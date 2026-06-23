CCOO dice que las causas invocadas por Magnific (antes Freepik) para justificar el ERE "no están debidamente acreditadas"

El sidicato CCOO ha reiterado su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa tecnológica malagueña Magnific (antes Freeepik) que plantea 111 despidos (un tercio de la actual plantilla de la compañía en España). La central sindical, tras analizas la documentación aportada por la empresa, ha señalado este lunes que las causas invocadas para justificar el ERE, a su juicio, "no están debidamente acreditadas".

"No es aceptable que se plantee prescindir de un tercio de la plantilla en España sin una motivación sólida y sin una justificación objetiva y contrastable, no existe base alguna para asumir la destrucción de empleo que la empresa pretende", ha afirmado este lunes el responsable del Sector Técnico del sindicato CCOO Servicios en Málaga, Antonio Campano.

"Nerviosismo e incertidumbre" en la plantilla de Magnific

La representación de CCOO en la empresa subraya que la situación está generando "una fuerte sensación de incertidumbre y nerviosismo entre la plantilla, que ve en juego su futuro profesional y personal".

"Desde CCOO exigimos que este proceso se gestione con la dignidad y el respeto que merecen unos profesionales que han contribuido a convertir esta compañía en una de las plataformas de IA generativa más relevantes de Europa", ha apuntado.

CCOO añade que ha requerido formalmente a la empresa información detallada y por escrito antes de poder avanzar en el periodo de consultas. "Entre la documentación solicitada figuran datos desagregados sobre la evolución del empleo en el conjunto de la compañía, y la acreditación de si la reducción en España se produce en paralelo a la creación o el mantenimiento de puestos equivalentes en otros países. Sin esa información, no es posible una negociación real", advierte el sindicato.

Asamblea de trabajadores de Magnific

De forma paralela, la representación de la empresa ha convocado una asamblea de trabajadores para este miércoles 24 de junio, para valorar las siguientes acciones que se llevarán a cabo de forma conjunta con la plantilla.

CCOO dice continuará en el periodo de consultas "con la voluntad de negociar de buena fe, pero con firmeza".

Las oficinas de Magnific (antes Freepik) en Málaga, en una imagen de archivo. / L. O.

"Tenemos tres prioridades: la retirada del ERE, la entrega de toda la documentación pendiente y la apertura de un proceso que explore todas las alternativas posibles antes de plantear cualquier destrucción de empleo” concluye Campano.

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Cambio de Freepik a Magnific

El pasado mes de abril, la empresa tecnológica malagueña Freepik, fundada en 2010 por Joaquín Cuenca y por los hermanos Alejandro y Pablo Blanes Sánchez, anunció un cambio de nombre y estrategia con su relanzamiento como Magnific (adquirida en 2024), una plataforma integral de inteligencia artificial para creativos profesionales que parte ya con 230 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales y más de un millón de suscriptores de pago. El relanzamiento responde a una transformación más amplia del sector. Según la compañía, el uso de herramientas de IA "está reduciendo los costes y la complejidad de la producción de contenidos".