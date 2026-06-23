Ni el ‘callo solar’ protege la piel ni las cremas provocan cáncer: dermatólogos de Málaga combaten los bulos sobre el sol

Exponerse al sol sin protección durante los primeros días del verano para que la piel “se acostumbre” y genere tolerancia. Es lo que se conoce como el ‘callo solar’, uno de los bulos que más circula por las redes sociales y que más preocupan a los dermatólogos, que advierten de los riesgos que esta práctica puede tener para la salud.

Los dermatólogos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga han aprovechado la campaña Euromelanoma 2026 para desmontar este y otros bulos sobre la fotoprotección en un acto de concienciación que ha tenido lugar el patio azul del centro hospitalario.

El 'callo solar' no protege frente al cáncer de piel

La doctora Rosa Castillo, coordinadora de la unidad Dermato-oncológica del servicio de Dermatología del hospital, ha sido tajante respecto al bulo del ‘callo solar’: “Sabemos que esto no es así, solamente el hecho de coger melanina, de coger color en la piel, no te protege de las mutaciones que sabemos que la radiación ultravioleta produce”.

Además, ha recordado que el daño solar es acumulativo. “La piel tiene memoria, entonces a la larga, esa piel ha sufrido una serie de daños y tiene más riesgo de aparecer un cáncer de piel”, ha señalado.

En el caso del melanoma, también ha advertido de que las quemaduras solares durante la infancia y adolescencia, aquellas de “me pongo rojo, incluso con ampollas”, duplican el riesgo de padecer esta enfermedad a lo largo de su vida.

Las cremas solares no provocan cáncer de piel

Otro de los bulos que han desmentido los profesionales ha sido el que afirma que las cremas solares son carcinogénicas. “Sabemos que todos estos productos están testados de una manera adecuada y que utilizados de la forma correcta son totalmente seguros y nos protegen frente al cáncer de piel”, ha subrayado la doctora Castillo.

La campaña 'Bulo Fighters' combate la desinformación en redes sociales. / A.T.

La dermatóloga también ha recordado la importancia de utilizar protección solar durante todo el año y no únicamente en los meses de verano. “Muchas veces nos acordamos de la crema solar cuando llega el verano. Pero vivimos en Málaga, en la Costa del Sol, y aquí tenemos que tener una serie de medidas durante todo el año y no solamente en el acto recreativo de ir a la playa o la piscina”, ha resaltado.

La campaña Euromelanoma 2026 pone el foco en los adolescentes

La doctora Castillo ha destacado que la campaña de este año, bajo el nombre de ‘Bulo Fighters’, está dirigida principalmente a la población adolescente, que es la que más recibe estos bulos a través de las redes sociales.

"Nuestro compromiso no termina en el hospital. En plena campaña de Euromelanoma 2026, nos encontramos con el desafío de combatir los bulos que circulan sin control en las redes sociales, donde se llega a banalizar el cáncer de piel o a cuestionar la eficacia de los protectores solares”, ha afirmado la profesional.

El bronceado no es saludable: es una respuesta de defensa

La especialista también ha alertado de que el bronceado que muchas personas persiguen es, en realidad, perjudicial para la salud. “El bronceado realmente es un aumento de la melanina y un mecanismo de defensa frente a la radiación solar. Pero porque la piel se defienda no quiere decir que se proteja realmente”, ha aclarado.

Otro de las desinformaciones que circulan y que preocupan a los profesionales es que utilizar protector solar impide que el cuerpo absorba la vitamina D. “Con la luz solar que recibimos solamente con salir dos minutos a la luz tenemos la vitamina D suficiente”, ha asegurado la doctora Castillo.

Un maniquí expuesto en el Hospital Clínico de Málaga con diferentes lesiones de la piel. / A.T.

Los casos de melanoma aumentan en el Hospital Clínico

Además de desmentir los bulos, la dermatóloga ha advertido del aumento de la incidencia del melanoma. Los datos extraídos del registro del hospital muestran un incremento progresivo del número de melanomas diagnosticados en los últimos tres años. En concreto, 146 casos en 2023, 181 en 2024 y alrededor de unos 200 el pasado año 2025.

Sin embargo, el hallazgo “más relevante”, según los profesionales, es el aumento sostenido y porcentual de los llamados melanomas in situ, aquellos confinados exclusivamente en la epidermis que no han invadido capas profundas.

El centro detectó 34 en 2023, 46 en 2024 y 57 en 2025, lo que supone más del 29% del total de diagnósticos del último año. En cuanto a los melanomas invasivos, el hospital registró 112 casos en 2023, 135 en 2024 y 138 en 2025.

Asimismo, han destacado que índice de Breslow —un indicador clínico “fundamental” que mide el grosor del tumor—, ha mantenido una mediana estable en torno a los 0,5 mm durante todo el trienio. “Este espesor mínimo de apenas medio milímetro confirma que el hospital está interceptando las lesiones en estadios sumamente iniciales, lo que se traduce en un pronóstico excelente y en tratamientos mucho menos agresivos”, ha subrayado el centro.

Más melanomas, pero detectados en fases más tempranas

Los datos reflejan una tendencia al alza en el número absoluto de casos detectados, pero también ofrecen, según el hospital, “una lectura muy positiva”. Gracias a la implantación de técnicas avanzadas y a una mayor cultura de la prevención, los diagnósticos en fases hipertempranas batieron récords el pasado año, permitiendo abordar de forma eficaz el tumor cutáneo más agresivo. “El diagnóstico precoz es fundamental, es crucial, se pasa de salvar vidas a no hacerlo”, ha remarcado la doctora Castillo.

Muestra de diferentes lesiones de la piel. / A.T.

Por su parte, el dermatólogo Eliseo Martínez ha insistido en la importancia de estar atentos a las lesiones que aparecen en la piel y de seguir la regla ABCDE para saber cuándo es necesario consultar con un profesional.

Así funciona la regla ABCDE para vigilar los lunares

La A corresponde a la asimetría. Los lunares benignos suelen ser simétricos y presentar una forma redondeada. La B hace referencia a los bordes. “Los bordes de una lesión benigna suelen ser regulares, mientras que los bordes de una lesión maligna suelen ser irregulares”, ha señalado el doctor Martínez.

La C alude al color. Lo habitual es que un lunar benigno tenga una tonalidad uniforme. La presencia de dos o más colores no significa necesariamente que se trate de una lesión maligna, pero sí aconseja que sea valorada por un especialista. La D corresponde al diámetro. Las lesiones que superan los seis milímetros o que aumentan progresivamente de tamaño requieren una mayor atención.

No obstante, Martínez ha subrayado que quizás el criterio más importante sea la E de evolución. “Una lesión que cambia, que da síntomas o que es diferente del resto es una lesión que hay que evaluar”, ha explicado el dermatólogo. Por ello, ha insistido en la importancia de observar periódicamente la piel y consultar ante cualquier cambio llamativo.

La jornada de concienciación ha contado también con la participación de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) y la asociación Payasos de Hospital, quienes han acompañado a pacientes y a los profesionales del servicio de Dermatología en el punto informativo para lanzar un mensaje de prevención a la población.