Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos

Las oportunidades que ofrecen las pozas y piscinas naturales de la provincia de Málaga de disfrutar de entornos repletos de belleza y vegetación en los que, de forma gratuita, refrescarse de las altas temperaturas han hecho que sean unos de los destinos más buscados por vecinos y visitantes. Es lo que ocurre con el Charco Puente de San Juan, situado en el pequeño municipio de Algatocín, de apenas 800 habitantes, y convertido en una de las pozas más concurridas de Málaga.

A pesar de localizarse en Algatocín, este charco es compartido con la localidad de Jubrique ya que el río Genal, el que suministra de agua este charco, sirve de guía divisoria de ambos municipios en este trecho.

Una piscina natural del río Genal para toda la familia en Málaga

En este lugar, los usuarios pueden encontrar un paraje natural de una hermosura única en el que la vegetación se entremezcla con el agua clara de la poza, convertida en una de las piscinas naturales más concurridas y admiradas de la provincia.

El Charco Puente de San Juan, una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga / Ayuntamiento de Jubrique

Con un tamaño considerable, esta piscina es perfecta para acudir con toda la familia, ya que tiene tramos con altura suficiente para cubrir a los adultos, mientras que en otros puntos cuenta con una profundidad inferior para los más pequeños.

Catarata, sombra y rutas junto al Puente de San Juan

Además, esta enorme poza también dispone en su zona central de una catarata en la que cae con cierta fuerza el agua y que se ha convertido en uno de los mayores pasatiempos de los niños, que se afanan por nadar a contracorriente en el lugar.

Su entorno también tiene un amplio sombraje al situarse bajo el puente que le da nombre, además de contar con distintos senderos para recorrer con calma, como la Ruta de las Pasarelas, que forma parte de la Gran Senda de Málaga.

Otros charcos del entorno y atractivo turístico del Genal

Pero los visitantes no solo pueden disfrutar en este lugar de sus rutas y vistas, sino que además del Charco Puente de San Juan, pueden encontrar otras tantas pozas.

Así, aguas arriba se sitúan los charcos Picao, de la Tomilla y el Estrecho, mientras que puente abajo se localizan los charcos Saavedra, donde desemboca el río Monardilla, y el de Piedra Lavá, todos ellos de un gran interés y belleza.

Esta situación, unida a las distintas infraestructuras turísticas que se encuentran a sus alrededores, como restaurantes y campings, han hecho que esta piscina natural sea una de las más concurridas de la provincia al recibir cada año ciudadanos no solo de la provincia, sino de la Serranía de Ronda, del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol occidental.

Cómo llegar y dónde aparcar junto a la poza

Para llegar a este lugar tanto desde Algatocín como desde Jubrique, es necesario llegar al punto justo donde la carretera MA-8305 cruza el río Genal por el puente de San Juan.

El Charco Puente de San Juan, una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga / Diputación de Málaga

Para aparcar, existe un espacio junto al muro que delimita al camping Genal, así como los aparcamientos privados del camping San Juan o la Venta San Juan, disponibles solo para sus clientes. Tras esto, solo habrá que acceder a la poza por un sendero que sale desde una de las esquinas del puente y disfrutar de una de las pozas más hermosas del territorio.