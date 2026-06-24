Energía
Baja el precio de la gasolina en Málaga a pocos días de que acabe la rebaja del IVA
Portavoces de gasolineras en Málaga alegan que de enero a mayo se vendió un 1% más de combustible pese al repunte de precios por la guerra en Irán
Ni el incremento de la venta de coches eléctricos ni los altos precios derivados de la guerra en Irán han impedido que en los cinco primeros meses de 2026 se hayan vendido más combustibles que en el mismo periodo del año anterior. Así lo expresan varios responsables de gasolineras de Málaga capital. Alegan que el incremento del turismo también está detrás de ese aumento hasta de un 1% en la facturación total. Y confían en que la bajada de hasta 3 céntimos por litro respecto a los costes finales de hace una semana contribuyan a que sigan al alza las ventas, a pocos días de que expire el periodo de rebaja del IVA.
En el ámbito nacional, las subidas en la facturación son algo más reducidas, con hasta un 0,75% sobre lo acumulado en los cinco primeros meses de 2025. En ese periodo, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) indicaba días atrás que en España se distribuyeron de enero a mayo de este año más de 9 millones de toneladas de gasolina y gasóleo.
En cifras
Ese balance representa cerca de 68.000 toneladas más que durante el mismo periodo del año pasado. Y hay otro dato llamativo, que las curvas que registran en las últimas semanas gasolina y diésel son convergentes. De esta manera, en muchas estaciones de servicio, en los últimos días encontramos el gasóleo con menos de diez céntimos de euro de margen, por encima del litro de gasolina.
Cada vez son más los surtidores malagueños donde encontrar el litro de gasolina por debajo de 1,4 euros. Eso sí, las propias distribuidoras recuerdan que sigue en vigor una rebaja del 21% al 10% en el IVA aplicado, un recorte del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos ajustado al mínimo legal permitido dentro la UE.
Hasta el 30 de junio
Esos recortes permanecerán en vigor hasta el próximo 30 de junio. Y la patronal de las estaciones de servicio, como subraya a este periódico, ya ha pedido al Gobierno que se prolonguen hasta el final de verano para evitar un impacto importante en el precio final durante la operación salida de verano.
Quedan por ahora lejos aquellas primeras semanas de guerra en Oriente Medio, con el estrecho de Ormuz bloqueado y el precio del barril de petróleo disparado. Así se tocaron a finales de marzo techos del gasóleo hasta de más de 2 euros por litro. Y al mismo tiempo la gasolina 95 escaló hasta superar de media la cifra de los 1,60 euros.
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