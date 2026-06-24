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Arte

El malagueño Cristóbal Córdoba pinta el retrato del presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno

El cuadro del actual presidente de la Junta de Andalucía en funciones, obra del artista de Málaga, fue presentado el martes en el Palacio de San Telmo de Sevilla

Juan Manuel Moreno, con el retrato pintado por el malagueño Cristóbal Córdoba, el martes en el Palacio de San Telmo.

Juan Manuel Moreno, con el retrato pintado por el malagueño Cristóbal Córdoba, el martes en el Palacio de San Telmo. / La Opinión

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El retrato del actual presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue presentado el martes en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Como informó este periódico, se trata de una obra de Cristóbal Córdoba (Málaga, 1975), para la que el artista malagueño se desplazó el pasado octubre de 2025 al Palacio de San Telmo, donde, en el Salón de los Espejos, tomó fotografías al presidente de la Junta, para completar luego el trabajo en su taller de Málaga.

Cristóbal Córdoba toma fotografías de Juanma Moreno para su retrato.

Cristóbal Córdoba toma fotografías de Juanma Moreno para su retrato en octubre del año pasado. / Archivo Cristóbal Córdoba

El pintor malagueño informó a este diario de que ha tardado «un mes y medio» en realizar la obra y que el presidente había quedado «muy contento y sorprendido» al ver el resultado final.

Cristóbal Córdoba aseguró que pintar al presidente de la Junta ha sido «un privilegio», y confía en seguir retratando a personalidades.

Retrato de Juan Manuel Moreno Bonilla, con una esquina del Palacio de San Telmo al fondo, por Cristóbal Córdoba.

Retrato de Juan Manuel Moreno Bonilla, con una esquina del Palacio de San Telmo al fondo, por Cristóbal Córdoba. / Archivo Cristóbal Córdoba.

Un artista ligado a Málaga y la Cruz del Humilladero

Cristóbal Córdoba es el nombre artístico de Cristóbal Gómez Córdoba, nacido en 1975 en el Hospital Noble y ligado al barrio de su familia y de su infancia, la Cruz del Humilladero.

Hijo del policía local Cristóbal Gómez, fallecido cuando su hijo sólo tenía 13 años, y de la malagueña Paqui Córdoba, fue su padre quien creyó en sus cualidades artísticas y le apoyó con la pintura, que comenzó a practicar con 10 años, cuando, como recordaba a este periódico, se ganó las primeras 10.000 pesetas con un cuadro de la Albufera de Valencia; «un encargo para un conocido de mi padre».

El pintor Cristóbal Córdoba muestra el retrato a Juanma Moreno en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

El pintor Cristóbal Córdoba muestra el retrato a Juanma Moreno en el Palacio de San Telmo de Sevilla. / La Opinión

El pintor en ciernes compaginó durante dos o tres años las clases en el Colegio Fleming del barrio con la asistencia a la Galería Picasso y, años más tarde, los estudios en el Instituto Santa María de los Ángeles y varios cursos en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo.

Cristóbal Córdoba pinta a Antonio Banderas

Cristóbal Córdoba pinta a Antonio Banderas. / Archivo Cristóbal Córdoba

En esos tiempos, ya supo que su obra sería figurativa, y recalcó la influencia que ha tenido en su producción el artista barcelonés Ramón Casas (1866-1932), que también influyó a pintores como Torres Mata o Revello de Toro.

El apoyo de Revello de Toro

Precisamente, fue el malagueño Félix Revello de Toro quien, al ver sus trabajos, le apoyó, hasta el punto de colaborar para poner en marcha su primera exposición individual, en Cajamar, en el año 2008, después de participar en numerosas muestras colectivas.

De Revello de Toro, Cristóbal Córdoba contaba en 2017 a este diario: «Hemos hablado mucho, es como una terapia de espejo, porque muchas de las cosas que me cuenta, a mí me pasan».

El alcalde Francisco de la Torre y el pintor Cristóbal Córdoba, con el retrato de Felipe VI esta semana. | LA OPINIÓN

El alcalde Francisco de la Torre y el pintor Cristóbal Córdoba, con el retrato de Felipe VI en 2024. / La Opinión

Entre su obra como retratista ha pintado a celebridades ligadas a Málaga como Antonio Banderas, Salva Reina, la baronesa Carmen Thyssen y a Celia Flores, que protagonizó un cartel de la Exaltación de la Mantilla.

Además, en 2024 donó al Ayuntamiento un retrato del rey Felipe VI, en el que podían apreciarse guiños a la Familia Real y a la ciudad de Málaga. Así, en la parte inferior del cuadro el artista pintó tres biznagas, en referencia «a la reina, la infanta y la princesa de Asturias».

Victoria Kent en el Ateneo de Madrid

Otra obra importante en su trayectoria ha sido el retrato de Victoria Kent, un encargo del Ateneo de Madrid, que presentó el pasado 10 de diciembre.

Juan Antonio Vigar, Cristóbal Córdoba, Mariana Pineda y Luis Arroyo

Presentación del retrato de Victoria Kent, realizado por Cristóbal Córdoba, en el Ateneo de Madrid, en 2025. / Diego Radames

El encargo formó parte de la campaña ‘Las mujeres en su sitio’, que busca incorporar a su galería de retratos, a mujeres ilustres que formaron parte de la institución como Carmen Laforet, Clara Campoamor, Almudena Grandes o la también malagueña María Zambrano.

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Al hilo del retrato de Felipe VI, comentó a La Opinión que en sus obras intentaba, además de captar el parecido del modelo de carne y hueso, «captar la esencia y la humanidad de esas personas».

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