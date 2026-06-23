Málaga lidera un modelo pionero en España para la atención multidisciplinar del párkinson

Desde hace tres años, Málaga impulsa un modelo único en España de atención multidisciplinar al Párkinson, en el que profesionales de distintos ámbitos trabajan de manera coordinada para ofrecer una respuesta más completa a los pacientes y sus familias.

Se trata, como han destacado diversos profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes en el III Encuentro Malagueño de Profesionales y Pacientes de Párkinson, de un modelo “sin precedentes” que “no tiene equivalente” ni en Andalucía ni en el resto del país.

El proyecto, impulsado desde la Asociación Párkinson Málaga, reúne de forma sistemática a neurólogos, médicos de Atención Primaria, enfermería, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y asociaciones de pacientes con el objetivo de ofrecer una asistencia integral, coordinada y centrada en la persona.

Un modelo multidisciplinar sin precedentes en España

Según ha explicado la entidad en un comunicado, el trabajo se revisa de forma periódica para tratar de alcanzar mejoras en la calidad de vida de los afectados y sus familiares y que, al mismo tiempo, se avance en la investigación y la implementación de los protocolos.

Uno de los pilares del modelo es el papel que desempeña la asociación de pacientes como “eslabón fundamental" del sistema asistencial. “Los profesionales de la asociación detectan, en un contexto de confianza, información clínica relevante que no llega al neurólogo por ninguna otra vía: síntomas que el paciente no reconoce, que el cuidador oculta por desconocimiento o por miedo, y que sin embargo pueden ser determinantes para ajustar el tratamiento”, han señalado.

Las asociaciones, puente entre el paciente y el neurólogo

En este sentido, han destacado que los informes complementarios elaborados desde la asociación están siendo incorporados de forma creciente a la práctica clínica de los especialistas, que los solicitan y valoran como herramienta de apoyo diagnóstico y terapéutico.

Otra de las grandes conclusiones del encuentro fue el consenso entre los profesionales para crear servicios de Neurología en los hospitales comarcales. El Hospital Costa del Sol, señalaron, es el que más avanzado tiene la puesta en marcha de esta unidad, que ya ha sido propuesta en otros puntos de la provincia.

III Encuentro Malagueño de Profesionales y Pacientes de Párkinson. / L.O.

Los síntomas no motores del párkinson que pasan inadvertidos

El encuentro también puso de manifiesto la importancia de prestar atención a los síntomas no motores del párkinson, como el deterioro cognitivo, trastornos del control de impulsos, disfagia, alteraciones neuropsiquiátricas, que siguen estando “sistemáticamente subestimados” y pueden provocar consecuencias graves.

Se puso de ejemplo el caso de la disfagia —dificultad para tragar— como un síntoma infradiagnosticado que puede tener consecuencias potencialmente mortales. Recordaron que varios pacientes han fallecido por neumonía aspirativa derivada de una disfagia no tratada.

Atención Primaria reclama un papel más activo

Durante el encuentro se defendió también la “integración real” de la Atención Primaria en todas las fases de la enfermedad, no solo en la detección. “Con una demora media de un año para acceder al neurólogo, los médicos de familia disponen de margen y capacidad para intervenir de forma más activa: iniciar tratamiento sintomático ante sospecha clínica clara, detectar efectos secundarios de la medicación o gestionar determinadas complicaciones con el respaldo de protocolos específicos”, han resaltado en el comunicado.

Para que esto sea posible, los participantes coincidieron en la necesidad de una guía clínica transversal, pragmática y avalada por todos los colegios profesionales implicados, no solo por neurología, que contemple el seguimiento completo del paciente desde todos los ámbitos asistenciales.

Farmacéuticos, el próximo paso del modelo malagueño

El proyecto malagueño, que comenzó hace tres años reuniendo a neurólogos y asociaciones de pacientes, ha ido incorporando progresivamente a los profesionales de psicología, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, enfermería y atención primaria. El próximo paso, han asegurado, será la integración de los farmacéuticos.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Sociedad Andaluza de Neurología, SEMERGEN Andalucía, Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía Oriental, Enfermería de Málaga, Fisioterapeuta de Andalucía, y Terapia Ocupacional también de Andalucía; las empresas farmacéuticas Esteve, Zambón y Bial, así como de otras diversas entidades colaboradoras, y ha despertado el interés de asociaciones y profesionales de otras provincias andaluzas que buscan replicar el modelo en sus territorios.

En total, la provincia de Málaga cuenta con seis asociaciones de pacientes, todas implicadas en este proyecto: Málaga capital, Estepona, Antequera, Alhaurín de la Torre, Axarquía y Fuengirola-Mijas.