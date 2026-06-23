Movilidad
La ZBE de Málaga suma casi 10.000 multas en dos meses y una recaudación prevista de hasta dos millones
Con Málaga exige suspender el régimen sancionador tras la sentencia del TSJA, mientras Vox reclama que el Ayuntamiento devuelva las sanciones ya impuestas
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga vuelve al centro del debate político municipal tras conocerse que el Ayuntamiento de Málaga ha tramitado cerca de 10.000 procedimientos sancionadores en apenas dos meses, con una previsión de recaudación que podría situarse entre uno y dos millones de euros, según los cálculos difundidos este martes por Con Málaga.
La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha explicado que el equipo de gobierno del PP incoó en febrero 4.735 denuncias con procedimiento sancionador por la ZBE, una media de 152 multas al día. Sumadas a las del mes anterior, la cifra se aproxima a las 10.000 sanciones.
Una recaudación millonaria del Ayuntamiento de Málaga en dos meses
Teniendo en cuenta que la multa prevista es de 200 euros, o de 100 euros con pronto pago, el Ayuntamiento de Málaga podría recaudar en ese periodo entre uno y dos millones de euros. Por ello, Con Málaga llevará al próximo pleno una iniciativa para exigir la suspensión del régimen sancionador.
La formación sostiene que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado la ordenanza municipal que regula la ZBE, obliga al Ayuntamiento a “desistir” y a no recurrir el fallo. Según Morillas, mantener las multas podría generar una situación de inseguridad jurídica tanto para los vecinos sancionados como para el propio Consistorio.
“Esas cerca de 10.000 personas pueden acabar interponiendo recursos judiciales frente al Ayuntamiento”, ha advertido la edil de Con Málaga, que ha reclamado paralizar las sanciones hasta que Málaga cuente con aparcamientos disuasorios y una red de transporte público “realmente eficaz”.
Con Málaga pide suspender las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones
Con Málaga critica que la ZBE se haya puesto en marcha sin las medidas previas necesarias para reducir el uso del vehículo privado. Morillas ha citado datos del estudio de opinión del Área de Movilidad, según los cuales un 48% de los malagueños considera excesivas las sanciones, un 75% no ha modificado sus hábitos de desplazamiento y un 66% cree que la medida debía haberse acompañado de mejoras en el transporte público.
La portavoz adjunta ha recordado además que el PP incluyó en su programa de gobierno una red de más de 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios, pero ha asegurado que, transcurridos tres años de mandato, “no hay ni una sola plaza” en funcionamiento.
Vox pide devolver las multas de la ZBE
También Vox ha elevado la presión sobre el Ayuntamiento de Málaga. El presidente provincial del partido y diputado andaluz, Antonio Sevilla, ha anunciado una acción conjunta en distintos municipios de la provincia para exigir al Consistorio que deje de multar de inmediato por la ZBE y que devuelva el importe de las sanciones impuestas al amparo de una ordenanza anulada por la Justicia.
Sevilla ha recordado que el pasado 11 de junio se conoció que el recurso presentado por Vox contra la Zona de Bajas Emisiones “salía adelante” y que el TSJA daba la razón a la formación. A su juicio, la ordenanza “nunca debió entrar en vigor” porque tenía como objetivo “saquear a los malagueños con multas injustas”.
El dirigente provincial de Vox ha acusado al PP de querer mantener el sistema sancionador pese a la sentencia, amparándose en que el fallo aún no es firme. “Lo único que pretende el Partido Popular es alargar el procedimiento para seguir cobrando y seguir metiendo la mano en el bolsillo de los malagueños”, ha afirmado.
Vox sostiene que las restricciones afectan especialmente a vecinos que dependen del coche para trabajar, acudir a la universidad, llevar a sus hijos al colegio o desplazarse al hospital. “Frente a esa realidad, el PP ha decidido castigarlos con multas en lugar de ofrecer soluciones reales de movilidad”, ha señalado Sevilla.
Iniciativas en municipios de la provincia
Vox ha comenzado a registrar mociones en distintos ayuntamientos para pedir que se inste al Ayuntamiento de Málaga a devolver las sanciones. Hasta ahora, Vox ha presentado iniciativas en Coín, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Vélez-Málaga, Fuengirola, Alhaurín el Grande y Benalmádena, y prevé extenderlas a más municipios.
La formación defiende que Málaga debe ejercer su capitalidad provincial de forma “inclusiva y abierta” con los vecinos de otros municipios que necesitan desplazarse a la capital para trabajar, acudir a citas médicas o realizar gestiones.
Los concejales de Vox en Coín y Rincón de la Victoria, Luis Miguel Rivas y Carlos Chinchilla, han reclamado a sus respectivos ayuntamientos que apoyen las mociones porque, según han defendido, “un ayuntamiento debe estar siempre del lado de sus vecinos” y no de medidas que “castigan a quienes madrugan, trabajan y sostienen la economía”.
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