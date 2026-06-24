El aval ICO para comprar la primera vivienda se amplía en Málaga: hasta 63.000 euros de renta por comprador

Comprar una primera vivienda en Málaga será algo más accesible para parte de los jóvenes y familias con hijos que hasta ahora quedaban fuera del mercado por no tener ahorrada la entrada. El Gobierno ha ampliado el alcance de la Línea de Avales del Ministerio de Vivienda, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y ha elevado los límites de renta para poder acogerse a esta ayuda.

La medida tiene un impacto especial en la provincia malagueña, donde el encarecimiento de la vivienda ha dificultado el acceso a la compra para muchos hogares con capacidad de pagar una hipoteca, pero sin ahorro suficiente para asumir el desembolso inicial. Con la nueva modulación, Málaga pasa a estar entre los territorios con el umbral de ingresos más alto para solicitar este aval público.

Málaga, entre las provincias con más margen de renta

El nuevo límite en Málaga se eleva hasta 7,5 veces el IPREM, lo que equivale a 63.000 euros brutos anuales por comprador. La provincia queda así dentro del grupo con mayor umbral de renta, junto a Madrid, Barcelona, Girona, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Bizkaia y Gipuzkoa.

Hasta ahora, el límite general estaba fijado en 4,5 veces el IPREM, es decir, 37.800 euros brutos anuales. La ampliación busca adaptar la ayuda a la realidad de los mercados inmobiliarios más tensionados, donde comprar una vivienda exige un esfuerzo económico superior y donde el ahorro previo se ha convertido en una de las principales barreras de acceso.

Cómo funciona el aval ICO para comprar vivienda

La ayuda está pensada para personas que pueden hacer frente a una hipoteca, pero que no disponen de la entrada que suele exigir la entidad financiera. El aval público permite que el préstamo hipotecario pueda acercarse al 100% del precio de compra o del valor de tasación, al cubrir hasta el 20% del préstamo.

Ese porcentaje puede aumentar hasta el 25% si la vivienda adquirida cuenta con una calificación energética D o superior. En la práctica, esta cobertura facilita que jóvenes y familias con hijos puedan acceder a financiación aunque no hayan reunido el ahorro inicial que habitualmente reclama el banco.

Hasta 126.000 euros si compran dos personas

En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, los ingresos conjuntos no podrán superar la suma del límite aplicable a cada una. En Málaga, eso supone que dos compradores podrían alcanzar hasta 126.000 euros brutos anuales si ambos cumplen el nuevo umbral máximo fijado para la provincia.

El Gobierno mantiene además las mejoras para las familias con menores a cargo. El límite de renta se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor y, en el caso de familias monoparentales, podrá aumentar un 70% adicional. También se amplía el patrimonio neto máximo permitido para acceder a la ayuda, que pasa de 100.000 a 150.000 euros.

Requisitos para jóvenes y familias con hijos

Los jóvenes que quieran solicitar el aval no podrán tener más de 35 años en la fecha de formalización del préstamo hipotecario. Para las familias con menores a cargo, en cambio, no se aplica límite de edad.

El plazo para formalizar las hipotecas acogidas a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2027. Las personas interesadas deberán solicitar la financiación en alguna de las entidades financieras adheridas al programa.

Dónde consultar la ayuda y los bancos adheridos

La información completa sobre las condiciones, los límites de renta por provincia y las entidades participantes está disponible en la web del ICO. Allí se pueden consultar los requisitos actualizados antes de iniciar la solicitud de financiación.

Con esta ampliación, más jóvenes y familias de Málaga podrán encajar dentro de los criterios económicos del programa. La ayuda no rebaja el precio de la vivienda, pero sí puede aliviar una de las mayores dificultades para acceder a la compra: reunir el ahorro previo necesario para que el banco conceda la hipoteca.