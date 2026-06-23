La Virgen de los cameranos que forjaron Málaga volverá a San Agustín 90 años después

En 1798, los comerciantes de la comarca de Cameros adquirieron en Málaga, por 11.619 reales, la capilla mayor de la iglesia de San Agustín para colocar en su camarín a su patrona, la Virgen de Valvanera. A partir de entonces, bajo el altar mayor y en una cripta se enterraron los primeros cameranos que emigraron a Málaga, como los miembros de las famosas familias Heredia o Larios.

De hecho, una de las lápidas que todavía se conservan en el subsuelo de San Agustín es la de Manuel Domingo Larios, hermano del primer marqués de Larios.

Lápida de Manuel Domingo Larios de Llera, cripta de la iglesia de San Agustín, Málaga. / Archivo Fernando Alonso

En mayo de 1931, sin embargo, esta imagen mariana del XVIII fue incendiada. «Quedó muy dañada, y en 1936 se pierde definitivamente», cuenta el profesor Fernando Alonso González, descendiente de cameranos y autor del primer estudio sobre ellos en Málaga, del que habló el pasado domingo La Opinión (‘Forjadores de sueños. Apuntes para una historia de los cameranos en Málaga’. Ediciones del Genal).

Cuando la iglesia reabrió sus puertas, en 1943, le sustituyó una imagen de San Agustín, cuenta Fernando Alonso.

El regreso de la Virgen de Valvanera a San Agustín

Este próximo domingo 28, sin embargo, tras una misa a las 12 en la iglesia de los agustinos la patrona de La Rioja será repuesta. En concreto, en una columna del altar mayor. La nueva talla ha sido costeada por varios descendientes de cameranos y adquirida en Madrid gracias a Maite de la Cámara, informa Fernando Alonso, que también quiere dar las gracias al padre agustino Agustín Herrero, por su colaboración.

Altar mayor de San Agustín con la Virgen de Valvanera. / Archivo Temboury

De esta manera, la Virgen de Valvanera regresará a San Agustín 90 años después, una iglesia que, como recuerda el profesor en su libro, fue adaptada por Martín de Aldehuela para acoger a la patrona de los cameranos en su camarín; aparte de que, en Málaga existió en el XIX una Real y Canónica Congregación de María Santísima de Valvanera, «que no era procesional», y que además contaba con un Cristo de la Buena Muerte, recuerda Fernando Alonso.

Imagen completa de la Virgen de Valvanera, que se entronizará el próximo domingo 28 en la iglesia de San Agustín de Málaga. / Maite de la Cámara

La simbólica reposición de la Virgen de estos emigrantes que reinventaron Málaga, y que inicialmente eran conocidos como ‘los castellanos’, pues La Rioja pertenecía por entonces a Castilla, es solo uno de los actos programados el próximo fin de semana.

¿Qué es el Solar de Tejada? 233 malagueños forman parte de él

Porque el sábado 27 y el domingo 28 la ciudad de Málaga acogerá las V Jornadas de Convivencia del Solar de Tejada, una institución milenaria muy unida a la tierra de Cameros. Se calcula que acudirán unas 170 personas de toda España; pero también de Francia y Suiza, informa la organización.

Portada de las Jornadas de Convivencia del Solar de Tejada, en Málaga. / La Opinión

Pero ¿qué es el Solar de Tejada?, pues la institución nobiliaria más antigua de España, de origen medieval, y declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. En 2025 formaban parte 233 malagueños, descendientes de emigrantes de Cameros.

El origen legendario de la institución se encuentra en la batalla de Clavijo (La Rioja) en el 844, cuando a don Sancho Fernández se le parte la lanza, echa mano de una rama de tejo, con la que sigue peleando y vence a los musulmanes.

Tras la batalla, el rey Ramiro I de Asturias y León le concede varios privilegios, como un escudo, el que su casa sea conocida como la de Tejada, o el que sus descendientes -sean hombres o mujeres- siempre sean dueños y señores de sus tierras; y por tanto, iguales y libres.

Escudo del Solar de Tejada. / Archivo Solar de Tejada

Anterior al siglo XIII

Lo que sí hay de cierto es que el Solar de Tejada es un vestigio medieval, anterior al siglo XIII, de una forma de propiedad indivisible dentro del mismo grupo familiar llamado ‘Señorío de Divisa’.

Todavía hoy, quienes con documentos demuestran ser descendientes del linaje de Tejada y estos antepasados constan en los archivos del Solar de Tejada, se convierten en ‘Damas y Señores Caballeros Diviseros de la Muy Noble Villa y Antiguo e Ilustre Solar de Tejada’.

Diviseros del Solar de Tejada (Laguna de Cameros), en la reunión anual de 2019. / Archivo Solar de Tejada

Se trata de una finca rústica de 550 hectáreas de robles y prados en el término municipal de Laguna de Cameros, el de origen de los Larios y de la mitad de los cameranos que marcharon a Málaga.

Como curiosidad, un ayuntamiento, con alcalde mayor, gestiona la casa y la finca, y el archivo con los nombres de los diviseros se guarda en un arcón con seis llaves, uno por cada pueblo del entorno vinculado al Solar de Tejada.

Reunión anual de diviseros de Tejada en la sala capitular de la casa solariega, el 1 de octubre de 2017. / Archivo Solar de Tejada

El Real Club Mediterráneo

Precisamente, las jornadas del próximo fin de semana se celebrarán en el Real Club Mediterráneo, porque fue fundado en 1873 por un divisero, Tomas Heredia Livermore, hijo de Manuel Agustín Heredia; además de haber tenido siete presidentes con orígenes cameranos, apunta Fernando Alonso.

Las jornadas incluirán el sábado 27 varias conferencias en el salón de actos del club sobre el Solar de Tejada, sus fondos históricos, los trámites para inscribirse; y la historia de los cameranos de Málaga y provincia, y la vinculación de la Virgen de Valvanera con la iglesia de San Agustín.

Alameda Principal, 32, la casa de los Heredia, en una foto de archivo. / Wikipedia

Tras el almuerzo, a las 17 horas, el propio Fernando Alonso hará de guía por el Centro para apreciar la huella de los cameranos en Málaga, con paradas en la Catedral, la calle Larios -construida gracias una familia de la Tierra de Cameros-, la calle Nueva -la vía comercial de Málaga antes de la construcción de calle Larios, ocupada en el XIX en buena mayoría por comercios de cameranos- y la casa de Manuel Agustín Heredia en la Alameda.