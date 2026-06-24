GASTRONOMÍA
La heladería de Marbella a la que acude Carlos Sobera en cada viaje a Málaga: "Tiene muchísima variedad de helados sin azúcar, que son los que puedo tomar"
Este establecimiento ofrece sus mejores bocados sin gluten, veganos y totalmente artesanales
La heladería favorita del presentador Carlos Sobera no está en Madrid, Barcelona o Sevilla, sino en uno de los entornos más lujosos de Marbella, Puerto Banús, y se trata de la Heladería Solo Qui.
Así lo ha asegurado el propio comunicador a la Guía Repsol, a la que ha señalado los que para él son los mejores negocios de toda España y que, gracias a su valoración, han pasado a obtener un Solete de la Guía Repsol.
Solo Qui, el Solete Repsol recomendado por Carlos Sobera
Para esta nueva edición de los Soletes, la guía ha contado con más de 60 famosos para escoger los mejores negocios para este verano y, en el caso de Carlos Sobera, ha habido un claro ganador: la Heladería Solo Qui de Marbella.
Tal y como ha reconocido el presentador a la publicación, cada vez que viaja a Málaga y pasa por Puerto Banús, acude a este local para disfrutar de sus creaciones heladas.
Helados sin azúcar, veganos y sin gluten en Puerto Banús
Sobre los motivos que le han llevado a elegir este negocio como un Solete de la Guía Repsol, Sobera ha afirmado: "Me gusta especialmente porque tienen muchísima variedad de helados sin azúcar, que son los que yo puedo tomar".
Este establecimiento que se ha convertido en un imprescindible para vecinos y visitantes por la calidad de sus productos ofrece todos sus helados creados de forma artesanal y con las mejores materias primas.
Una heladería artesanal abierta todos los días en Marbella
Pero si algo destaca en este establecimiento es que cuenta con helados sin gluten, veganos y sin azúcar. "Es una forma de ofrecer a nuestros clientes una forma más sana de disfrutar de los helados sin perder su sabor", han indicado desde el establecimiento marbellí.
"La dedicación que tiene crear un helado que sea sano es un trabajo muy importante para nosotros", han afirmado desde este negocio situado en Nueva Andalucía que está disponible de lunes a domingo de 12.00 a 1.00 horas.
La Loma, el chiringuito de Chiclana recomendado por Sobera
Pero este no ha sido el único establecimiento andaluz que ha escogido Carlos Sobera como su favorito, sino que junto a la heladería malagueña se encuentra el restaurante gaditano de La Loma, situado en Chiclana de la Frontera, del que ha afirmado: "Es uno de esos sitios a los que siempre me gusta volver y donde disfruto perdiéndome en los atardeceres de agosto".
Además, ha señalado al respecto: "Tiene todo lo que le pido a un chiringuito: pescado magnífico, servicio estupendo y entorno espectacular".
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