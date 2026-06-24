La panadería de Málaga que elabora todos sus dulces sin gluten ni contaminación cruzada en su propio obrador: "Todo el mundo lo puede comer sin notar la diferencia"

Pasteles artesanales creados cada jornada en su propio obrador aptos para celíacos e intolerantes al gluten o con sensibilidad al mismo al ser 100% sin gluten ni contaminación cruzada. Puede parecer un deseo difícil de alcanzar para las personas con celiaquía, pero se trata de lo que se puede encontrar en Despensa de Sabores, una pastelería del Centro de Málaga que tiene toda su carta sin gluten, pero con todo el sabor de los dulces tradicionales.

"Buscamos romper con el mito de que lo sin gluten es insulso, seco o aburrido", señala Nela, la encargada de realizar cada jornada los dulces, pasteles y tartas que sirven en su local para que cualquier ciudadano, con celiaquía o no, pueda degustar los productos más sabrosos de forma sana y segura.

De Argentina a Málaga con una pastelería apta para celíacos

Los inicios de este negocio se remontan casi una década atrás muy lejos de Málaga, en Argentina, donde Nela y Nico, dueños de este establecimiento, crearon su pastelería artesanal.

Sin embargo, el pasado año decidieron cambiar de rumbo y hacer de Málaga su nuevo hogar. Así nació Despensa de Sabores, un establecimiento que, con sus creaciones culinarias aptas para celíacos, ya forma parte de la red 'Málaga sin Gluten', que muestra los mejores sitios para comer sin gluten en Málaga a través de la Asociación de Celíacos de Málaga (ACEMA) y el Área de Promoción Empresarial y Empleo del Ayuntamiento de Málaga.

Obrador propio y dulces sin contaminación cruzada

"Despensa de Sabores es una pastelería 100% libre de gluten con obrador propio, donde cada dulce está hecho con mimo y una pasión auténtica por lo delicioso", señala la red sobre este negocio que, más que una pastelería, es un espacio "inclusivo" donde celíacos y amantes del buen postre coinciden en que "no notarás para nada que no hay gluten".

Para ello, Nela, licenciada en Nutrición, hace con esmero y máximo cuidado cada receta para garantizar su sabor y calidad, además de la seguridad de las personas con celiaquía.

Alfajores, tartas, brownies y horario en Málaga

"Este lugar es una parada obligada si buscas sabor, confianza y calidad", recalcan sobre este negocio en el que sus clientes pueden disfrutar de toda clase de dulces completamente libres de gluten.

Entre sus opciones se encuentran desde alfajores de maicena, bizcochos de limón, tartas de todo tipo de sabores y galletas rellenas hasta trufas "saludables", brownies, cañas de chocolate, cookies de vasito de café y marquise de frutos rojos.

A esto se suman el pan y los bizcochos que sirven no solo sin gluten, sino también sin lactosa, entre otros productos.

"Buscamos que la alimentación sin gluten sea mucho más rica y que realmente la gente pueda comer sin gluten sin notar la diferencia", recalca Nela a través de las redes sociales sobre este negocio.

Un verdadero paraíso para los amantes del dulce que se sitúa en la calle Lozano de Torres 3 de Málaga y está abierto de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas, a excepción de los martes, que permanece cerrado.