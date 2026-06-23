Retrasos en los trenes Sevilla-Málaga por una incidencia eléctrica en la red ferroviaria

Una falta de suministro eléctrico ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en varios tramos de Sevilla y ha provocado retrasos en trenes de alta velocidad con afección directa a conexiones andaluzas como Sevilla-Málaga, Sevilla-Córdoba y Sevilla-Madrid. La incidencia se ha localizado en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Afectada la conexión Sevilla-Málaga

El corte se ha producido entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, en ancho estándar, y también entre Sevilla-Santa Justa y Brenes, en ancho convencional, según la información facilitada sobre la incidencia. La avería ha repercutido en varios operadores y ha causado demoras en distintas circulaciones con origen, destino o paso por Sevilla.

Entre los trayectos afectados figuran los trenes Sevilla-Málaga, una conexión clave para los viajeros de la provincia, además de los servicios Sevilla-Madrid y Sevilla-Córdoba. La operadora Iryo también ha comunicado una caída de tensión entre Sevilla y Majarabique, con retrasos en algunas de sus líneas.

Media distancia

La incidencia no se limita a los trenes de alta velocidad. También se han visto afectados servicios de media distancia y el núcleo de cercanías de Sevilla, por lo que se recomienda a los viajeros consultar el estado de su tren antes de desplazarse a la estación.

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los trenes afectados de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esta medida permite modificar o cancelar los billetes sin coste en los servicios incluidos dentro de la incidencia.