La Noche de San Juan toma hoy las playas de la provincia de Málaga con música, júas y actividades

Málaga capital y el resto del litoral de la Costa del Sol, donde incluso es festivo el 24 de junio en localidades como Nerja y Arroyo de la Miel, se preparan para vivir una de las veladas más esperadas del año: la Noche de San Juan. La capital volverá a inaugurar oficialmente el verano con una celebración marcada como en otros puntos de la provincia por la tradición, la música y el fuego.

La velada principal comenzará a las diez y media de la noche, en cuanto a Málaga ciudad, en la glorieta Primero de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas, junto a la playa de la Misericordia, donde actúa el grupo Ipop y se instalará la hoguera municipal, que ocupará una superficie total de 1.450 metros cuadrados.

El momento central llegará a medianoche, cuando comenzará la quema del «júa», que contará con distintos efectos pirotécnicos. Este año la representación artesanal lleva por título ‘De un invierno borrascoso a un verano saleroso’ y ha sido diseñada por el técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson.

Tras la quema, se iniciará el espectáculo piromusical de San Juan, que será disparado desde el espigón de la Térmica por Pirotecnia Zaragozana y tendrá una duración aproximada de 14 minutos.

Para este montaje se emplearán 204 kilos de pirotecnia y 2.915 unidades de disparo. El Ayuntamiento recuerda que la ordenanza de Playas prohíbe las hogueras directas en la arena. Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, durante la tarde del 23 de junio se habilitarán cinco puntos de depósito de materiales en la playa del Chanquete, plaza de las Palmeras, La Malagueta, La Cizaña y Peñón del Cuervo.

Además, se reforzará el transporte público para facilitar los desplazamientos hacia las zonas de mayor afluencia: la EMT duplicará la capacidad de las líneas nocturnas 1, 2 y 4 y, además, aumentará la frecuencia de las líneas 1, 3, 7, 8, 11, 15 y 20, mientras que el metro de Málaga ampliará su horario hasta la 1.30 horas, con frecuencias de 7 minutos en buena parte de la jornada.

La quema del «júa» constituye un elemento ancestral dentro de las celebraciones que dan paso a la temporada de baños. | L. O.

Celebración en la provincia

Marbella dará por su parte esta tradicional bienvenida al verano con actuaciones de los DJs locales José Rodríguez, Mikel Lombarte y Cristian White, así como el grupo Rumba Canalla. El lugar elegido es la playa del Cable, con una programación para todos los públicos y la combinación de música, tradición y convivencia familiar. Uno de los momentos más esperados de la celebración, el encendido de la tradicional hoguera de San Juan, tendrá lugar justo en la medianoche.

Otro de los puntos de encuentro más populares del municipio tiene lugar en Las Albarizas. La Asociación de Vecinos del barrio celebrará este martes su tradicional fiesta en la plaza Ramón Martínez, junto al Teatro Ciudad de Marbella, con una programación pensada para todos los públicos y con la quema del «júa» como momento central de la velada.

Mijas se prepara desde hace semanas para poder vivir la Noche de San Juan, una de las citas más esperadas del calendario festivo. El municipio celebra la Noche de San Juan con una programación especial en distintos puntos del municipio, pero con especial énfasis en La Cala, donde habrá música en directo, quema de los tradicionales júas y actividades organizadas por los chiringuitos del litoral.

El Ayuntamiento de Mijas ha diseñado un programa que combina tradición, ocio y servicio público en una jornada en la que se espera una alta afluencia tanto en el núcleo urbano como en la costa. La edil de Fiestas, Silvia Marín, ha detallado los actos previstos para la que está considerada como la noche más corta del año. En el litoral, la actuación principal tendrá como protagonista a la Orquesta Vintage, como ha relatado el propio Consistorio.

En Torremolinos, la jornada incluye distintas actividades con moragas, actuaciones musicales y barras con comida y bebida que, a precios populares, se distribuirán en puntos del litoral como La Carihuela, la zona situada en Montemar Alto o Cantarranas. La entrada a todas estas veladas será libre.

El Ayuntamiento recuerda que la Hermandad de Marineros Virgen del Carmen de la Carihuela organiza un año más la tradicional moraga de la zona que da nombre al colectivo, desde las ocho de la tarde, frente al restaurante La Zoca. Contará con una barra con comida y bebida y la música en directo del grupo Capitán Vinilo. Los asistentes podrán disfrutar de las tradicionales quemas de «júas» en una gran hoguera que se encenderá a las doce de la noche.

La noche más corta del año se volverá a vivir con familia y amigos cerca del mar en todas las localidades costeras de la provincia. | GREGORIO MARRERO

Arroyo de la Miel tiene como particularidad la celebración en estos días, a partir del miércoles 24, de la Feria y Fiestas de San Juan de Arroyo de la Miel. Esta coincidencia hace que la Noche de San Juan se viva como preámbulo. La actividad en la Caseta Municipal arranca justo al día siguiente, en uno de los grandes puntos de encuentro del municipio para este cambio de estación.

Hasta el lunes 29 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de seis días de celebración con actuaciones gratuitas, atracciones, actividades para todas las edades y numerosas iniciativas destinadas a garantizar una feria inclusiva y accesible. El Ayuntamiento de Benalmádena presentaba días atrás el cartel anunciador de las fiestas y las numerosas actuaciones musicales, que arrancarán este 24 de junio con el concierto estelar del grupo Raya Real.

Actividades para todos en Rincón de la Victoria

Por su parte, el Ayuntamiento de Rincón tiene listas sendas fiestas en las localidades de La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, organizadas respectivamente por la Asociación Cultural Estrella del Alba y la Asociación de Vecinos Torresol, junto al Área de Cultura, Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Ambos núcleos costeros ofrecerán una completa programación familiar, tradicional y festiva para dar la bienvenida a la temporada estival.

En Torre del Mar, la playa de El Copo también acogerá una programación que combina conciertos gratuitos, tradición marinera, actividades populares y fuegos artificiales. Raule, un tributo a Manuel Carrasco y Óliver Gil serán protagonistas junto a la ya tradicional espetada de sardinas o el Concurso de «Júas».

Torrox combinará las actuaciones musicales en el casco histórico, con la plaza de la Concordia como punto de encuentro y el encendido de antorchas para bajar al río como complemento tradicional; y el paseo marítimo de El Morche, donde al ritmo de la música se encenderá una hoguera que en este caso rinde homenaje y recuerdo a «Cacola», uno de los emprendedores locales que impulsó la fiesta.

El recorrido hasta el límite con Granada concluye en la playa de Burriana, en Nerja, donde la música arrancará igualmente mucho antes de que caiga la noche. Como es tradición, a las doce se procederá a quemar el tradicional «júa» y habrá un castillo de fuegos artificiales.