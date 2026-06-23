Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rúa del Málaga CFExplotación sexualCondena a ÁbalosTxus VidorretaCelebración de San JuanLa Málaga tecnológica demanda empleoPolémica vecinal en Parque LitoralNoche de San Juan en Málaga
instagramlinkedin

Normativa

Hogueras en San Juan: multas de hasta 3.000 euros por hacer fuego en las playas de Málaga

La ordenanza municipal prohíbe encender fuego directamente sobre la arena; la única hoguera autorizada será la del «júa» municipal en la playa de la Misericordia

El único júa autorizado es el municipal.

El único júa autorizado es el municipal. / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La noche de San Juan volverá a llenar las playas de Málaga en una de las noches más esperadas del verano. Música, fuego, rituales junto al mar y miles de personas en el litoral marcarán una celebración que cada año reúne a malagueños y visitantes. Pero, más allá de la tradición, el Ayuntamiento recuerda una norma clave: no está permitido hacer hogueras directamente sobre la arena.

La Ordenanza de Uso y Disfrute de las Playas del Ayuntamiento de Málaga prohíbe realizar fuego directamente en el suelo de la playa, ya sea sobre arena, piedras o rocas. Esto afecta a las hogueras improvisadas que muchos grupos intentan montar durante la Noche de San Juan y también al uso de materiales no autorizados que puedan suponer un riesgo para otros usuarios o para el entorno.

La sanción no es menor. Encender fuego en la playa o realizar moragas y barbacoas fuera de los lugares, fechas u horarios permitidos está considerado una infracción grave. Las multas pueden ir desde los 300 hasta los 3.000 euros, en función de la gravedad de los hechos, la reincidencia, la perturbación causada al medio ambiente o a otros usuarios y la intencionalidad.

Puntos para depositar materiales, no para encender fuegos

Para evitar hogueras directas sobre la arena y facilitar el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento habilitará durante la tarde del 23 de junio cinco puntos de depósito de materiales. Estarán ubicados en la playa del Chanquete, plaza de las Palmeras, La Malagueta, La Cizaña y Peñón del Cuervo.

Rincón de la Victoria celebrará de una forma especial la Noche de San Juan.Saint John bonfires in Coruna, Galicia, feast of international Tourist Interest

Las hogueras no están permitidas en la playa. / Shutterstock

Estos espacios servirán para dejar maderas, enseres u otros materiales que hayan sido trasladados a la playa y que no pueden utilizarse para hacer fuego libremente sobre la arena. Es decir, no son zonas autorizadas para encender hogueras particulares, sino puntos habilitados para retirar y gestionar esos materiales de forma segura.

Dónde sí habrá hoguera en San Juan en Málaga

La excepción será la hoguera municipal instalada para la tradicional quema del «júa», que volverá a celebrarse en la playa de la Misericordia. El acto central arrancará a las 00:00 horas, en el entorno de la glorieta 1º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas, donde se concentrará la celebración principal organizada por el Ayuntamiento.

Más controles durante la Noche de San Juan

El dispositivo de seguridad será más amplio que el de una jornada habitual. La Policía Local reforzará el servicio con 88 agentes adicionales, que se sumarán a los 329 efectivos ordinarios, y desplegará unidades especializadas, controles de alcohol y drogas, equipos de atestados y drones con visión infrarroja.

El uso de drones permitirá controlar el flujo de personas en las playas y vigilar posibles infracciones, entre ellas la realización de hogueras en la arena. Además, el Real Cuerpo de Bomberos incrementará sus efectivos y Protección Civil desplegará un operativo formado por 22 profesionales.

Noticias relacionadas y más

Tras la celebración, Limasam activará un dispositivo especial de limpieza para recuperar la normalidad en las zonas de mayor afluencia. El operativo estará integrado por 227 trabajadores y una flota de 75 vehículos, entre ellos tractores, máquinas limpiaplayas, camiones cisterna e hidrolimpiadoras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
  2. El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
  3. El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
  4. La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
  5. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  6. El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
  7. Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
  8. Cientos de personas en la Marcha Cobarde de Málaga: así ha sido el homenaje a Chiquito de la Calzada

Patricia Navarro advierte en Málaga: «El miedo de los propietarios a alquilar mantiene vacías 150.000 viviendas»

Patricia Navarro advierte en Málaga: «El miedo de los propietarios a alquilar mantiene vacías 150.000 viviendas»

La Virgen de los cameranos que forjaron Málaga volverá a San Agustín 90 años después

La Virgen de los cameranos que forjaron Málaga volverá a San Agustín 90 años después

Hogueras en San Juan: multas de hasta 3.000 euros por hacer fuego en las playas de Málaga

Hogueras en San Juan: multas de hasta 3.000 euros por hacer fuego en las playas de Málaga

Controlado el incendio forestal en el paraje de Los Portales en Casabermeja

Controlado el incendio forestal en el paraje de Los Portales en Casabermeja

Cae una organización que explotaba sexualmente a mujeres chinas en la Costa del Sol

Cae una organización que explotaba sexualmente a mujeres chinas en la Costa del Sol

Alertan de la pérdida de médicos en la prisión de Alhaurín de la Torre

Alertan de la pérdida de médicos en la prisión de Alhaurín de la Torre

Estos son los pueblos de Málaga en los que será festivo este 24 de junio por la celebración de San Juan

Estos son los pueblos de Málaga en los que será festivo este 24 de junio por la celebración de San Juan

La UTE que construirá el IMEC en el PTA de Málaga prevé que las obras duren hasta 2028: "Permitirán la puesta en marcha de un complejo plenamente funcional"

La UTE que construirá el IMEC en el PTA de Málaga prevé que las obras duren hasta 2028: "Permitirán la puesta en marcha de un complejo plenamente funcional"
Tracking Pixel Contents