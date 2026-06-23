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Retrasos en los trenes Sevilla-Málaga por una incidencia eléctrica en la red ferroviaria

La conexión Sevilla-Málaga, junto a los trayectos a Córdoba y Madrid, sufre demoras debido a la falta de suministro eléctrico en la red ferroviaria sevillana

Una nueva incidencia en la línea de alta velocidad tiene como consecuencia retrasos en algunos trenes.

Una nueva incidencia en la línea de alta velocidad tiene como consecuencia retrasos en algunos trenes. / l.o.

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Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

Málaga

Una falta de suministro eléctrico ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en varios tramos de Sevilla y ha provocado retrasos en trenes de alta velocidad con afección directa a conexiones andaluzas como Sevilla-Málaga, Sevilla-Córdoba y Sevilla-Madrid. La incidencia se ha localizado en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Afectada la conexión Sevilla-Málaga

El corte se ha producido entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, en ancho estándar, y también entre Sevilla-Santa Justa y Brenes, en ancho convencional, según la información facilitada sobre la incidencia. La avería ha repercutido en varios operadores y ha causado demoras en distintas circulaciones con origen, destino o paso por Sevilla.

Entre los trayectos afectados figuran los trenes Sevilla-Málaga, una conexión clave para los viajeros de la provincia, además de los servicios Sevilla-Madrid y Sevilla-Córdoba. La operadora Iryo también ha comunicado una caída de tensión entre Sevilla y Majarabique, con retrasos en algunas de sus líneas.

Media distancia

La incidencia no se limita a los trenes de alta velocidad. También se han visto afectados servicios de media distancia y el núcleo de cercanías de Sevilla, por lo que se recomienda a los viajeros consultar el estado de su tren antes de desplazarse a la estación.

Noticias relacionadas y más

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los trenes afectados de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Esta medida permite modificar o cancelar los billetes sin coste en los servicios incluidos dentro de la incidencia.

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