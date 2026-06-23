Feria
Puerto de la Torre celebra su Feria 2026 del 1 al 5 de julio con música, tradición y actividades para todos los públicos
El recinto ferial de la calle Escritora Matilde del Nido acogerá cinco días de fiesta con enganches de caballos, cante a la trilla, verdiales, galas, orquestas y conciertos de Modestia Aparte y Miguel Campello
Puerto de la Torre se prepara para vivir su Feria 2026, que se celebrará del miércoles 1 al domingo 5 de julio en el recinto ferial situado en la calle Escritora Matilde del Nido. El distrito ha diseñado una programación con propuestas para todas las edades, en la que se combinan la música, la tradición, los actos populares y las actividades familiares.
La feria arrancará el miércoles 1 de julio con el Día del Niño, que volverá a celebrarse con atracciones a precios reducidos y una franja más inclusiva. De 19.00 a 21.00 horas, las atracciones funcionarán sin música para facilitar el disfrute de niños y niñas con necesidades especiales, especialmente personas con trastorno del espectro autista.
El programa incluye algunos de los actos más esperados de estas fiestas, como la exhibición de enganches de caballos, el certamen de cante a la trilla, actuaciones de verdiales, la elección de la Reina y Míster de la Feria, así como el nombramiento de la Puertotorreña 2026. Las actuaciones estarán presentadas por Carmen Abenza y Macarena Albarracín.
Música y actuaciones para la Feria del Puerto de la Torre
La música tendrá también un peso destacado durante los cinco días de feria. Por el escenario pasarán la Orquesta Metrópolis, Son del Puerto, Imperio Reina, Modestia Aparte, un tributo a Manuel Carrasco, Miguel Campello y la cantante de copla Macarena Soto, encargada de actuar en la última noche de fiestas.
La programación comenzará el 1 de julio con el nombramiento de Encarnación Calderón Vega como Puertotorreña 2026, la actuación de la Panda de Verdiales 1ª del Puerto de la Torre y el tradicional alumbrado de la Feria, previsto a las 22.00 horas. Esa misma noche se presentará el cartel de la feria, obra de Álvaro Muñoz Parra, y el pregón correrá a cargo de Jesús Sánchez Orellana.
El jueves 2 de julio será el turno de la Gala de Elección de la Reina y Míster de la Feria del Puerto de la Torre 2026, dirigida por Manuel Beltrán, además de las actuaciones de Son del Puerto y la Orquesta Metrópolis. El viernes 3 llegará el festival de bailes con diferentes escuelas, junto a los conciertos de Imperio Reina y Modestia Aparte.
Enganches de caballo y Reina y Mister Infantil el sábado
El sábado 4 de julio se celebrará la exhibición de enganches de caballos, en homenaje a Juan Brenes ‘El Cabo’, en el Parque Andrés Jiménez Díaz. La jornada continuará con la elección de la Reina y Míster Infantil, animación para los más pequeños, un tributo a Manuel Carrasco, la actuación de Miguel Campello y música de la Orquesta Metrópolis.
La feria concluirá el domingo 5 con una jornada marcada por la tradición y el homenaje a los mayores. Por la mañana tendrá lugar el cante a la trilla y la trilla con tabla, también en el Parque Andrés Jiménez Díaz. Ya por la noche se celebrará la cena-homenaje a los mayores, con desfile, baile, elección de la Reina y Míster Mayor, coros y exposición de atuendos de feria de la Asociación de Mujeres Azucena. El fin de fiesta llegará con la copla de Macarena Soto y la Orquesta Metrópolis.
Programación completa de la Feria de Puerto de la Torre 2026
Miércoles 1 de julio
19.30 horas: Nombramiento de Encarnación Calderón Vega como Puertotorreña 2026
21.30 horas: Actuación de la Panda de Verdiales 1ª del Puerto de la Torre en la zona del pórtico
22.00 horas: Inauguración y alumbrado de la Feria 2026
22.30 horas: Orquesta Metrópolis
23.00 horas: Presentación del cartel de feria, elaborado por Álvaro Muñoz Parra
23.30 horas: Pregón de feria a cargo de Jesús Sánchez Orellana
00.00 horas: Orquesta Metrópolis
Día del Niño, con atracciones a precios reducidos y franja sin música de 19.00 a 21.00 horas.
Jueves 2 de julio
21.00 horas: Gala de elección de la Reina y Míster de la Feria del Puerto de la Torre 2026, dirigida por Manuel Beltrán
23.00 horas: Actuación de Son del Puerto
00.30 horas: Orquesta Metrópolis
Viernes 3 de julio
20.00 horas: Festival de bailes con las escuelas Moving, Alicia Lara, Montse Iglesias, María Carmen Cánovas y Sirkar Ritmo
22.00 horas: Actuación de Imperio Reina
23.00 horas: Actuación de Modestia Aparte
01.00 horas: Orquesta Metrópolis
Sábado 4 de julio
18.00 horas: Protocolo y exhibición de enganches de caballos en homenaje a Juan Brenes ‘El Cabo’, en el Parque Andrés Jiménez Díaz
20.00 horas: Elección de la Reina y Míster Infantil de la Feria Puerto de la Torre 2026 y animación infantil
22.30 horas: Actuación tributo a Manuel Carrasco
00.00 horas: Actuación de Miguel Campello
01.00 horas: Orquesta Metrópolis
Domingo 5 de julio
11.00 horas: Cante a la trilla y trilla con tabla en el Parque Andrés Jiménez Díaz
21.00 horas: Cena-homenaje a los mayores, desfile y baile de mayores, elección de la Reina y Míster Mayor de la Feria Puerto de la Torre 2026, actuaciones de los coros Romeros Malagueños y La Alegría del Puerto, y exposición de atuendos de feria de la Asociación de Mujeres Azucena
22.30 horas: Actuación de copla de Macarena Soto
00.00 horas: Fin de fiesta con la Orquesta Metrópolis
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