Patricia Navarro advierte en Málaga: «El miedo de los propietarios a alquilar mantiene vacías 150.000 viviendas»

El PP de Málaga sitúa la okupación y la inseguridad jurídica de los propietarios como uno de los factores que agravan la falta de vivienda en la provincia. Su presidenta, Patricia Navarro, advierte de que Málaga registra una media de 450 okupaciones al año, según datos del Ministerio del Interior, y vincula este fenómeno al hecho de que más de 150.000 viviendas permanezcan vacías por el temor de sus dueños a alquilarlas.

Patricia Navarro alertó así este lunes así de que esta media de 450 okupaciones de viviendas cada año supone más «una por día, según datos del Ministerio del Interior».

Tras mantener un encuentro de trabajo con la portavoz de Interior del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, Navarro incidió en «el impacto directo que tiene esta problemática en el déficit de viviendas en la provincia». «El miedo a la inquiokupación retira viviendas del mercado porque los propietarios se sienten desprotegidos», sostuvo.

Navarro aludió a la ley estatal de vivienda, una normativa impulsada por Pedro Sánchez «que ha favorecido y ha generado un clima de impunidad para aquellos que han querido okupar una vivienda» e incidió en un comunicado en que esta normativa «ha desincentivado que el propietario pueda poner su segunda vivienda en el mercado del alquiler por ese miedo y ese riesgo a que la okupen».

«Es normal que la gente tenga miedo y eso está provocando que propietarios que tienen sus pequeños ahorros invertidos en una segunda vivienda para recibir un complemento a su renta o incluso para financiar la hipoteca de esa vivienda, que no la alquilen simple y llanamente por ese miedo a que la okupen», explicó.

Más de 16.000 viviendas okupadas al año

Por su parte, Vázquez manifestó que los datos de okupación de viviendas son «tremendos en el conjunto de España, con más de 16.000 al año». En este sentido, recordó la ley antiokupación del PP, aprobada en el Senado y «que se ha paralizado 84 veces en el Congreso de los Diputados, la cual permitiría desalojos en 24 horas, impediría el empadronamiento de okupas y el corte de suministros en viviendas okupadas».

«Al okupa hay que desokuparlo y al propietario, protegerlo», enfatizó la dirigente popular, al tiempo que exigió al Gobierno de Sánchez «que atienda esta problemática y la falta de viviendas en el mercado».

En este sentido, defendió que «sentirse seguros es también que las personas que han ahorrado toda su vida para tener una vivienda, la puedan alquilar con la seguridad jurídica que en estos momentos no se tiene».

El PP reclama un protocolo antiokupación

«En el país hay un déficit de 750.000 viviendas y según el Banco de España ese dato llegará al millón en 2030», dijo, por lo que insistió en la protección jurídica para que la ciudadanía pueda alquilar sin problemas, así como «un protocolo antiokupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con carácter inmediato».

«Si no quieren aprobar la ley, que el señor Marlaska haga ya posible este protocolo para que la policía pueda entrar y desokupar al okupa y proteger al propietario», enfatizó la diputada popular.

Asimismo, Vázquez afirmó que Marlaska y la directora de la Guardia Civil «tenían que haber dimitido por dignidad, porque pertenecen a las cloacas, son cloacas y es indigno ver cómo la Guardia Civil ha tenido que investigar a su cúpula por bloquear su trabajo en la investigación de casos de corrupción».

En este punto, defendió el trabajo que realiza la Guardia Civil, que está luchando «con medios obsoletos contra el narcotráfico, una de las peores lacras que están sufriendo las costas andaluzas y los agentes, que se están jugando la vida y están totalmente abandonados».

Tras aludir «al déficit de 1.200 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Málaga, que en el conjunto de Andalucía superan los 5.000», la portavoz de Interior del PP en el Congreso reclamó «más medios para la lucha contra el narcotráfico en la provincia».