, desayunar o tomar algo con amigos, que se incorporan automáticamente a la lista de Soletes, ha sido Pepón Nieto, que ha tenido clara su elección: la Churrería Marbella.

Churrería Marbella, el local favorito de Pepón Nieto en Málaga

Así, este emblemático establecimiento situado en pleno centro de la ciudad costera pasa a incorporarse al listado de Soletes de la Guía Repsol gracias a la valoración de Pepón Nieto, que ha afirmado que esta es su cafetería favorita de toda Málaga.

"Tienen los mejores churros del mundo", ha afirmado el actor a la Guía Repsol sobre el que considera su local favorito de su ciudad natal, una churrería a la que acude en cada visita a Málaga para disfrutar de sus creaciones.

Dani García también alabó los churros de Marbella

Una impresión que comparte el actor con el chef con dos estrellas Michelin Dani García, que aseguró el pasado mes de mayo a través de sus redes sociales que esta churrería tiene "los mejores churros del mundo".

"Son perfectamente crujientes por fuera e increíblemente esponjosos y ligeros por dentro", señaló el cocinero. Lo mismo afirmaron desde el equipo del chef a través del blog del Grupo Dani García, donde indicaron: "Es una churrería de toda la vida, que hace 'churros de alta cocina', palabras textuales dichas por Dani García".

Churros de alta cocina y el truco para disfrutarlos

Desde el grupo también explicaron sobre la opinión del cocinero con respecto a este negocio: "Para él, son los mejores, no solo de Marbella, sino del mundo".

Y para disfrutar de este manjar culinario, el cocinero recomienda a quienes acudan a este establecimiento comer los churros con "un poquito de azúcar, dejando el chocolate aparte".

Una churrería de toda la vida en la plaza de la Victoria de Marbella

"Lo mejor de este sitio es que es una terraza, ya que la parte de dentro es pequeñita. Con el buen clima que hay en Marbella durante todo el año, es una muy buena opción para disfrutar desayunando vengas de vacaciones en la época en la que vengas", recalcaron desde el Grupo Dani García.

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La cafetería de Málaga que ha conquistado al chef Dani García con sus desayunos

La cafetería de Málaga que ha conquistado al chef Dani García con sus desayunos / Dani García

Este negocio de toda la vida que ya forma parte del listado de Soletes de la Guía Repsol se puede encontrar en la plaza de la Victoria de Marbella, en el Centro de la ciudad, de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas.

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