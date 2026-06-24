Educación
El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
El IES Jacaranda propone a la Junta una asignatura optativa para 2º de Bachillerato, que incluya el Patrimonio e Historia de Churriana, y que contará con la colaboración de la asociación Churriana Histórica
«Nuestra inquietud es que la Historia de Churriana llegue a todos los sitios», cuenta a La Opinión Pedro Bastante, presidente de la asociación cultural Churriana Histórica, un colectivo nacido en 2021 pero ya con una intensa trayectoria detrás.
Este objetivo está a punto de lograrse gracias a la propuesta del Departamento de Geografía e Historia del IES Jacaranda de Churriana, para que el alumnado de 2º de Bachillerato cuente con una nueva materia optativa, ‘Patrimonio de Málaga’, que en la tercera evaluación se centraría en el Patrimonio e Historia de Churriana.
La propuesta detalla Pedro Bastante, tiene que contar primero con el visto bueno de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y para que salga adelante, un mínimo de 15 alumnos interesados.
Y seguro que en la idea de que Churriana se convierta ‘en asignatura’, ha tenido algo que ver la reciente colaboración de la asociación Churriana Histórica, que gestionó con el Ayuntamiento, propietario de la finca de La Cónsula, una charla para el alumnado en sus preciosos jardines sobre la mucha historia de estos terrenos y los personajes que pasaron por él.
Pero además, los dos grupos de 75 alumnos a los que Churriana Histórica les dio la charla, tuvieron la oportunidad de conocer la Escuela de Hostelería de La Cónsula y su oferta formativa.
Desde la Antigüedad a la Revolución Industrial
Como detalla una nota de prensa, con la nueva asignatura el propósito es que, a lo largo del curso, se haga un recorrido por la historia del patrimonio de Málaga, «desde la Antigüedad hasta la Revolución Industrial, complementado con visitas y actividades prácticas sobre el terreno».
Por eso, en lo que toca a la larga historia de Churriana, un pueblo anexionado por Málaga en 1905, Pedro Bastante quiere agradecer el que el IES Jacaranda cuente con Churriana Histórica a la hora de desarrollar esta asignatura, si se aprueba para el próximo curso, y en particular, quiere dar las gracias al director del centro, Julián Carpintero.
«Como asociación es nuestra finalidad sembrar en la juventud la semilla de la Historia, algo que en su día ya puso Cristóbal Salazar, y ahora debe continuar con otras generaciones», recalca.
Por eso, está convencido de que esa ‘semilla’, la posibilidad de dar a conocer la riquísima Historia de Churriana, es algo que se irá extendiendo a otros centros educativos del distrito; sin duda le mejor manera de llegar a la juventud.
La Cónsula y El Retiro, el doble objetivo
Mientras tanto, Churriana Histórica, al hilo de la última visita, ya se ha planteado un doble objetivo y comunicado al distrito: en primer lugar, que los jardines de La Cónsula, «que no tienen un día de visita, se puedan visitar al menos un día a la semana».
En segundo lugar, desbloquear las visitas de colegios e institutos a los Jardines del Retiro, un BIC en manos privadas y hoy, tarea casi imposible por las trabas tecnológicas para comunicar los DNI de las visitas, explica. Y eso, mientras se logra que Churriana sea por fin materia educativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El único parque acuático de agua salada de Andalucía está a una hora de Málaga: el paraíso veraniego con toboganes, cascadas y jacuzzi
- El chiringuito en pleno paseo marítimo de Málaga que lleva desde 1973 sirviendo el mejor pescaíto frito y espetos a 4 euros: 'Es el mejor restaurante de las playas de El Palo
- El pueblo 'mágico' de Málaga que celebra este sábado su Día de la Cereza con mercadillo, bailes y degustaciones gratuitas de gazpacho y ‘catana’: habrá un concurso de tiro de huesos de fruta
- La Palma-Palmilla: la zona de Málaga que ya llega a los mil euros en el alquiler
- El Puerto de Málaga confirma que las esculturas no seguirán más allá de septiembre: 'La decisión es irrefutable
- Cientos de personas en la Marcha Cobarde de Málaga: así ha sido el homenaje a Chiquito de la Calzada
- Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
- Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII