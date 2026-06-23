Málaga tirará del verano turístico andaluz con un 3,5% más de pernoctaciones y cinco millones de plazas aéreas

Málaga volverá a situarse entre los motores del turismo andaluz este verano, con una previsión de aumento del 3,5% en las pernoctaciones hoteleras entre julio y septiembre. La provincia destaca además por su aeropuerto, que ofertará alrededor de cinco millones de asientos, un 7,6% más.

Respecto al resto de provincias, Málaga es la segunda que más aumentará las pernoctaciones según las expectativas de la Junta de Andalucía, aunque todas registrarán tasas positivas. La primera es Sevilla, con una subida prevista del 7,4%y tras Málaga se sitúa Granada, con un 3,3% más.

En su conjunto, Andalucía recibirá en los meses de verano alrededor de 14,2 millones de turistas, lo que supone un 2,6% más que en el mismo periodo del pasado año, una evolución que se refleja con una "mayor intensidad en el empleo del sector y los ingresos generados", según el informe de previsiones realizado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y hecho público este martes.

Andalucía espera recibir más de 14 millones de turistas este verano con Málaga como protagonista. / La Opinión

La industria turística andaluza alcanzará, según una nota de la Junta, en torno a 550.000 personas ocupadas en estos meses, lo que supone "una subida de entre el 5% y el 7% en relación con el verano de 2025, mientras que el gasto de los viajeros en el destino permitirá que los ingresos experimenten un aumento nominal del 3,6%".

Andalucía, "un destino preferente" para el turismo este verano

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado el impacto positivo que estas previsiones tendrán en la economía de la comunidad. "Un verano más, Andalucía será un destino preferente, consolidándose como el preferido por los españoles y uno de los más solicitados internacionalmente. Aun así, lo más importante es que estas excelentes perspectivas nos permitirán crecer en ingresos y empleo por encima del número de turistas, asentando así nuestro modelo de turismo de calidad en Andalucía", ha asegurado.

Según la Junta, estas expectativas reflejan el avance de Andalucía en el beneficio aportado por el turismo a la propia comunidad durante la temporada estival, con una mejora de la calidad que contribuye a que el empleo y los ingresos crezcan en mayor medida que los viajeros recibidos.

Principal destino para los visitantes nacionales pero más aumento de extranjeros

Andalucía, según ha señalado la Junta, se consolida además como el principal destino para los visitantes del mercado nacional, con una previsión de 9,7 millones de turistas, un 1,7% más que en el verano del año pasado. El aumento es superior en el caso de los procedentes de emisores extranjeros, con 4,5 millones, un 4,5% más.

Al respecto, Moreno ha destacado todo el atractivo que Andalucía aglutina de cara a los visitantes. "Es una buena noticia que este verano vengan más visitantes deseosos de conocer y compartir, de manera respetuosa con los andaluces, nuestras playas y montañas; nuestra gastronomía, nuestro patrimonio artístico, nuestra cultura y tradiciones y, sobre todo, nuestra manera única de vivir", ha detallado.

"Pedimos a quienes nos visiten que traten con alma lo que nosotros les ofrecemos de corazón", ha expresado el presidente en funciones en un vídeo en su cuenta en la red social X.

Septiembre sigue ganando peso en el verano turístico de Andalucía

En relación a las estancias, la previsión de la Junta es que los establecimientos hoteleros alcancen los 21,2 millones de pernoctaciones, un 3% más; con subidas del 2,9% en julio, 3% en agosto y 3,1% en septiembre, mes este último que sigue reforzando su peso en el conjunto de la época veraniega.

En este caso, son los viajeros internacionales los que soportan la mayor parte de este incremento, ya que realizarán 10,8 millones de estancias, un 5,6% más que el pasado ejercicio; mientras que los turistas nacionales sumarán 10,4 millones de pernoctaciones, un 0,4% más.

También se incrementará el grado de ocupación hotelero hasta el 68% de las plazas disponibles, 1,4 puntos más. El pico se alcanzará en el mes de agosto con una ocupación del 73,37%, mientras en julio será del 66,95% y en septiembre del 63,8%.

El aeropuerto de Málaga no deja de registrar nuevos máximos. / Álex Zea

El aeropuerto de Málaga, el que más plazas tiene para este verano

En cuanto a los aeropuertos de la comunidad, recibirán entre julio y septiembre 38.500 vuelos, un 7,7% más que en los meses de verano de 2025. Estas llegadas supondrán una capacidad de 6,9 millones de asientos, con un incremento medio del 8,6% que será especialmente intenso en septiembre, mes en el que se espera una subida del 10,7% en las plazas.

España es el mercado que concentra la mayor parte de la oferta, con 1,79 millones de asientos y un aumento del 3,4%, pero los incrementos más elevados se dan en emisores como el Reino Unido (+8,5%), Italia (+35,5%), Francia (+12,8%), Bélgica (+15,5%) y Polonia (+42,9%).

Los aeropuertos de Almería y Jerez son los que experimentan una mayor subida de la capacidad aérea, con incrementos de plazas del 18,2% y del 15,9% respectivamente; mientras que en volumen de asientos destaca Málaga con alrededor de cinco millones (+7,6%) y Sevilla con 1,5 millones (+11,2%).

Los datos del aeródromo malagueño en los cuatro primeros meses del año ya han sido espectaculares, al lograr un récord de más de 7,7 millones pasajeros y 53.877 operaciones.