Fiesta
El Palo celebra este martes la V Noche de San Juan con música, actividades infantiles y la quema del Júa
La Asociación Cultural El Palo organiza una jornada festiva en la Plaza Pepe Almoguera Sánchez, con talleres, actuaciones, barra popular y música hasta la madrugada
El barrio de El Palo vuelve a reunirse este martes, 23 de junio, para celebrar una de sus noches más esperadas del inicio del verano: la V Noche de San Juan, organizada por la Asociación Cultural El Palo. La cita tendrá lugar desde las 19.00 horas en la Plaza Pepe Almoguera Sánchez, conocida como la Pista Verde, con una programación pensada para todos los públicos.
La jornada combinará tradición, convivencia y ocio familiar, con actividades infantiles, actuaciones musicales, baile, verdiales, coros y la tradicional quema del Júa, prevista para la medianoche. La celebración contará además con barra a precios populares y música hasta la madrugada.
Entre las propuestas destacadas figuran la animación infantil, pintacaras, castillo hinchable y el II Taller de Júas, una actividad dirigida especialmente a los más pequeños para que conozcan esta tradición popular y participen en la elaboración del Júa que será quemado durante la noche.
La celebración de la Noche de San Juan arranca a las 19.00 horas
La programación arrancará a las 19.00 horas con actividades infantiles y continuará con las actuaciones del Cuerpo de Baile del Gimnasio Fitness & Life de la Seño Kathy, el coro rociero Luz del Alba, la Panda de Verdiales Puerto Maríni y el Coro de la AA. VV. El Palo, con su propuesta Músicas del Mundo.
A partir de las 21.00 horas será el turno del grupo Chanwei, que ofrecerá música en directo antes de dar paso a la animación latina y sesión DJ. El momento central de la noche llegará a las 00.00 horas, con la quema del Júa, símbolo de despedida de lo viejo y bienvenida al verano.
La Asociación Cultural El Palo ha agradecido la implicación de personas voluntarias, artistas, asociaciones, entidades colaboradoras y vecinos que hacen posible esta celebración, una cita que busca mantener vivas las tradiciones populares del barrio.
Programación de la V Noche de San Juan en El Palo
19.00 a 20.00 horas: Animación infantil
19.00 a 21.00 horas: Pintacaras
19.00 a 21.00 horas: Castillo hinchable
19.00 a 19.30 horas: Cuerpo de Baile del Gimnasio Fitness & Life de la Seño Kathy
19.30 a 20.00 horas: Coro rociero Luz del Alba
20.00 a 20.15 horas: Inauguración del evento
20.15 a 21.00 horas: II Taller de Júas
20.15 a 20.30 horas: Panda de Verdiales Puerto Maríni
20.30 a 21.00 horas: Coro AA. VV. El Palo, Músicas del Mundo
21.00 a 22.30 horas: Concierto del grupo Chanwei
22.30 a 23.45 horas: Animación latina y música DJ
00.00 a 00.30 horas: Quema del Júa
00.15 a 02.00 horas: Animación DJ
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