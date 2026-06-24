La Noche de San Juan deja toneladas de basura en las playas de Málaga

La Noche de San Juan volvió a llenar las playas de Málaga de fiesta, música, baños a medianoche y miles de personas celebrando la llegada del verano. La fiesta, una de las citas más multitudinarias del calendario estival en la capital, dejó también al amanecer su imagen menos amable: toneladas de residuos repartidos por la arena y los paseos marítimos.

Bolsas, botellas de plástico y vidrio, latas, restos de comida y papeleras desbordadas cubrían este miércoles buena parte de los principales arenales malagueños. El Ayuntamiento de Málaga había reforzado el dispositivo con 40 contenedores y 330 papeleras adicionales de 50 litros, aunque la elevada afluencia volvió a dejar una estampa de suciedad generalizada tras la celebración.

Toneladas de residuos tras San Juan en Málaga

Para recuperar la normalidad en el litoral, Limasam activó desde las 5.30 horas un operativo especial de limpieza formado por 227 trabajadores y 75 vehículos. El dispositivo incluyó tractores, máquinas limpiaplayas, camiones cisterna e hidrolimpiadoras para actuar en las zonas más afectadas por la fiesta.

Los equipos trabajaron durante la madrugada y las primeras horas de la mañana para retirar varias toneladas de residuos acumulados solo en la capital. El objetivo municipal era que las playas pudieran estar de nuevo en condiciones de uso para los bañistas alrededor de las 10.00 horas.

Operarios de la empresa municipal de limpieza, limpian las toneladas de basuras que dejan los malagueños y turistas en la noche de San Juan / Álex Zea

Limpieza urgente para devolver la normalidad a las playas

Los trabajos coincidieron con los últimos asistentes que aún apuraban la noche sobre la arena entre restos de basura. Conforme avanzaba la madrugada, la Policía Local fue desalojando a las personas que permanecían en las playas para facilitar la entrada de los operarios y permitir el inicio de la limpieza.

El dispositivo se centró especialmente en los puntos de mayor afluencia, donde la celebración de San Juan volvió a dejar una imagen multitudinaria. Horas después, el litoral malagueño afrontó otro ritual ya habitual cada 24 de junio: un amplio despliegue de limpieza para devolver a las playas su aspecto cotidiano tras una de las noches más concurridas del verano.