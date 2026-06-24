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Plaza Mayor pone en marcha RESPIRA, una programación de bienestar y sostenibilidad en sus jardines

El centro comercial de Málaga celebra durante junio y julio actividades de autocuidado, movimiento, lectura, biodiversidad y hábitos saludables

La programación arrancó el 11 de junio con un taller de Huna Care junto a Olga Sicilia que ofreció una experiencia de autocuidado consciente centrada en el bienestar y la dedicación de tiempo a uno mismo

La programación arrancó el 11 de junio con un taller de Huna Care junto a Olga Sicilia que ofreció una experiencia de autocuidado consciente centrada en el bienestar y la dedicación de tiempo a uno mismo / L. O.

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La Opinión

Plaza Mayor refuerza este verano su apuesta por el bienestar y la sostenibilidad con RESPIRA, una programación especial que invita a sus visitantes a hacer una pausa, reconectar con el entorno y participar en actividades centradas en el autocuidado, la salud, el movimiento y la convivencia.

El centro comercial malagueño, gestionado por Sonae Sierra, desarrollará durante los meses de junio y julio distintas propuestas en sus jardines, un espacio al aire libre pensado para disfrutar de experiencias vinculadas al equilibrio personal, la naturaleza y los hábitos saludables.

La iniciativa busca acercar al público acciones relacionadas con la energía, el agua y el reciclaje, además de promover pequeños gestos cotidianos que contribuyan a una forma de vida más consciente y sostenible.

La programación comenzó el pasado 11 de junio con un taller de Huna Care, dirigido por Olga Sicilia, centrado en el autocuidado consciente y en la importancia de dedicar tiempo al bienestar personal.

El calendario continuó el 18 de junio con una Reading Party junto a María León, una actividad diseñada para fomentar la lectura, la desconexión y el bienestar mental en un ambiente relajado y compartido.

La próxima cita será el 25 de junio, con dos propuestas centradas en el movimiento y la conexión corporal. Por un lado, Claudia Fontanals liderará un encuentro dedicado al bienestar y los hábitos saludables. Ese mismo día, Alter Boxing organizará una actividad que comenzará con un recorrido de running por el centro comercial y continuará con una sesión de barre boxing.

Ya en julio, el día 2 a las 18.30 horas, la entrenadora Crys Dyaz protagonizará una sesión especial orientada a promover un estilo de vida saludable y el bienestar integral.

El programa finalizará el 11 de julio con una nueva edición de Bat Night, una jornada divulgativa y experiencial que permitirá a los asistentes conocer más sobre la biodiversidad y la importancia de conservar los ecosistemas.

“En Plaza Mayor entendemos el bienestar como un concepto amplio que incluye el cuidado físico y emocional, pero también la conexión con las personas y con el entorno que nos rodea. A través de RESPIRA queremos ofrecer experiencias que inviten a parar, disfrutar y adoptar hábitos que contribuyan a una vida más equilibrada y consciente”, señala Rafael Perea, gerente del centro comercial.

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Con RESPIRA, Plaza Mayor continúa impulsando experiencias abiertas a la comunidad que combinan bienestar, sostenibilidad y disfrute responsable de los espacios compartidos.

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