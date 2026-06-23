Hogueras en San Juan: multas de hasta 3.000 euros por hacer fuego en las playas de Málaga

La noche de San Juan volverá a llenar las playas de Málaga en una de las noches más esperadas del verano. Música, fuego, rituales junto al mar y miles de personas en el litoral marcarán una celebración que cada año reúne a malagueños y visitantes. Pero, más allá de la tradición, el Ayuntamiento recuerda una norma clave: no está permitido hacer hogueras directamente sobre la arena.

La Ordenanza de Uso y Disfrute de las Playas del Ayuntamiento de Málaga prohíbe realizar fuego directamente en el suelo de la playa, ya sea sobre arena, piedras o rocas. Esto afecta a las hogueras improvisadas que muchos grupos intentan montar durante la Noche de San Juan y también al uso de materiales no autorizados que puedan suponer un riesgo para otros usuarios o para el entorno.

La sanción no es menor. Encender fuego en la playa o realizar moragas y barbacoas fuera de los lugares, fechas u horarios permitidos está considerado una infracción grave. Las multas pueden ir desde los 300 hasta los 3.000 euros, en función de la gravedad de los hechos, la reincidencia, la perturbación causada al medio ambiente o a otros usuarios y la intencionalidad.

Puntos para depositar materiales, no para encender fuegos

Para evitar hogueras directas sobre la arena y facilitar el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento habilitará durante la tarde del 23 de junio cinco puntos de depósito de materiales. Estarán ubicados en la playa del Chanquete, plaza de las Palmeras, La Malagueta, La Cizaña y Peñón del Cuervo.

Las hogueras no están permitidas en la playa. / Shutterstock

Estos espacios servirán para dejar maderas, enseres u otros materiales que hayan sido trasladados a la playa y que no pueden utilizarse para hacer fuego libremente sobre la arena. Es decir, no son zonas autorizadas para encender hogueras particulares, sino puntos habilitados para retirar y gestionar esos materiales de forma segura.

Dónde sí habrá hoguera en San Juan en Málaga

La excepción será la hoguera municipal instalada para la tradicional quema del «júa», que volverá a celebrarse en la playa de la Misericordia. El acto central arrancará a las 00:00 horas, en el entorno de la glorieta 1º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas, donde se concentrará la celebración principal organizada por el Ayuntamiento.

Más controles durante la Noche de San Juan

El dispositivo de seguridad será más amplio que el de una jornada habitual. La Policía Local reforzará el servicio con 88 agentes adicionales, que se sumarán a los 329 efectivos ordinarios, y desplegará unidades especializadas, controles de alcohol y drogas, equipos de atestados y drones con visión infrarroja.

El uso de drones permitirá controlar el flujo de personas en las playas y vigilar posibles infracciones, entre ellas la realización de hogueras en la arena. Además, el Real Cuerpo de Bomberos incrementará sus efectivos y Protección Civil desplegará un operativo formado por 22 profesionales.

Tras la celebración, Limasam activará un dispositivo especial de limpieza para recuperar la normalidad en las zonas de mayor afluencia. El operativo estará integrado por 227 trabajadores y una flota de 75 vehículos, entre ellos tractores, máquinas limpiaplayas, camiones cisterna e hidrolimpiadoras.