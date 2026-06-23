Alta velocidad
Retrasos en los trenes Sevilla-Málaga por una incidencia eléctrica en la red ferroviaria
La conexión Sevilla-Málaga, junto a los trayectos a Córdoba y Madrid, sufre demoras debido a la falta de suministro eléctrico en la red ferroviaria sevillana
Una falta de suministro eléctrico ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en varios tramos de Sevilla y ha provocado retrasos en trenes de alta velocidad con afección directa a conexiones andaluzas como Sevilla-Málaga, Sevilla-Córdoba y Sevilla-Madrid. La incidencia se ha localizado en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Afectada la conexión Sevilla-Málaga
El corte se ha producido entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, en ancho estándar, y también entre Sevilla-Santa Justa y Brenes, en ancho convencional, según la información facilitada sobre la incidencia. La avería ha repercutido en varios operadores y ha causado demoras en distintas circulaciones con origen, destino o paso por Sevilla.
Entre los trayectos afectados figuran los trenes Sevilla-Málaga, una conexión clave para los viajeros de la provincia, además de los servicios Sevilla-Madrid y Sevilla-Córdoba. La operadora Iryo también ha comunicado una caída de tensión entre Sevilla y Majarabique, con retrasos en algunas de sus líneas.
Media distancia
La incidencia no se limita a los trenes de alta velocidad. También se han visto afectados servicios de media distancia y el núcleo de cercanías de Sevilla, por lo que se recomienda a los viajeros consultar el estado de su tren antes de desplazarse a la estación.
Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los trenes afectados de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esta medida permite modificar o cancelar los billetes sin coste en los servicios incluidos dentro de la incidencia.
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