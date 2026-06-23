Los hoteles de Málaga siguen ganando clientes en 2026: así sube la llegada del turista nacional y del extranjero

Los hoteles de la provincia de Málaga mantienen cifras de crecimiento en este 2026 y presentan hasta el mes de mayo un aumento interanual del 2,9% en la cifra de viajeros y del 5,5% en el volumen de pernoctaciones. La planta hotelera malagueña, que ya ha manifestado que espera un buen verano, ha llegado a la antesala de la campaña estival con un total de 2,38 millones de turistas que generaron 8,09 millones de noches de hotel, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cifras redondas, se han ganado casi 68.700 viajeros y 428.955 pernoctaciones en relación a los datos que se acumulaban hace ahora un año.

¿Cuánto sube la llegada del turismo nacional y del extranjero a Málaga?

Por procedencia de los turistas, los hoteles de Málaga siguen teniendo al segmento de visitantes foráneos como vía principal de negocio, con 1,62 millones de visitantes y 6,32 millones de pernoctaciones, según el INE. Las cifras de turistas extranjeros suben un 2,7% con respecto a las del pasado año (sumando 43.000 viajeros más que en el mismo periodo del año pasado) mientras que la de pernoctaciones aumentan un 5% (en este caso, son 302.853 noches de hotel más).

Por su parte, el canal de turistas españoles también muestra ascensos interanuales. Las cifras hasta mayo arrojan 762.629 visitantes nacionales y 1,76 millones de noches de hotel, con un incremento del 3,4% en el número de turistas (26.619 más) y del 7,6% en el apartado de pernoctaciones (126.102 más).

Los datos particulares del mes de mayo han sido, no obstante, ligeramente más flojos en visitantes que los de mayo de 2025. El número total de viajeros fue de 644.629, por debajo de los 648.226 de hace un año. La cifra de pernoctaciones, en cambio, sí ha mejorado: han sido 2,27 millones, frente a las 2,19 de hace un año.

Turistas con sus maletas en el Centro de Málaga. / Álex Zea

Los precios de los hoteles en Málaga siguen al alza

La facturación por habitación ocupada en tarifa media diaria (ADR) en la provincia de Málaga fue en mayo de 149,41 euros, un 13,1% más en el mismo mes del año anterior. En España, el ADR medio fue de 123,74 euros, con un aumento del 4,2%.

Por municipios turísticos malagueños, el INE recoge que Marbella, con 267,1 euros, y Estepona, con 239,4 euros, fueron las localidades con más ADR del país. El resto de valores recogidos por el organismo estadístico son los de la capital (159,5), Nerja (135,5), Ronda (132,2), Torremolinos (119,5), Benalmádena (116,2), Fuengirola (90,5) y Antequera (76,9).

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que mide la rentabilidad y está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó en España los 87,9 euros, con una subida del 5,8%, y en la provincia de Málaga llegó a 121,1 euros, con un 14,1% de aumento.

Por municipios, Marbella presentó el mayor RevPar del país, con 207,1 euros. Marbella lo situó en 183,3 euros. En el resto de la provincia la horquilla se mueve entre los 60 de Antequera y los 135 euros de Málaga capital.

Más ocupación y empleo en los hoteles de Málaga

La ocupación de los hoteles de Málaga en mayo fue del 67,7% por plazas (por encima del 65,8% del mismo mes de 2025) y del 80,1% por habitaciones (también mejora el 79,8% que se registró hace un año).

Una imagen de trabajadores de hotel, en una foto facilitada por Aehcos. / L.O.

Las cifras del INE indican también que hubo 665 hoteles abiertos en mayo, superando el nivel de 2025 (644). El número de plazas disponibles estimadas fue de 106.209 (frente a las 104.039 del año anterior).

Los hoteles de la provincia dieron trabajo en mayo a 21.726 trabajadores, un volumen considerablemente superior al del pasado verano (17.988). El máximo de empleo turístico en los hoteles se suele dar cada año en julio y agosto, como es lógico.