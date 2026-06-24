Cajamar firma una alianza estratégica con el banco francés Crédit Agricole SA, que entrará en su accionariado con el 9,9%

Cajamar, el mayor grupo bancario cooperativo de España y una de las diez entidades significativas españolas por volumen de activos, han anunciado este miércoles la firma de una alianza estratégica con el banco francés Crédit Agricole SA, uno de las entidades financieras de referencia en Europa. Este acuerdo permitirá a Cajamar "impulsar su desarrollo comercial y crecimiento orgánico", y a sus clientes "beneficiarse de una gama aún más amplia de productos y servicios financieros, adaptados a sus necesidades", según explicado ambas entidades.

Este acuerdo permitirá también a Crédit Agricole SA incrementar el desarrollo de sus líneas de negocio en España con un "socio cooperativo sólido". La alianza, que contempla la adquisición por parte de Crédit Agricole SA de una participación minoritaria del 9,9% en Banco de Crédito Social Cooperativo (entidad cabecera de Grupo Cajamar), incluye varios acuerdos comerciales en las áreas de custodia y administración de activos, factoring, leasing y renting de vehículos y bienes de equipo, soluciones de inversión, entre otros que puedan surgir en un futuro próximo.

Para el consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, Manuel Yebra, la incorporación como accionista de Crédit Agricole SA, "que comparte la misma afinidad con el modelo de crédito cooperativo, aportará "un nuevo impulso" a su estrategia de expansión y desarrollo, "tanto territorial como en lo relativo a la amplitud y diversificación de la oferta de productos y servicios financieros". Cajamar cuenta con más de 3,9 millones de clientes, 5.243 empleados y 944 oficinas y puntos de atención rural. Como entidad de ámbito nacional, está presente en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas.

Por su parte, el consejero delegado de Crédit Agricole SA, Olivier Gavalda, afirma que este acuerdo con BCC-Grupo Cajamar permitirá a las líneas de negocio de su grupo "seguir desarrollando sus actividades en España, ofreciendo a los clientes de Grupo Cooperativo Cajamar una gama más amplia de productos y servicios financieros".

De izquierda a derecha, Manuel Villegas, director general de Estrategia Corporativa de BCC-Grupo Cajamar; Olivier Gavalda, consejero delegado de Crédit Agricole; Manuel Yebra, consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, y Jérôme Grivet, director general adjunto de Crédit Agricole. / L. O.

El Grupo Cooperativo Cajamar cuenta, a 31 de marzo de 2026, con activos por importe de 64.678 millones de euros, un volumen de negocio gestionado de 113.647 millones de euros y una ratio de solvencia del 16,6%. La entidad tiene amplia vinculación con Málaga, ya que en su día fue fruto de la fusión de la Caja Rural de Almería y la Caja Rural de Málaga.

Con 1,8 millones de socios, Cajamar destaca el desempeño de "un papel relevante en la modernización de la España rural, contribuyendo a través de su actividad financiera y social a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los territorios". Presta especial atención al sector agroalimentario donde, según sus datos, lidera la financiación del sector primario con una cuota de mercado nacional del 16,4%, así como a empresas, profesionales, autónomos y familias.

"Raíces cooperativas compartidas", afirman Cajamar y Crédit Agricole

Los dos bancos han destacado que el acuerdo se basa en las "raíces cooperativas compartidas" por ambos grupos y respaldará el crecimiento de Grupo Cajamar mediante la experiencia de Crédit Agricole en determinadas actividades financieras.

"A corto plazo, reforzará aún más la estructura de fondos propios de Grupo Cooperativo Cajamar, elevando su ratio de solvencia phased in del 16,6 % al 17,1 %. Para Crédit Agricole SA, el impacto en su ratio CET1 no será significativo. A su vez, a medio y largo plazo, el acuerdo mejorará el posicionamiento de las 18 cajas rurales de Crupo Cajamar en los segmentos comerciales contemplados en el acuerdo y tendrá un impacto positivo en los ingresos tanto de Crédit Agricole SA como de Grupo Cooperativo Cajamar", han detallado.

Las dos entidades han comunicado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMEV), que esta operación está sujeta a la no oposición de las autoridades competentes y se espera que se formalice en los próximos meses. "La operación está plenamente alineada con los criterios de inversión financiera de Crédit Agricole S.A. y con los objetivos establecidos por Grupo Cooperativo Cajamar", han añadido.

Sobre el Grupo Crédit Agricole

Crédit Agricole, décimo banco del mundo (The Banker 2025), es el principal financiador de la economía francesa y uno de los principales grupos bancarios de Europa, según la información remitida en el anuncio del acuerdo con Cajamar. Presente en 46 países, es líder en banca minorista en Europa, primer gestor europeo de activos, principal grupo de bancaseguros de Europa y tercer actor europeo en financiación de proyectos.

De raíces cooperativas y mutualistas, cuenta con 160.000 empleados y 27.165 administradores de sus cajas locales y regionales, prestando servicio a 55 millones de clientes y 12,3 millones de socios mutualistas. Su modelo se define como de "banca minorista universal" centrado en el cliente —basado en la cooperación entre sus bancos minoristas y sus líneas de negocio especializadas— y con actividad en Francia y en todo el mundo a través de banca diaria, préstamos hipotecarios, financiación al consumo, ahorro, seguros, gestión de activos, inmobiliario, leasing y factoring, y banca corporativa y de inversión.