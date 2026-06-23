Málaga acoge el viaje inaugural del Legend of the Seas este 29 de junio: siete piscinas, un jardín con 33.000 plantas y patinaje sobre hielo

El crucero Legend of the Seas, tercer integrante de la clase Icon de Royal Caribbean International y uno de los cruceros más grandes y avanzados del mundo, zarpará el próximo 29 de junio desde el Puerto de Málaga en su viaje inaugural. El evento marca un hito para el turismo de cruceros en Andalucía y consolida a la ciudad como puerto estratégico en el Mediterráneo.

La escala supone un nuevo hito para el turismo de cruceros en Málaga y refuerza el papel de la ciudad como puerto estratégico del Mediterráneo. El navío, con 365 metros de eslora, 248.663 toneladas de registro bruto y capacidad para más de 5.610 pasajeros en ocupación máxima, atracará durante la madrugada en la Terminal A de Cruceros.

Horario de salida del Legend of the Seas desde Málaga

Durante la jornada, las autoridades portuarias y locales entregarán una placa conmemorativa al capitán del barco. La salida del Legend of the Seas desde Málaga está prevista a las 22:00 horas, con destino a Roma, y estará acompañada por un espectáculo de fuegos artificiales en el litoral malagueño alrededor de las 22:20 horas.

La travesía se prolongará durante cuatro noches, entre el 29 de junio y el 3 de julio, con destino final en Roma, a través del puerto de Civitavecchia. El itinerario incluye una escala técnica de pocas horas en Tarragona, una parada en La Spezia y una jornada de navegación en alta mar.

El Legend Of the Seas llega a Málaga el próximo 29 de junio. / La Opinión

Un gigante del mar con 20 cubiertas y 28 opciones gastronómicas

El nuevo crucero de Royal Caribbean cuenta con cerca de 2.805 cabinas, una tripulación formada por unas 2.350 personas y una amplia oferta de ocio distribuida en 20 cubiertas. Entre sus principales atractivos figuran el parque acuático Category 6, considerado el mayor en alta mar, siete piscinas y un Central Park con vegetación natural.

La naviera también ha diseñado una programación especialmente orientada al público familiar. El barco incorpora espacios como Surfside, la piscina Water's Edge, los parques acuáticos Splashaway Bay y Baby Bay, y el programa supervisado Adventure Ocean, con zonas diferenciadas por edades y talleres interactivos.

Atracciones, espectáculos y experiencias inmersivas a bordo

El apartado de aventura incluye Crown's Edge, una experiencia de altura que combina pasarela y tirolesa a 47 metros sobre el mar; el simulador de surf FlowRider; la pista de hielo Absolute Zero; el minigolf Lost Dunes y la zona de escalada Adrenaline Peak.

La oferta gastronómica será otro de los reclamos del Legend of the Seas, con 28 opciones diferenciadas. Entre las novedades destacan Hollywoodland Supper Club, inspirado en el antiguo Hollywood, y Royal Railway - Legend Station, una experiencia inmersiva de cinco platos que recrea un viaje por las Rutas de la Seda.

Málaga refuerza su posición como puerto de cruceros

El buque también incorporará espectáculos en escenario, aire, agua e hielo, con producciones como "Charlie y la Fábrica de Chocolate", America's Got Talent LIVE, las acrobacias de "Shockwave" en el AquaTheater y el espectáculo sobre hielo "Fusion" en Absolute Zero.

En materia medioambiental, el Legend of the Seas será el cuarto barco de la flota de Royal Caribbean propulsado por gas natural licuado e integrará sistemas avanzados de recuperación de calor residual y conexión eléctrica a tierra. Estas medidas forman parte de la estrategia del grupo para avanzar hacia las emisiones netas cero en 2035.

La elección de Málaga para este viaje refuerza la relación de Royal Caribbean con la Costa del Sol y consolida el puerto como enclave de referencia para los grandes cruceros del Mediterráneo. En los preparativos han participado el Puerto de Málaga, el Ayuntamiento, Turismo Costa del Sol y la Junta de Andalucía, junto a otros agentes del sector.

Tras su temporada de verano en el Mediterráneo Occidental, con operaciones desde Barcelona y Roma, el buque se reposicionará en otoño en Fort Lauderdale, en Florida, para cubrir itinerarios por el Caribe con escala en Perfect Day at CocoCay.