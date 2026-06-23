Málaga ratifica su auge comercial y ya compite en el interés de las grandes marcas con Madrid y Barcelona, con calle Larios y Nueva como puntales

Málaga continúa afianzándose como uno de los mercados retail con mayor dinamismo del país, impulsada "por su atractivo turístico, la diversificación de su economía y las mejoras urbanísticas desarrolladas en los últimos años", según el informe High Street España 2026 de la consultora Cushman&Wakefield. A su juicio, la ciudad combina "una elevada demanda internacional con un sólido crecimiento de la demanda local, reforzando el interés de los operadores por las principales ubicaciones comerciales del centro urbano". De hecho, el estudio sitúa a Málaga en un selecto grupo de ciudades españolas (junto a Sevilla, Valencia, Bilbao) que ya compiten con Madrid y Barcelona en la capacidad de atracción de las grandes marcas, con vías como calle Larios o calle Nueva encabezando el interés.

Estas urbes están "ganando peso" dentro de las estrategias de expansión de muchas marcas, tanto nacionales como internacionales, que comienzan a considerar a estas ciudades "no solo como destinos complementarios, sino como parte estructural de su red comercial en España", apunta el informe, consultado por este periódico.

"El mercado de locales comerciales en España ha estado tradicionalmente dominado por Madrid y Barcelona, dos plazas que concentran la mayor parte de la inversión, la presencia de marcas internacionales y los ejes comerciales más consolidados del país. Sin embargo, en los últimos años se observa una progresiva diversificación geográfica de la actividad retail, impulsada por la recuperación del turismo, el crecimiento del consumo en determinadas áreas urbanas, la mejora de los fundamentales económicos locales y la búsqueda de nuevas oportunidades por parte de operadores e inversores", señala.

Creciente llegada de operadores comerciales a Málaga

Esta tendencia se refleja, según expone, en la "creciente llegada" de nuevos operadores internacionales a ciudades como Málaga y Valencia, que ya figuran entre las localizaciones preferidas tras Madrid y Barcelona para nuevas aperturas.

"Marcas europeas de sectores como hogar, decoración o salud y belleza —como Normal, Bolia o Centrakor— han apostado por abrir tiendas en estas ciudades, atraídas por la calidad de los ejes comerciales, el aumento de los flujos turísticos y una demanda local cada vez más sofisticada", sostiene.

Una imagen de la calle Martínez, aledaña a la calle Larios en pleno Centro de Málaga. / V. G.

El mercado de locales comerciales en las principales calles de España mantiene una "trayectoria de crecimiento" apoyada "en la recuperación del consumo, la fortaleza del turismo y la escasez de espacios disponibles en las ubicaciones más demandadas".

El informe constata también la "recuperación" de la actividad inversora: en 2025, la inversión en locales comerciales a pie de calle alcanzó los 400 millones de euros, un 32% más que el año anterior, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se han invertido 245 millones, un 45% más.

Un mercado prime de 111 locales en nueve calles principales

En el caso de Málaga, Cushman&Wakefield recuerda que el mercado prime está formado por 111 locales distribuidos en nueve calles principales. "Durante 2025 se realizaron diez operaciones en el eje prime y super prime. La disponibilidad se sitúa en torno al 3% en el primer trimestre de 2026, reflejando la elevada ocupación de los principales ejes comerciales y la escasez de espacios", explica.

El dinamismo comercial en estos últimos meses se concentra principalmente en la calle Nueva, donde se ha registrado buena parte de las aperturas recientes. Entre las principales operaciones destacan la llegada de Mira Mira a la calle Nueva (cogió el local de la emblemática Zaldi), con una superficie de 210 metros cuadrados, o diversos conceptos orientados al turismo y retail local. También se menciona la apertura de Ese o Ese en la plaza de la Constitución, con 209 metros cuadrados. Asimismo, se ha cerrado una operación adicional en calle Larios, con una superficie de 125 metros cuadrados.

"No obstante, la fuerte presión de la demanda contrasta con una oferta limitada, lo que sigue condicionando la disponibilidad de nuevos espacios", añade.

Una imagen de la calle Nueva de Málaga / L. O.

Limitada disponibilidad de espacios en el Centro de Málaga

Así, la "limitada disponibilidad de espacios" continúa impulsando las rentas prime, que alcanzan los 220 euros el mentro al mes en calle Larios, consolidando una tendencia alcista iniciada tras la pandemia. "Este crecimiento sitúa progresivamente a la principal arteria comercial de Málaga entre los ejes retail más cotizados de España", destaca.

Cushman&Wakefield afirma que Larios sigue consolidándose como el principal referente comercial de la ciudad, "manteniendo su capacidad de atracción para operadores relevantes como Parfois, que han reforzado su presencia en los tramos más demandados". La plaza de la Constitución continúa también captando el interés de nuevas marcas, confirmando su papel como enclave estratégico dentro del circuito comercial del centro histórico.

"Asimismo, otras ubicaciones complementarias han acogido nuevas aperturas, reflejando una cierta diversificación de la actividad comercial hacia distintos tramos del centro urbano. En conjunto, la actividad observada pone de manifiesto una demanda sostenida por parte de los operadores, que continúa absorbiendo el producto disponible y dinamizando las principales calles comerciales de Málaga", analiza.