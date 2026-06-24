Málaga lidera de nuevo las viviendas turísticas en España: del Centro y El Palo a Huelin y de Marbella a Nerja, estos son los barrios y municipios que tienen más

La provincia de Málaga continúa encabezando en este 2026 de manera rotunda la cifra de viviendas turísticas (VUT) en España, aunque rebaja un 6,4% su volumen con respecto a las que tenía a finales del año pasado. Según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y correspondientes al mes de mayo, Málaga tiene actualmente un total de 45.176 unidades, cifra que la sitúa por delante de Alicante, que repite en la segunda posición (32.148) y Las Palmas (26.998), que completa el trío de plazas con mayor volumen de estos alojamientos.

La cifra de viviendas turísticas ha caído en Málaga ha bajado en más de 3.000 respecto al anterior dato conocido (las 48.176 de noviembre de 2025) y frente a los niveles de hace un año (48.412 en mayo de 2025), que supusieron los máximo de la seria histórica.

España cuenta con 341.001 viviendas turísticas a mayo de 2026, lo que supone unas 12.000 más que el pasado mes de noviembre. El volumen de VUT ha crecido así un 3,6% en el último periodo analizado, aunque lejos de los niveles máximos que se alcanzaron entre 2024 y 2025 (cuando el INE detectaba entre 380.000 y 400.000 en todo el país.

Esta caída podría estar relacionada con el efecto de algunas de las medidas de control puestas en marcha por las administraciones, como el Registro Único del Ministerio de Vivienda.

Tras Málaga, Alicante, y Las Palmas se sitúan provincias como Tenerife con 21.358 (bajan en unas 1.000 con respecto a las 22.340 de noviembre de 2025) Baleares con 21.304 (suben en unas 2.000 con respecto a las 19.398 anteriores), Girona con 20.891 (crecen también frente las 17.754 anteriores) y Cadiz con 15.116 (antes 14.751). Completando el top 10 de provincias españolas, Madrid tiene 13.431 (venía de 15.309), Barcelona 15.905 (antes 15.741) y Valencia 12.130 (antes 12.538). En este sentido, Málaga presenta la mayor caída de VUT de España, aunque debido también a que su volumen, de entrada, es mucho mayor.

Cabe destacar que Málaga duplica y triplica en cifras de viviendas turísticas a estas provincias.

La serie del INE fue actualizada hace unos meses, corrigiendo los datos de 2024 para incorporar las viviendas con licencia VUT correspondientes a Andalucía, conforme a la revisión y aplicación de la normativa vigente. Tras esta corrección estadística, se comprueba que Málaga viene liderando esta estadística desde agosto de 2022.

¿Cómo realiza el INE su estadística de viviendas turísticas?

El INE elabora esta estadística experimental a partir de los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España, de ahí que los datos difieran, por ejemplo, de lo del Registro Andaluz de Turismo (RTA). Sobre los alojamientos extraídos, primero se seleccionan las viviendas turísticas de acuerdo con la normativa de cada comunidad, y después, se eliminan aquellas presentes en más de una plataforma mediante un algoritmo para evitar duplicados.

La estadística se realiza desde 2024 dos veces al año, siendo los meses de referencia mayo y noviembre.

Los datos por plazas de las VUT en Málaga, también a la baja

La provincia de Málaga es también primera en la clasificación española por número de plazas ofertadas con 213.006 a mayo de 2026 (13.000 por debajo del dato anterior de noviembre de 2025: 225.920). Tras Málaga vuelve a aparecer Alicante (164.954), seguida de Baleares (134.282), Girona (116.320), Las Palmas (115.284),y Tenerife (86.100). Barcelona tiene 80.469, Cádiz 73.667, Valencia 59.216 y Madrid 51.387.

El número de plazas por vivienda turística en el caso de Málaga es de 4,72, algo menor que la media nacional (5,03) y también con los guarismos de oleadas anteriores para Málaga de este informe.

Visualización de datos del portal GIS del INE.

¿Qué municipios de Málaga tienen más viviendas turísticas?

Por municipios, Málaga capital es de nuevo el que reúne mayor número de viviendas turísticas (8.288 unidades que reúnen un total de 34.724 plazas). Las cifras son, respecto a las de la anterior oleada del estudio (noviembre de 2025), algo superiores en número de viviendas y algo más bajas en volumen de plazas.

Le sigue en cifras Marbella, con 6.987 viviendas pero con algo más capacidad de alojamiento (36.435 plazas). La evolución es a la baja en viviendas (unas 1.000 menos) y con una caída más significativa en plazas (baja unas 4.000 en relación a noviembre).

El litoral malagueño concentra el grueso de esta oferta alojativa con municipios que se mueven en cifras muy significativas como Mijas (4.465 viviendas y 21.572 plazas), Benalmádena (3.532 y 15.656 en cada caso), Estepona (3.362 y 16.816), Fuengirola (2.903 y 13.319), Torremolinos (2.721 y 10.929) y Nerja (2.731 y 12.366).

Peso de las VUT sobre el parque total de viviendas en Málaga

El porcentaje de viviendas turísticas sobre el total del parque de viviendas es del 4,53% en la provincia de Málaga, la segunda tasa más alta de España tras Las Palmas (4,90%), y por delante de Girona (4,10%). Tenerife (3,97%) y Baleares (3,27%). Barcelona tiene sólo el 0,61% y Madrid el 0,45%.

A nivel local, los municipios malagueños con más parque residencial destinado a la modalidad de vivienda turística son Nerja (16,43%), Frigiliana (13,45%), Júzcar (9,05%), Benahavís (9,03%) y Casares(9,28%). Algunas grandes localidades de la Costa del Sol (Marbella, Mijas o Manilva) rozan el 7%, con Benalmádena superando el 8%.

Sin embargo, hay zonas específicas de gran demanda vacacional con picos elevados como es el caso, en Marbella, del entorno de Puerto Banús y Nueva Andalucía o de Calahonda, donde se alcanzan tasas de entre el 13% y el 15%. En Estepona, hay áreas de hasta el 14%, en Manilva del 12% y en Benahavís, de más del 11%.

En el litoral oriental, hay puntos de Nerja donde se superan el 20%de peso de las viviendas turísticas, mientras que en Torrox se llega al 12%

La tasa de viviendas turísticas por barrios en Málaga capital: el Centro, Málaga Este y Huelin

En Málaga capital, la tasa es del 3,17%, aunque dentro de ese conjunto, siguen destacando especialmente las áreas del Centro Histórico. El entorno del Soho alcanza el 15,4%, mientras que una amplia parte del Centro, situada a ambos lados de la calle Granada, está en el 45%. En ambos zonas, los porcentajes bajan levemente respecto a noviembre de 2025.

La zona dentro del perímetro que forman la Alameda, calle Larios, calle Compañía y el pasillo de Santa Isabel tiene un 25%, una tasa que llega al 52% en la calle Carretería y su entorno. Otras áreas del Centro también se mueven en el 15%. Por encima de todas ellas aparece el área de la plaza de la Merced, con un altísimo 81% (que sin embargo llegó a ser del 90% en 2025). El área de Martiricos, por su parte, presenta un 26%, y la parte de La Malagueta en torno al Paseo Ciudad de Melilla un 13%.

En la zona Este, en parte de Pedregalejo, Las Acacias y El Palo, las tasas se mueven entre el 18% y el 19%. Y en la zona oeste, Huelin presenta ya un 11%.