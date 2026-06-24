El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato

«Nuestra inquietud es que la Historia de Churriana llegue a todos los sitios», cuenta a La Opinión Pedro Bastante, presidente de la asociación cultural Churriana Histórica, un colectivo nacido en 2021 pero ya con una intensa trayectoria detrás.

Este objetivo está a punto de lograrse gracias a la propuesta del Departamento de Geografía e Historia del IES Jacaranda de Churriana, para que el alumnado de 2º de Bachillerato cuente con una nueva materia optativa, ‘Patrimonio de Málaga’, que en la tercera evaluación se centraría en el Patrimonio e Historia de Churriana.

Representantes de Churriana Histórica, con la dirección y el equipo de profesores del IES Jacaranda de Churriana. / Archivo Churriana Histórica

La propuesta detalla Pedro Bastante, tiene que contar primero con el visto bueno de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y para que salga adelante, un mínimo de 15 alumnos interesados.

Y seguro que en la idea de que Churriana se convierta ‘en asignatura’, ha tenido algo que ver la reciente colaboración de la asociación Churriana Histórica, que gestionó con el Ayuntamiento, propietario de la finca de La Cónsula, una charla para el alumnado en sus preciosos jardines sobre la mucha historia de estos terrenos y los personajes que pasaron por él.

Pero además, los dos grupos de 75 alumnos a los que Churriana Histórica les dio la charla, tuvieron la oportunidad de conocer la Escuela de Hostelería de La Cónsula y su oferta formativa.

Almuerzo en La Cónsula de Churriana, en 1959, con el premio Nobel Ernest Hemingway. / EHPC

Desde la Antigüedad a la Revolución Industrial

Como detalla una nota de prensa, con la nueva asignatura el propósito es que, a lo largo del curso, se haga un recorrido por la historia del patrimonio de Málaga, «desde la Antigüedad hasta la Revolución Industrial, complementado con visitas y actividades prácticas sobre el terreno».

Por eso, en lo que toca a la larga historia de Churriana, un pueblo anexionado por Málaga en 1905, Pedro Bastante quiere agradecer el que el IES Jacaranda cuente con Churriana Histórica a la hora de desarrollar esta asignatura, si se aprueba para el próximo curso, y en particular, quiere dar las gracias al director del centro, Julián Carpintero.

Camiseta de Churriana Histórica, con fincas y barrios de este antiguo pueblo y una de las tinajas que se encontraban a la entrada. / Archivo Churriana Histórica

«Como asociación es nuestra finalidad sembrar en la juventud la semilla de la Historia, algo que en su día ya puso Cristóbal Salazar, y ahora debe continuar con otras generaciones», recalca.

Por eso, está convencido de que esa ‘semilla’, la posibilidad de dar a conocer la riquísima Historia de Churriana, es algo que se irá extendiendo a otros centros educativos del distrito; sin duda le mejor manera de llegar a la juventud.

La Cónsula y El Retiro, el doble objetivo

Mientras tanto, Churriana Histórica, al hilo de la última visita, ya se ha planteado un doble objetivo y comunicado al distrito: en primer lugar, que los jardines de La Cónsula, «que no tienen un día de visita, se puedan visitar al menos un día a la semana».

Imagen de 2021 de la finca El Retiro, de Churriana. / La Opinión

En segundo lugar, desbloquear las visitas de colegios e institutos a los Jardines del Retiro, un BIC en manos privadas y hoy, tarea casi imposible por las trabas tecnológicas para comunicar los DNI de las visitas, explica. Y eso, mientras se logra que Churriana sea por fin materia educativa.