El grado de Enfermería de la UMA, la cuarta titulación más demandada en Andalucía: “Salen con un nivel académico excelente”

El grado de Enfermería de la Universidad de Málaga (UMA) es la cuarta titulación con más peticiones de Andalucía entre quienes han solicitado plaza para el próximo curso universitario. En concreto, ha recibido 6.808, según los datos aportados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación tras la finalización del plazo de preinscripción. La primera adjudicación de plazas tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio.

En total, 74.626 estudiantes han solicitado plaza en los grados que oferta el sistema público universitario de Andalucía para el próximo curso académico 2026/2027. Esas solicitudes formalizadas entre el 11 y 22 de junio recogen 490.093 peticiones en diferentes preferencias en las nueve universidades públicas que imparten estudios de grado

Enfermería, el grado más demandado en Andalucía

Las titulaciones de las Ciencias de la Salud han vuelto a posicionarse un año más como las opciones académicas preferidas del estudiantado andaluz. Entre ellas destaca el grado de Enfermería que, teniendo en cuenta todas las peticiones, ha sido la titulación más demandada en toda Andalucía, con un total de 58.823 peticiones.

Le sigue el grado de Medicina, con 42.527 inscripciones y, a más distancia, Psicología, con 23.550, y Fisioterapia, con 22.064. La quinta titulación más demandada en la comunidad es Educación Primaria, con 20.449 peticiones. En sexto lugar se encuentra Administración y Dirección de Empresas, con 14.607, y en séptima posición, Derecho, con 14.034.

La UMA recibe 6.808 peticiones para estudiar Enfermería

Si se tienen en cuenta titulaciones, universidades y todas las peticiones recogidas en las solicitudes, el grado de Enfermería que oferta la Universidad de Cádiz es el que más propuestas recibe, con 13.981.

En el segundo y tercer lugar se encuentra también el grado de Enfermería de la Universidad de Granada (10.434) y el de Sevilla (9.911). Y, en cuarto lugar, el que oferta la Universidad de Málaga (6.808). A partir de ahí, los siguientes escalones, concretamente desde el quinto hasta el duodécimo, lo ocupan el título de Medicina de las distintas universidades públicas andaluzas.

Imagen de un examen de selectividad / L.O.

El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, celebra que estos estudios continúen despertando el interés de miles de jóvenes y considera que su elevada demanda supone “un reconocimiento social de la ciudadanía hacia la profesión”.

“Es una noticia positiva y esperamos que no sea una moda, sino una decisión estable y permanente, motivada por un interés real por estudiar Enfermería”, señala Carrasco. Además, destaca que la alta demanda no se limita solo a la universidad pública, sino que se extiende también al ámbito privado —la Universidad Alfonso X el Sabio—, que desde el año pasado ofrece el grado de Enfermería. “El otro día tuve una reunión con ellos y me informaron que ya tenían más solicitudes que plazas ofertadas”, apunta.

Enfermería en la UMA, una formación valorada dentro y fuera de España

El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga destaca la "gran preparación" que reciben los alumnos de la Universidad de Málaga. “Salen con un nivel académico excelente, tanto en el ámbito práctico como en el teórico”, sostiene. Una formación que, según añade, hace que los egresados malagueños sean “cotizados y solicitados” tanto por los distintos servicios sanitarios españoles como por los de otros países europeos.

Carrasco también recuerda que las salidas profesionales de Enfermería van mucho más allá de la atención directa al paciente. Los titulados pueden desarrollar también su carrera en áreas como la gestión sanitaria, la docencia o la investigación.

En este último campo, destaca la creación de la figura de la enfermera clínica investigadora, que permite compatibilizar el trabajo asistencial con la actividad científica. “Hemos conseguido que se haya reconocido de una manera seria y formal como parte de nuestro ámbito competencial y de nuestro desarrollo laboral”, resalta.

El reto: evitar que los nuevos profesionales se marchen

No obstante, el presidente del Colegio de Enfermería advierte de que la elevada demanda universitaria debe ir acompañada de oportunidades laborales que permitan a los futuros profesionales desarrollar su carrera en Málaga y Andalucía. “Que se traduzca en contrataciones y en un incentivo real para ejercer la profesión”, afirma.

A este respecto, valora la “oferta extraordinaria” de contratos realizada por la Consejería de Sanidad para reforzar la asistencia sanitaria durante el verano, pero reclama que estas incorporaciones tengan continuidad a partir del otoño. “Y, sobre todo, que se contratasen también a los especialistas, es decir, a todos aquellos que han terminado el EIR durante este mes”, señala.

El presidente del órgano colegial recuerda que, actualmente, Andalucía es “deficitaria” en cuanto a profesionales de Enfermería y una de las comunidades autónomas con las ratios más bajas. En ese sentido, insiste en que la incorporación de nuevos profesionales resulta especialmente necesaria en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y las jubilaciones previstas durante los próximos años.

El reto, por tanto, no es únicamente formar a nuevos profesionales, sino conseguir que permanezcan en el sistema sanitario andaluz. Para ello, Carrasco considera esencial ofrecer contratos a largo plazo, unas condiciones laborales adecuadas y medidas de conciliación.