El parque de agua de Málaga con 2.000 metros cuadrados y 14 zonas de juegos con chorros, toboganes y una burbuja hinchable: se puede entrar por 4 euros

El municipio malagueño de Alhaurín el Grande, situado a apenas media hora de la capital, cuenta con uno de los parques acuáticos municipales más grandes y completos de la provincia, con 2.000 metros cuadrados de juegos para todas las edades.

En su amplia extensión, el parque de agua, situado en el Polideportivo Municipal, dispone de 14 zonas de juegos diferentes, en las que los menores pueden refrescarse y evitar las altas temperaturas con sus chorros, cubos de agua y atracciones.

Splash Park y Water Park para refrescarse en verano

Estas 14 zonas se dividen, a su vez, en tres grandes áreas diferenciadas por atracciones y edades. De ese modo, por un lado, se encuentra su 'Splash Park', un entorno con 300 metros cuadrados perfecto para los más pequeños con suelo antideslizante, toboganes a medida y chorros de agua.

Tras este se sitúa el 'Water Park', destinado a los más aventureros y atrevidos al contar con toboganes semisumergidos de mayor envergadura, a lo que se suma un gran cubo que vuelca su agua sobre los visitantes.

Una burbuja hinchable y zonas de juego para familias en Málaga

En último lugar, se encuentra una gran burbuja hinchable de 7,5 metros de diámetro semisumergida en una piscina circular de 100 metros cuadrados similar a un castillo hinchable, pero, en este caso, con agua.

"Esta instalación lúdica y refrescante se ha consolidado como uno de los espacios favoritos de las familias del municipio durante los meses estivales, ofreciendo una alternativa de ocio segura, divertida y adaptada al público infantil", ha señalado sobre este entorno el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

Entrada, horario y normas del parque acuático de Alhaurín el Grande

Este parque está destinado exclusivamente a menores de 12 años, que deberán adquirir una entrada con un coste de 4 euros. Sin embargo, los adultos que los acompañen no tendrán que abonar entrada, lo que hace de este plan uno perfecto para realizar en familia.

Para disfrutar de este entorno, es necesario acudir al Polideportivo Municipal de la localidad de lunes a sábado. El horario entre semana es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, mientras que los sábados solo abre en horario de mañana, de 9.30 a 13.30 horas.

El parque acuático también cuenta con zonas para los jóvenes. / L.O.

Para hacer uso de estas instalaciones, el Ayuntamiento ha recordado a las familias que es necesario usar escarpines o chanclas cerradas durante la estancia en el parque, ya que "favorece la seguridad en superficies mojadas y reduce el riesgo de caídas o resbalones".